തിരുവനന്തപുരം∙ പാറ്റൂർ ഗുണ്ടാ ആക്രമണക്കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഗുണ്ടാ നേതാവ് നിഥിനും സിറ്റി പൊലീസിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും തമ്മിൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുണ്ടെന്ന ആരോപണവുമായി യുവാവ്. നാല് ഡിവൈഎസ്പിമാർക്കും ഒരു സിഐയ്ക്കും ഒരു റിട്ട. ഡിവൈഎസ്പിക്കും ഗുണ്ടാ നേതാവ് നിഥിനുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നും ഇവർ പല ഘട്ടങ്ങളിലായി തന്റെ പണം തട്ടിയെടുത്തെന്നും പഴകുറ്റി സ്വദേശിയായ രാഹുൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ ആരോപിച്ചു.



ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങുന്നതിനായി രാഹുൽ 10 ലക്ഷംരൂപ അഡ്വാൻസ് നൽകിയിരുന്നു. അയൽക്കാരനായ ആദിത്യൻ നിർദേശിച്ചതനുസരിച്ചാണ് ഫ്ലാറ്റ് വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചത്. അഡ്വാൻസ് നൽകിയിട്ടും ഫ്ലാറ്റ് കൈമാറുകയോ തുക മടക്കി നൽകുകയോ ചെയ്തില്ല. തുടർന്ന്, ആദിത്യനും നിഥിനും രാഹുലിനെ സമീപിച്ച് പണം മടക്കി വാങ്ങിത്തരാമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകി. സിറ്റിയിലെ ചില ഡിവൈഎസ്പിമാർക്കും സിഐമാർക്കും പല തവണ പാർട്ടി നടത്തിച്ചതായി രാഹുൽ പറയുന്നു.

Read Also: ശബരിമലയിൽ തീർഥാടകരെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് നീക്കിയതിൽ നടപടിയുണ്ടായേക്കില്ല; ഇടപെട്ട് ഹൈക്കോടതിയും

ഒരു ഡിവൈഎസ്പിയുടെ മകളുടെ ജന്മദിനാഘോഷത്തിന് 50,000 രൂപ നിഥിൻ വാങ്ങി. നിഥിൻ പിന്നീട് പലതവണയായി ലക്ഷങ്ങൾ വാങ്ങി. വീണ്ടും പണം നൽകാൻ തയാറാകാത്തതിനാൽ ഒരു മുറിയിൽ വിളിച്ചു വരുത്തി മർദിച്ച് ചില രേഖകളിൽ ഒപ്പിട്ടു വാങ്ങി. സംഭവം നടക്കുന്ന സമയം ഒരു ഡിവൈഎസ്പിയും സിഐയും സ്ഥലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിറ്റേദിവസം നിഥിന്റെ സുഹൃത്ത് പരാതി നൽകരുതെന്ന് അഭ്യർഥിച്ച് 6 ലക്ഷം രൂപ തിരികെ തന്നു. എന്നാൽ, രേഖകൾ തിരികെ നൽകാത്തതിനാൽ റൂറൽ എസ്പിക്കും ഡിജിപിക്കും പരാതി നൽകിയെങ്കിലും നടപടിയുണ്ടായില്ലെന്നും രാഹുൽ ആരോപിച്ചു.

Read Also: പട്ടിണിക്കാരനും അല്ലാത്തവരും കാണേണ്ട കളി: മന്ത്രിയെ തള്ളി എം.വി. ജയരാജന്‍

സാമ്പത്തിക ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കത്തില്‍ കുപ്രസിദ്ധ ഗുണ്ട ഓംപ്രകാശിന്റെ സംഘം നിഥിന്റെ സംഘത്തെ വെട്ടിപരുക്കേൽപ്പിച്ചിരുന്നു. സംഘത്തിൽ ചിലർ അറസ്റ്റിലായെങ്കിലും ഓംപ്രകാശിന്റെ പിടികൂടാനായിട്ടില്ല. ഓംപ്രകാശ് ബെംഗളൂരുവിൽ ഒളിവിലാണെന്നാണ് പൊലീസ് പറയുന്നത്.

English Summary: Allegations that Cops have Financial Deals with Goon Leader