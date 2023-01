ഡൽഹി കൊലപാതകം: ഫോണിലെടുത്ത വിഡിയോ അയച്ചത് ഐഎസ് നേതാവിന്

ന്യൂഡല്‍ഹി ∙ ജഹാംഗിര്‍പുരിയിലെ ഫ്ലാറ്റില്‍നിന്ന് ഭീകരരെന്ന് സംശയിക്കുന്ന രണ്ടുപേരെ പിടികൂടിയ കേസില്‍ കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പുറത്ത്. ഇവര്‍ കൊലപാതകം നടത്തി ദൃശ്യം ചിത്രീകരിച്ച് അയച്ചുകൊടുത്തത് ഐഎസ് നേതാവിനെന്നാണ് പൊലീസ് സംശയിക്കുന്നത്. ഇസ്‌ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിനോടുള്ള അനുഭാവം പ്രകടിപ്പിക്കാനാണ് ഇത്തരത്തില്‍ ക്രൂരത നടത്തിയതെന്നാണ് സൂചന.

കഴിഞ്ഞദിവസമാണ് ഭല്‍സ്വ ഡയറിയില്‍നിന്ന് ജഗ്ജിത് സിങ്, നൗഷാദ് എന്നിവരെ ഡല്‍ഹി പൊലീസ് സ്പെഷല്‍ സെല്‍ പിടികൂടിയത്. ഗ്രനേഡുകളും തോക്കുകളും തിരകളും ഉള്‍പ്പെടെ ആയുധങ്ങൾ ഇവരിൽനിന്നു കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഫ്ലാറ്റില്‍നിന്ന് രക്തക്കറ കണ്ടെത്തിയതോടെയാണ് കൊലപാതകവിവരം പുറത്തുവന്നത്. കഴിഞ്ഞദിവസം രാത്രി സമീപത്തുള്ള അഴുക്കുചാലില്‍നിന്ന് മൃതദേഹാവശിഷ്ടങ്ങളും കണ്ടെത്തി. കയ്യിലുള്ള ടാറ്റൂ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ആളെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പൊലീസ്.

ഈ കൊലപാതകം മൊബൈല്‍ഫോണില്‍ ചിത്രീകരിക്കുകയും ദൃശ്യം ഐഎസ് നേതാവെന്ന് സംശയിക്കുന്നയാള്‍ക്ക് അയച്ചുകൊടുത്തെന്നുമാണു പൊലീസ് പറയുന്നത്. ഇയാള്‍ പാക്കിസ്ഥാനിലാണെന്നാണു വിവരം. ജഗ്ജിത് സിങ്ങിന് ചില ഖലിസ്ഥാന്‍ ഭീകരരുമായും നൗഷാദിന് ഭീകരസംഘടനയായ ഹര്‍കത് ഉല്‍–അന്‍സാറുമായും ബന്ധമുണ്ടെന്നാണു പൊലീസ് കണ്ടെത്തല്‍. ഉത്തരാഖണ്ഡിലെ ഹല്‍ദ്വാനി ജയിലിലാണ് ഇരുവരും പരിചയപ്പെട്ടത്.

