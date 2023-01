കോട്ടയം∙ പാലാ നഗരസഭ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം സംബന്ധിച്ച് സിപിഎം സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്റെ അന്തിമ തീരുമാനം ