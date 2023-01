കഴിഞ്ഞ കളിയിൽ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നവരെ വിഐപി ബോക്സിൽ കയറ്റിയില്ല; ഇക്കുറി മന്ത്രി കാണാനെത്തിയില്ല

തിരുവനന്തപുരം ∙ കാര്യവട്ടം ഗ്രീൻഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന ഇന്ത്യ–ശ്രീലങ്ക മൂന്നാം ഏകദിനം കാണാൻ ആളു കുറയുന്നതിനു കാരണമായ വിവാദ പരാമർശം നടത്തിയ കായികമന്ത്രി വി.അബ്ദു റഹിമാൻ ഇന്നലെ മത്സരം കാണാനെത്തിയില്ല. സെപ്റ്റംബറിൽ നടന്ന ഇന്ത്യ–ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക ട്വന്റി20 മത്സരം കാണാൻ അദ്ദേഹം വന്നിരുന്നു. അന്ന് മന്ത്രിക്ക് ഒപ്പം വന്നവർ ബിസിസിഐ ഭാരവാഹികൾ ഇരുന്ന വിഐപി ബോക്സിലേക്കു കടക്കുന്നത് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ തടഞ്ഞതോടെ മന്ത്രി വേഗം മടങ്ങുകയും ചെയ്തു.

അതേസമയം, സ്പീക്കർ എ.എൻ.ഷംസീർ, ശശി തരൂർ എംപി, സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി.ഗോവിന്ദൻ, മേയർ ആര്യ രാജേന്ദ്രൻ, സച്ചിൻ ദേവ് എംഎൽഎ, കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ എംഎൽഎ തുടങ്ങിയവർ ഇത്തവണ കളി കാണാനെത്തി.

ടിക്കറ്റ് നിരക്കിൽ വിനോദ നികുതി വർധിപ്പിച്ചതിനെക്കുറിച്ച്, നിരക്ക് വർധിച്ചാൽ സാധാരണക്കാർ എങ്ങനെ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുമെന്നു ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ‘അങ്ങനെ പട്ടിണി കിടക്കുന്നവൻ കളി കാണാൻ പോകണ്ട’ എന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞത്. മന്ത്രിയുടെ പരാമർശം വൻ വിവാദമായി. ഇന്നലെ നടന്ന മത്സരത്തിൽ വൻതോതിൽ ആളു കുറയുക കൂടി ചെയ്തതോടെ വിവാദം ആളിക്കത്തുകയാണ്. പ്രതിപക്ഷ, ഭരണപക്ഷ നേതാക്കൾ മന്ത്രിയുടെ പരാമർശത്തിനെതിരെ വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തി.

∙ മന്ത്രി അന്നു പറഞ്ഞത്

:‘ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഭിപ്രായം പറയുന്നവർ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ടല്ല കളി കാണുന്നത്. ഞാൻ കണ്ടു, ഒന്നു രണ്ടു നേതാക്കന്മാർ ഇതിനെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞത്. ജീവിതത്തിൽ ടിക്കറ്റെടുക്കാതെ കളി കണ്ടവരാണ് ഇവരൊക്കെ. അപ്പോൾ, അതും കുറച്ച് ഉദ്യോഗസ്ഥരും അങ്ങനെയാണ്. സർക്കാരിനു കിട്ടേണ്ട പണം കിട്ടണം. അതു കായിക മേഖലയിലെ നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കും. ഇത്തരം കളികൾക്ക് എന്തിന് കുറച്ചു കൊടുക്കണം. അമിതമായ വിലക്കയറ്റം നാട്ടിൽ നടക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് കുറച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന്. അങ്ങനെ പട്ടിണി കിടക്കുന്നവൻ കളി കാണാൻ പോകണ്ട. വേറെ കാര്യമൊന്നുമില്ല.’

