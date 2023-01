ഭോപാൽ∙ യുവാവിന്റെ കാലില്‍ പറ്റിപ്പിടിച്ച ചെളി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി മധ്യപ്രദേശ് മന്ത്രി. റോഡിന്റെ ശോച്യാവസ്ഥയില്‍ മാപ്പുപറഞ്ഞാണ് മന്ത്രി പ്രഥുമൻ സിങ് തോമർ റോഡിലൂടെ നടക്കവെ യുവാവിന്റെ കാലിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ച ചെളി കഴുകി കളഞ്ഞത്. ഗ്വാളിയാറിലാണ് സംഭവം. നഗരത്തിലെ വിനയ് നഗര്‍ മേഖലയിലെ റോഡിന്റെ ശോച്യാവസ്ഥ നേരിട്ട് മനസിലാക്കാനാണ് മന്ത്രി എത്തിയത്.

അഴുക്കുചാലിന് കുഴിയെടുത്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് റോഡ് മോശമായത്. റോഡിന്റെ അവസ്ഥ പരിശോധിക്കുന്നതിനിടെയാണ് യുവാവിന്റെ കാലില്‍ പറ്റിപ്പിടിച്ച ചെളി മന്ത്രി കഴുകി കളഞ്ഞത്. റോഡിന്റെ ശോച്യാവസ്ഥയില്‍ മന്ത്രി ജനങ്ങളോട് മാപ്പുപറഞ്ഞു. റോഡിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി ഉടന്‍ തന്നെ പൂര്‍ത്തിയാക്കുമെന്നും ഊര്‍ജ്ജ മന്ത്രി പ്രഥുമന്‍ സിംഗ് തോമര്‍ അറിയിച്ചു.

English Summary: Minister Washes Feet Of Youth Covered With Mud To Apologise For Bad Condition Of Roads In Gwalior