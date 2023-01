ഒടുവിൽ പിണറായി സർക്കാരിന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് കേന്ദ്രതന്ത്രം; 'ഇ'ഫയൽ ഇനിയെങ്ങനെ മുക്കും?

ഓരോ ഫയലും ഓരോ ജീവിതമാണ് എന്നത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ തന്റെ ആദ്യ സർക്കാരിന്റെ കാലത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു വാചകമാണ്. ഫയൽ അനാവശ്യ കാരണങ്ങളാൽ പിടിച്ചു വയ്ക്കുന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ പലവട്ടം മുഖ്യമന്ത്രി ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും താക്കീത് ചെയ്തെങ്കിലും കടലാസായി നിലനിന്ന ഓഫിസ് ഫയൽ പൂഴ്ത്താനും ‘ആവശ്യം’ ഉള്ളപ്പോൾ പൊക്കാനും അപ്പോഴും ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കു പഴുതുണ്ടായിരുന്നു. വരച്ച വരയിൽ നിൽക്കാത്ത ഉദ്യോഗസ്ഥരെ ഒതുക്കാൻ പഴുതടച്ച സംവിധാനം അന്വേഷിച്ചു വരികയായിരുന്നു പിന്നീട് പിണറായി സർക്കാർ. സർക്കാരിന്റെ ഔദ്യോഗിക കത്തിടപാടുകളും ഫയൽ നീക്കങ്ങളും ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനത്തിലേക്കു മാറ്റാനുള്ള തന്ത്രപരമായ നിലപാടിലേക്കു സർക്കാർ നീങ്ങി. എല്ലാറ്റിനും കേന്ദ്രത്തെ കുറ്റം പറയുകയോ പഴിചാരുകയോ ചെയ്യുന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് ഇക്കാര്യത്തിൽ പിടിവള്ളി ആയത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു കീഴിലുള്ള നാഷനൽ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് സെന്ററിന്റെ ഇ ഓഫിസ് സംവിധാനമാണ്. ഫയൽ നീക്കങ്ങളും കത്തിടപാടുകളും വേഗത്തിലാക്കാനും ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനം വഴി നിരീക്ഷിക്കാനും ഉള്ള ഇ ഓഫിസ് സംവിധാനം സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ സർക്കാർ ഓഫിസുകളിലേക്കും ഈ സാമ്പത്തിക വർഷം തന്നെ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് സർക്കാർ. ഉദ്യോഗസ്ഥരും സർക്കാർ വകുപ്പുകളും തമ്മിലുള്ള ഒരു വിവരവിനിയമ സംവിധാനം മാത്രമല്ല ഇ ഓഫിസ്; ജനങ്ങൾക്കും ഇടപെടാൻ പഴുതുള്ള ഒരു സാങ്കേതിക ജാലകമാണ്. കാരണം, ഒരു ഫയൽ ജനിക്കുന്നത് തന്നെ ജനങ്ങൾക്കു വേണ്ടിയാണല്ലോ. അപ്പോൾ ജനത്തിന് ഇടപെടാൻ അവകാശമില്ലാതെ എന്ത് ഫയൽ! എങ്ങനെയായിരിക്കും ഇ ഓഫിസിന്റെ പ്രവർത്തനം? എന്തെല്ലാം സവിശേഷതകളാണ് ഇതിനുള്ളത്? ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു മാറാനിരിക്കുന്നത് എന്തെല്ലാം സംവിധാനങ്ങളാണ്? സാധാരണക്കാർക്ക് ഇതെങ്ങനെ സഹായകരമാകും? പുതിയ സംവിധാനം വരുമ്പോൾ ചട്ടങ്ങളിലും നിയമങ്ങളിലും മാറ്റം വരുമോ? എല്ലാ സർക്കാർ ഓഫിസുകളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇ ഓഫിസ് സംവിധാനം കേരളം ഉറപ്പുവരുത്താനൊരുങ്ങുമ്പോള്‍ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയേണ്ടതെല്ലാം...

∙ എന്താണ് ഇ ഓഫിസ്?

