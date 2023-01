തിരുവനന്തപുരം∙ കടുവ ആക്രമിച്ച കര്‍ഷകന്‍ മരിച്ചത് അമിത രക്തസ്രാവം മൂലമുളള ഷോക്കിലെന്ന് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോര്‍ജ്. വയനാട് മെഡിക്കല്‍ കോളജില്‍ കര്‍ഷന് വേണ്ട ചികില്‍സ നല്‍കിയിരുന്നു. പരുക്കേറ്റ് രണ്ടുമണിക്കൂര്‍ ആകുമ്പോഴാണ് ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചത്. ധാരാളം രക്തം വാര്‍ന്നുപോയ നിലയിലായിരുന്നു രോഗി. സീനിയര്‍ സര്‍ജന്‍മാര്‍ അടക്കം ചികില്‍സയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നെന്നും 12.45ന് കോഴിക്കോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാന്‍ 108 ആംബുലന്‍സില്‍ കയറ്റിയെന്നും മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടര്‍ നല്‍കിയ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നുവെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. ആംബുലന്‍സില്‍ പരിശീലനം നേടിയ നഴ്സുണ്ടായിരുന്നെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു.



English Summary: Farmer attacked by tiger died of shock due to excessive bleeding: Minister veena george