ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്നു; യുക്രെയ്ൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ 16 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു– വിഡിയോ

കീവ്∙ യുക്രെയ്ന്‍ തലസ്ഥാനമായ കീവിനു സമീപം ഹെലികോപ്റ്റര്‍ തകര്‍ന്നുവീണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രിയും രണ്ടു കുട്ടികളും ഉള്‍പ്പെടെ 16 പേര്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഒരു കിന്റര്‍ ഗാര്‍ട്ടനു സമീപത്താണ് ഹെലികോപ്റ്റര്‍ തകര്‍ന്നുവീണത്. ദുരന്തത്തിന്റെ കാരണം വ്യക്തമല്ല. ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഡെന്‍ൈസ് മൊണാസ്ട്രിസ്‌കിയും ആഭ്യന്തരമന്ത്രാലയത്തിലെ ഉയര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരും അപകടത്തില്‍ മരിച്ചുവെന്ന് പൊലീസ് അറിയിച്ചു. പത്തു കുട്ടികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 22 പേര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ ചികിത്സയിലാണ്.

English Summary: Ukraine Minister Among 16 Dead In Chopper Crash Near Kindergarten