ഓഫിസ് ഫയലുകളെ ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനത്തിലേക്കു മാറ്റി നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കുന്നതാണ് ഇ ഓഫിസ് സംവിധാനം. ആഗോള വ്യാപകമായി അനുവർത്തിച്ചു വരുന്ന രീതി ഇന്ത്യയിലും ആരംഭിച്ചിട്ട് രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി. രാജ്യത്ത് ഇതിന് അനുസൃതമായി കേന്ദ്ര സർക്കാരിനു കീഴിലുള്ള സാങ്കേതിക ഏജൻസിയായ നാഷനൽ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് സെന്റർ (എൻഐഎ) വികസിപ്പിച്ച സംവിധാനത്തിന്റെ പേരാണ് ഇ ഓഫിസ്.

ഇ ഓഫിസ് പോർട്ടൽ.

∙‌ ഈ സംവിധാനത്തിന്റെ സവിശേഷതകൾ എന്താണ്?

സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ സവിശേഷത. അതായത്, ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അയച്ച ഫയൽ ആർക്കൊക്കെ ലഭിച്ചു, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ വിവിധ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആ ഫയലിൽ രേഖപ്പെടുത്തി, ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി എന്താണ് എന്നെല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ സംവിധാനം സഹായിക്കുന്നു. ഓഫിസ് പ്രവർത്തനത്തിന്റെ നിരീക്ഷണം വേഗത്തിലാക്കുന്നതിനൊപ്പം തന്നെ ഉത്തരവാദിത്തവും ഗുണമേന്മയും വർധിപ്പിക്കുന്നു എന്നതും അനുകൂല ഘടകങ്ങളാണ്. വിവരങ്ങളുടെ സുരക്ഷയും വിശ്വാസ്യതയും ഉറപ്പാക്കുന്നു എന്നതാണ് മറ്റൊരു സവിശേഷത. ജീവനക്കാരുടെ സമയവും ഊർജവും മികവാർന്ന രീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ച് സൃഷ്ടിപരമല്ലാത്ത നടപടിക്രമങ്ങളിൽ നിന്നും നൂലാമാലകളിൽ നിന്നും അവരെ അകറ്റിനിർത്താനും ഇതു സഹായിക്കുന്നു. സർക്കാരിന്റെ ജോലി സംസ്കാരത്തെ മാറ്റിമറിച്ച് പുതിയൊരു തൊഴിൽ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാനും ഇതു പര്യാപ്തമാണ്. സർക്കാർ നടപടിക്രമങ്ങളിലെ രഹസ്യാത്മകത നിലനിർത്തി വിവരങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതു തടയാനും ഒരു പരിധി വരെ ഈ സംവിധാനംകൊണ്ടു സാധിക്കും. ജോലിസ്ഥലത്ത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കാനും വിവര സാങ്കേതിക അധിഷ്ഠിതമായി നടപടികൾ മുന്നോട്ടു നീക്കാനും പുതിയ സംവിധാനം സഹായിക്കും. കടലാസായി ഫയൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലം ലാഭിക്കുന്നതിനു പുറമേ കടലാസുരഹിതമായി നടപടികൾ മാറുന്നതിന്റെ മെച്ചവും ഉണ്ട്.

∙ ഇ ഓഫിസ് കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം?

‌ഇ ഫയൽ, നോളജ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം, കാംസ് അഥവാ സന്ദേശ സേവനം, ഇ ലീവ്, ഇ ടൂർ, സ്പാരോ എന്ന വിലയിരുത്തൽ സംവിധാനം, പിംസ് എന്ന ജീവനക്കാരുടെ വിവരസംവിധാനം എന്നിവ അടങ്ങിയതാണ് ഇ ഓഫിസ്.

∙ നോളജ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം (കെഎംഎസ്) എന്താണ്?

