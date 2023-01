കീവ്∙ റഷ്യയും ബെലാറൂസും ചേർന്നു സംയുക്ത സൈനികാഭ്യാസം ആരംഭിച്ചതിൽ യുക്രെയ്ന് ആശങ്ക. ബെലാറൂസുമായി ചേർന്ന് റഷ്യ ആക്രമണം വർധിപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് യുക്രെയ്ന്റെ ഭീതി. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിൽ റഷ്യ നടത്തിയ യുക്രെയ്ൻ അധിനിവേശത്തിനും ബെലാറൂസിന്റെ സഹായമുണ്ടായിരുന്നു.

ഇന്നു മുതൽ ഫെബ്രുവരി 1 വരെയാണ് റഷ്യയും ബെലാറൂസും വ്യോമസേനാ അഭ്യാസങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. ബെലാറൂസിന്റെ എല്ലാ സൈനിക എയർഫീൽഡുകളും ഇതിന് ഉപയോഗിക്കുമെന്നു ബെലാറൂസ് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു. രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിരോധശക്തി തെളിയിക്കുക മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും യുദ്ധത്തിൽ ചേരാൻ താൽപര്യമില്ലെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.

“ഞങ്ങൾ സംയമനവും ക്ഷമയും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്നു’’– ബെലാറസ് സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിലിന്റെ ഡപ്യൂട്ടി സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി പവൽ മുരവെയ്‌കോ പറഞ്ഞു, യുക്രെയ്നുമായുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ തെക്കൻ അതിർത്തിയിലെ സ്ഥിതി ശാന്തമല്ലെന്നും യുക്രെയ്ൻ ബെലാറൂസിനെ പ്രകോപിപ്പിക്കുകയാണെന്നും മുരവെയ്‌കോ പറഞ്ഞു.

അധിനിവേശം ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം ബെലാറൂസ് സ്വന്തം നിലയിലും റഷ്യയുമായി ചേർന്നു സംയുക്തമായും നിരവധി സൈനികാഭ്യാസങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. ഈ വർഷമാരംഭിച്ചതു മുതൽ ബെലാറൂസിലേക്ക് കൂടുതലായി യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ, ഹെലികോപ്റ്ററുകൾ, മറ്റു പ്രതിരോധ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ എത്തുന്നുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. റഷ്യയുടെ വ്യോമസേന യൂണിറ്റുകൾ ബെലാറസിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അവരുടെ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

യുക്രെയ്നുമായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ കൂടുതൽ സജീവമായ പങ്കുവഹിക്കാൻ ബെലാറൂസ് പ്രസിഡന്റ് അലക്സാണ്ടർ ലുകാഷെങ്കോയെ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കിയെന്ന ആരോപണം റഷ്യ നിഷേധിച്ചു. ബെലാറൂസിൽ നിന്ന് സാധ്യമായ ആക്രമണങ്ങളെക്കുറിച്ച് യുക്രെയ്ൻ തുടർച്ചയായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. ബെലാറൂസ് അതിർത്തിയിൽ സൈന്യം സജ്ജമായിരിക്കണമെന്നും പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നിർദേശം നൽകി.

English Summary: Russia-Belarus begin joint military exercises, sparking fear in Kyiv of new offensive in Ukraine