തൃശൂര്‍∙ വരവൂര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ സ്കൂളിലെ പൂര്‍വ വിദ്യാര്‍ഥി സംഗമത്തിനിടെ രണ്ടംഗ അക്രമി സംഘം വടിവാള്‍വീശി ഭീകരാന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിച്ചു. പൂര്‍വ വിദ്യാര്‍ഥി സംഗമത്തിനെത്തിയ ഒരാളുടെ കാർ അക്രമി സംഘത്തിലെ ഒരാളുടെ ബൈക്കില്‍ തട്ടിയിരുന്നു.

ഇത് ചോദിക്കാനാണ് രണ്ടുപേരും ചേർന്ന് ബൈക്കില്‍ വടിവാളുമായി സ്കൂളിലെത്തിയത്. സംഘാടകർക്കുനേരെ പാഞ്ഞടുത്ത അക്രമി സംഘം, അസഭ്യവർഷവും നടത്തി. സംഭവത്തിൽ എരുമപ്പെട്ടി പൊലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.



English Summary: Goons threatened with Sword at Alumni Function in Thrissur