വിവിധ മേഖലകളിലെ വലിയ അളവിലുള്ള രേഖകൾ സർക്കാർ സംവിധാനത്തിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടി വരും. നയപരമായവ, അപേക്ഷാഫോമുകൾ, നിയമങ്ങളും ചട്ടങ്ങളും, സർക്കുലറുകൾ, മാർഗരേഖകൾ, മാനദണ്ഡങ്ങൾ, മാനുവൽ എന്നിങ്ങനെ വിവിധ തരത്തിലുള്ള രേഖകൾ സർക്കാരിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഈ വിവരങ്ങൾ കേന്ദ്രീകൃതമായി സൂക്ഷിച്ച് ജോലിക്കിടെ ആവശ്യാനുസൃതം ഉപയോഗിക്കാൻ ഓരോ വകുപ്പിലെയും ഉദ്യോഗസ്ഥനു പ്രദാനം ചെയ്യുക എന്നതാണ് കെഎംഎസ് എന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.

∙ കാംസിൽ എന്തു നടക്കുന്നു?

ഉദ്യോഗസ്ഥർ തമ്മിൽ ഔദ്യോഗിക സന്ദേശങ്ങൾ കൈമാറാനുള്ളതാണ് ഈ സംവിധാനം.

∙ ഇ ലീവ് എന്താണ്?

ജീവനക്കാർക്ക് അവധിക്ക് അപേക്ഷിക്കാനും അപേക്ഷിച്ച അവധിക്ക് അനുമതി ലഭിച്ചോ എന്നു പരിശോധിക്കാനും, എടുത്തതും ബാക്കിയുള്ളതുമായ അവധികളുടെ എണ്ണം തിട്ടപ്പെടുത്താനും ‘ഇ ലീവ്’ സഹായിക്കും. മേലധികാരികൾക്ക് ജീവനക്കാരുടെ അവധി സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളും ഈ രീതിയിൽ പരിശോധിക്കാം.

∙ ഇ ടൂറിൽ ചുറ്റിക്കറങ്ങുന്നതാര്?

ജീവനക്കാർക്ക് ഔദ്യോഗിക ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ധാരാളം യാത്രകൾ വേണ്ടി വരാം. ഇത്തരം യാത്രകൾക്കായി ഓൺലൈനായി വേഗത്തിൽ അപേക്ഷിക്കാനും അനുമതി തേടാനും അനുമതി ലഭിച്ചോ എന്നു പരിശോധിക്കാനും ഇതു വഴി സാധിക്കും. യാത്ര പോയി വന്നതിന്റെ ബില്ലുകൾ സമർപ്പിക്കാനും ഈ സംവിധാനം ഉപയോഗിക്കാം.

∙ എന്താണ് സ്‌പാരോ?

ജീവനക്കാരുടെ പ്രവർത്തനമികവ് വിലയിരുത്താൻ ഉള്ള ഓൺലൈൻ സംവിധാനമാണിത്. ജീവനക്കാർക്ക് അവരുടെ വിലയിരുത്തൽ ഫോമുകൾ പൂരിപ്പിക്കാനും മേലുദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അതിൽ മാർക്കിടാനും ഈ രീതി അവസരമൊരുക്കുന്നു.

∙ പിംസ് എന്നാലെന്താണ്?

പഴ്സനേൽ ഇൻഫർമേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം എന്നതിന്റെ ചുരുക്കപ്പേരാണ് പിംസ്. ജീവനക്കാരനെ സംബന്ധിച്ച തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ, ഫോൺ നമ്പർ, തസ്തിക, ജോലി ചെയ്യുന്ന ഓഫിസ്, നോമിനേഷൻ, സർവീസ് വിവരങ്ങൾ, മറ്റ് രേഖകൾ, നൈപുണ്യം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഇ ഓഫിസിലെ ഭാഗമാണ് പിംസ്. സർവീസ് ബുക്ക് അനുശാസിക്കുന്ന എല്ലാ വിവരങ്ങളും പിംസ് സൂക്ഷിക്കും.

∙ കേരളത്തിൽ ഇ ഓഫിസ് സംവിധാനം ആരംഭിച്ചത് എന്നാണ്?

2014 മാർച്ച് അഞ്ചിന് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലാണ് കേരളത്തിൽ ഇ ഓഫിസ് സംവിധാനം തുടങ്ങിയത്. തുടർന്നു വിവിധ വകുപ്പുകൾ, ജില്ലാ കലക്ടറേറ്റുകൾ, ഡയറക്ടറേറ്റുകൾ എന്നിവയിലേക്ക് ഈ സംവിധാനം വ്യാപിപ്പിച്ചു. സർക്കാർ ഓഫിസുകളിലെ നടപടിക്രമങ്ങളായ തപാൽ അയയ്ക്കുക, ഫയൽ തയാറാക്കുക, ഫയലിലെ തുടർനടപടികൾ എന്നിവ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ആയാണ് ഇതു തുടങ്ങിയത്.

