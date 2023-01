തണുത്തു വിറങ്ങലിച്ച് റഷ്യയിലെ ഈ പ്രദേശം; താപനില മൈനസ് 50 ഡിഗ്രി

മോസ്കോ∙ റഷ്യയിലെ യകുട്‌സ്കിൽ ഈ ആഴ്ച താപനില മൈനസ് 50 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് താഴ്ന്നു. മോസ്കോയിൽനിന്ന് 5,000 കിലോമീറ്റർ കിഴക്കായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഖനന മേഖലയായ ഈ സൈബീരിയൻ നഗരത്തിൽ താപനില മൈനസ് 40 ഡിഗ്രി വരെ താഴാറുണ്ട്.

‘‘നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെതിരെ പോരാടാനാവില്ല. ഒന്നുകിൽ നിങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെട്ട് അതിനനുസരിച്ച് വസ്ത്രം ധരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ സഹിക്കുക’’– പ്രദേശവാസിയായ അനസ്താസിയ ഗ്രുസ്‌ദേവ പറയുന്നു.

‘‘തണുപ്പിനെ നേരിടാൻ പ്രത്യേക രഹസ്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. കാബേജിന്റെ പാളികളെ പോലെ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കൂ’’– മറ്റൊരു നാട്ടുകാരനായ നർഗുസുൻ സ്റ്റാറോസ്റ്റിന പറഞ്ഞു. ഫ്രിജിന്റെയോ ഫ്രീസറിന്റെയോ ആവശ്യമില്ലാതെ മാർക്കറ്റിൽ ശീതീകരിച്ച മത്സ്യം വിൽക്കുകയാണ് സ്റ്റാറോസ്റ്റിന.

