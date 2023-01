20 മീറ്റർ നീളം, 8 ടണ്ണിന്മേൽ ഭാരം; ബിജു പട്നായിക്കിന്റെ ഡക്കോട്ട വിമാനം മൂന്ന് ട്രക്കുകളിൽ ഒഡീഷയിൽ!

ഭുവനേശ്വർ∙ ഒഡീഷക്കാരുടെ ജനപ്രിയ നേതാവ് ബിജു പട്നായിക്കിന്റെ ഡക്കോട്ട വിമാനം ഭുവനേശ്വറിൽ എത്തിച്ചു. ഒഡീഷ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി ബിജു പട്നായിക് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഡക്കോട്ട എയർക്രാഫ്റ്റ്. ഇതുവരെ കൊൽക്കത്ത വിമാനത്താവളത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒഡീഷ സർക്കാരിന് കൈമാറി. ഇനിമുതൽ ഭുവനേശ്വർ വിമാനത്താവളത്തിൽ (ബിജു പട്നായിക് രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളം – ബിപിഐഎ) പ്രദർശിപ്പിക്കും.

കൊൽക്കത്തയെയും ഭുവനേശ്വറിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ദേശീയപാതയിലൂടെ മൂന്ന് ട്രക്കുകളിലായി കൊണ്ടുപോയ വിമാനം കാണാൻ നൂറുകണക്കിനു പേരാണ് വഴിയരികിൽ കാത്തുനിന്നത്. ഒഡീഷ പൊലീസിന്റെ സംരക്ഷണയിലാണ് വിമാനം കൊണ്ടുപോകുന്നത്. 20 മീറ്ററോളം നീളമുള്ള വിമാനം തിരികെയെത്തിക്കാനുള്ള നടപടികൾ 2020ൽത്തന്നെ ഒഡീഷ സർക്കാർ ആരംഭിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കോവിഡ് മൂലമാണ് കാലതാമസം നേരിട്ടത്.

1947ൽ ഇന്തൊനീഷ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി സുൽത്താൻ സ്ജാഹ്റിറിനെ ബിജു പട്നായിക് രക്ഷപ്പെടുത്തിയത് ഡക്കോട്ട വിമാനത്തിലായിരുന്നു. ശത്രുക്കളിൽനിന്ന് ഇന്തൊനീഷ്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയെയും വൈസ് പ്രസിഡന്റ് മുഹമ്മദ് ഹട്ടയെയുമാണ് അദ്ദേഹം ഡിസി–3 വിമാനത്തിൽ രക്ഷപ്പെടുത്തിയത്. ഇതിന്റെപേരിൽ ഇന്തൊനീഷ്യ രണ്ടുതവണ ബിജു പട്നായിക്കിന് പരമോന്നത സിവിലയൻ ബഹുമതിയായ ‘ഭൂമിപുത്ര’ നൽകി ആദരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

രാഷ്ട്രീയക്കാരനും സാമൂഹികപരിഷ്കർത്താവുമായിരുന്ന ബിജു പട്നായിക് വൈദഗ്ധ്യമുള്ള പൈലറ്റ് കൂടിയായിരുന്നു. ബ്രിട്ടിഷ് ഇന്ത്യയിലെ റോയൽ ഇന്ത്യൻ എയർ ഫോഴ്സ് സേനയുടെ ഭാഗമായ പൈലറ്റുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം. കൊൽക്കത്ത ആസ്ഥാനമാക്കി കലിംഗ എയർലൈസ് സ്ഥാപിച്ച അദ്ദേഹത്തിന് 15 ഡക്കോട്ട വിമാനങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഹൈ–റിസ്ക് ദൗത്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പലതവണ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ വിമാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് കശ്മീരിൽ സൈന്യത്തെ ഇറക്കാനും വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയിൽ ആവശ്യസാധനങ്ങൾ ഇറക്കാനുമുള്ള ദൗത്യങ്ങളും നിർവഹിച്ചിരുന്നു. ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര നേതാക്കളെ ഒരിടത്തുനിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ദൗത്യവും അദ്ദേഹം ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ചരിത്രകാരൻ അനിൽ ധിറിനെ ഉദ്ധരിച്ച് ദേശീയമാധ്യമം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.

എട്ടു ടണ്ണിനുമുകളിൽ ഭാരം വരുന്ന വിമാനം അഴിച്ച് ഭാഗങ്ങളാക്കിയാണ് ട്രക്കുകളിൽ കൊണ്ടുപോയത്. പൊതുജനങ്ങൾക്കു കാണുന്നതിനായി വിമാനം പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ (എഎഐ) 1.1 ഏക്കർ സ്ഥലം സംസ്ഥാന സർക്കാരിനു വിട്ടുകൊടുത്തിരുന്നു.

English Summary: Biju Patnaik’s iconic Dakota DC-3 Plane Is Moved In Three Trucks