∙ കേരളത്തിൽ ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയാണ്?

സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ നൂറോളം വകുപ്പുകൾ തമ്മിൽ ഉള്ള ഔദ്യോഗിക സമ്പർക്കവും കത്തിടപാടുകളും ഫയൽനീക്കങ്ങളും ഇ ഓഫിസ് വഴിയാണ്. വിവിധ കലക്ടറേറ്റുകൾ, ഡയറക്ടറേറ്റുകൾ എന്നിവയിൽനിന്നുള്ള ഫയൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ എത്തി അവിടെനിന്നാണ് തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തു തിരിച്ചു പോകുക. രണ്ടു വകുപ്പുകൾ തമ്മിൽ ചർച്ച ചെയ്തു തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ അതാത് ഡയറക്ടറേറ്റുകളിൽ നിന്നു ബന്ധപ്പെട്ട ഫയലുകൾ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ എത്തിയ ശേഷമാണ് വകുപ്പുകളിൽ തമ്മിൽ ഉള്ള കത്തിടപാടുകൾ നടക്കുക.

∙ ഇതു വീണ്ടും സേവനങ്ങൾ വൈകിപ്പിക്കില്ലേ?

കടലാസ് ഫയലായി വരുമ്പോൾ തപാലായി എത്തി ഓരോ വകുപ്പിലെയും വിവിധ ഓഫിസുകളിലും സെക്‌ഷനുകളിലും ആയി മേശകളിൽ നിന്നു മേശകളിലേക്കു ഫയൽ സഞ്ചരിക്കണമായിരുന്നു. അത്തരമൊരു മെല്ലെപ്പോക്കിന് പുതിയ സംവിധാനത്തിൽ സാധ്യത ഇല്ല. ഇ ഫയൽ നീക്കം ഇലക്ട്രോണിക് ആയതിനാൽ തീരുമാനം വൈകിപ്പിക്കാനോ ഫയൽ പിടിച്ചുവയ്ക്കാനോ കഴിയില്ല. സമയബന്ധിതമായി തീരുമാനമെടുത്ത് ഫയൽ നീക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ബാധ്യസ്ഥരാണ്. ഫയൽ നീക്കം നിരീക്ഷിക്കാനും പരിശോധിക്കാനും സംവിധാനവും ഉണ്ട്.

∙ പഴയ ഫയലും ഇപ്പോഴത്തെ ഫയലും തമ്മിലെ പ്രധാന വ്യത്യാസം എന്താണ്?

കടലാസിൽ കത്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്തു സ്റ്റാംപ് ഒട്ടിച്ച് കവറിലാക്കി തപാലിൽ അയയ്ക്കുന്നതായിരുന്നു പഴയ രീതി. ജനുവരി 31ന് ഈ രീതി അവസാനിപ്പിക്കാനാണ് സർക്കാർ തീരുമാനം. ഇ ഓഫിസ് സംവിധാനം വഴി എല്ലാ ഫയലുകളും ഇലക്ട്രോണിക് ആയി മറ്റ് ഓഫിസുകളിലേക്ക് അയയ്ക്കാം.

∙ ഇത് ആദ്യം നടപ്പാക്കിയത് എവിടെയാണ്?

സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ഓഫിസുകളെല്ലാം ഇ ഫയൽ ശൃംഖലയിലേക്ക് മാറ്റാനുള്ള പ്രവർത്തനം കഴിഞ്ഞ ഏതാനും വർഷങ്ങളായി നടക്കുകയാണ്. സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ ഇത് പൂർണമായിട്ടു വർഷങ്ങളായി.

∙ അന്നത്തെ ഇ ഓഫിസ് തന്നെയാണോ ഇപ്പോഴും?

