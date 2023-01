ആലുവ ∙ ട്രെയിൻ യാത്രികയായ യുവതി പുഴയിൽ വീണതായി സംശയം. ആലുവ റെയിൽവേ പാലത്തിൽ നിന്നു വീണതായാണ് വിവരം. ഇതേത്തുടർന്ന് യുവതിക്കായി തിരച്ചിൽ ആരംഭിച്ചു.

English Summary: Woman Falls Into River From Train At Aluva