കടന്നുകളയാൻ ശ്രമം; തമിഴ്നാട്ടിൽ പീഡനക്കേസ് പ്രതികൾക്കുനേരെ വെടിയുതിർത്ത് പൊലീസ്

ചെന്നൈ∙ കടന്നുകളയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ, ഇരുപതോളം കേസുകളിൽ പ്രതിയായ രണ്ടുപേർക്ക് നേരെ വെടിയുതിർത്ത് പൊലീസ്. ശ്രീപെരുമ്പത്തൂരിൽ ശനിയാഴ്ച രാത്രിയാണ് സംഭവം. ഓടിപ്പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ പീഡനം, കവർച്ച, മോഷണം തുടങ്ങിയ കേസുകളില്‍ പ്രതികളായ പി.നാഗരാജ് (31), എസ്.പ്രകാശ് (31) എന്നിവർക്കുനേരെയാണ് പൊലീസ് വെടിയുതിർത്തത്. ഒരാളുടെ വലതു കാൽമുട്ടിന് വെടിയേറ്റു. മറ്റേയാൾക്ക് കണങ്കാലിന് പരുക്കേറ്റു.



ഡിസംബർ 11 ന് ഗുമ്മിഡിപൂണ്ടിയിൽ 20 വയസ്സുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ച കേസിലെ പ്രതികളാണ് ഇരുവരും. ശ്രീപെരുമ്പത്തൂർ പൊലീസ് നടത്തിയ തിരച്ചിലിൽ ഇരുവരും ചെമ്പരമ്പാക്കത്ത് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് പൊലീസ് പിടികൂടിയെങ്കിലും ആയുധങ്ങളുമായി പൊലീസിനെ ആക്രമിച്ച് ഓടിപ്പോകാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. പരുക്കേറ്റ പ്രതികളെ കാഞ്ചീപുരം സർക്കാർ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. പ്രതികളിൽ നിന്ന് പിസ്റ്റളും വെടിയുണ്ടകളും പിടിച്ചെടുത്തതായി പൊലീസ് അറിയിച്ചു.

English Summary: Rape accused shot by cops while trying to flee