ആദ്യം സ്ഥാപിച്ച ഇ ഓഫിസ് പഴയ വേർഷൻ ആയിരുന്നു. 2022ലെ ഓണക്കാലത്ത് അതു മാറ്റി പുതിയ വേർഷൻ സ്ഥാപിച്ചു. റവന്യു വകുപ്പിൽ വില്ലേജ് ഓഫിസ് തലം വരെയും വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ എഇഒ ഓഫിസ് വരെയും ഇ ഫയൽ സംവിധാനം എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഇതോടെ കടലാസ് ഫയൽ ഇല്ലാതാകും.

∙ എന്നത്തോടെ പൂർത്തിയാകും?

2023 ജനുവരി അവസാനത്തോടെ സർക്കാർ തലത്തിലുള്ള എല്ലാ എഴുത്തുകളും ഇലക്ട്രോണിക് ആകും. എല്ലാ സർക്കാർ ഓഫിസുകളെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഇ ഓഫിസ് സംവിധാനം അടുത്ത മാർച്ച് 31ന് പൂർണമാകും എന്നാണു സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്.

∙ ഇതു വരെ എന്തു നടന്നു?

സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ മാത്രം ഇതു വരെ പതിനൊന്നര ലക്ഷം ഇ ഫയൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും 33.52 ലക്ഷം തപാൽ നീക്കങ്ങൾ ഇലക്ട്രോണിക് ആയി നടക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 14 ജില്ലാ കലക്ടറേറ്റുകളിലായി മൂന്നര ലക്ഷത്തിലേറെ ഫയലുകളും വിവിധ സർക്കാർ ഡയറക്ടറേറ്റുകളിലായി 4.60 ലക്ഷം ഫയലുകളും ഇലക്ട്രോണിക് ആയി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് സർക്കാർ കണക്ക്.

∙ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൽ ആരാണ് ഇതിനു നേതൃത്വം നൽകുന്നത്?

ചീഫ് സെക്രട്ടറി വി.പി.ജോയിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇ ഓഫിസ് സംവിധാനം നടപ്പാക്കുന്നത്. ഇതു സംബന്ധിച്ച് ചീഫ് സെക്രട്ടറി വ്യക്തമായ മാർഗനിർദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്.

∙ ഇ ഓഫിസ് വരുമ്പോൾ ചട്ടങ്ങളിലും നിയമങ്ങളിലും മാറ്റം വരുമോ?

പുതിയ സംവിധാനത്തിനു നിയമപ്രാബല്യം നൽകാനായി സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഓഫിസ് മാനുവലിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയിരുന്നു .

∙ ഇ ഓഫിസ് വന്നാൽ ജീവനക്കാർ കുറയുമോ?

ഇ ഫയൽ സംവിധാനവും വിവിധ പോർട്ടലുകളും നിലവിൽ വന്നതോടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ അധികം വന്ന തസ്തികകൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനു സർക്കാർ 5 അംഗ ഉദ്യോഗസ്ഥ സമിതിയെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്ര തസ്തിക അധികമായി മാറിയെന്ന് ഇവർ കണ്ടെത്തുകയും പകരം ഏതൊക്കെ പുതിയ തസ്തിക വേണമെന്നു നിർദേശിക്കുകയും വേണം. ചുരുക്കത്തിൽ, ഭാവിയിൽ, സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വരവോടെ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും എണ്ണം കുറയുകയാകും ഫലം.

∙ ജനങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എന്താണ് പ്രാധാന്യം?

ഇ ഓഫിസ് സംവിധാനത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ ഇടപെടലിനും സഹായത്തിനുമായി eoffice.kerala.gov.in എന്ന ഇ ഓഫിസ് പോർട്ടൽ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ലോഗിൻ യൂസർ ആയി അപേക്ഷകൾ അയയ്ക്കാനും നിരീക്ഷിക്കാനും അതിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതി പരിശോധിക്കാനും ഭാവിയിൽ സൗകര്യമൊരുക്കും. സർക്കാർ ഉത്തരവുകൾ പരിശോധിക്കാനും സേർച് ചെയ്തു കണ്ടെത്താനും പോർട്ടൽ സഹായിക്കും.

English Summary: File Transfers will be More Transparent- What is Kerala Govt's E Office Plan?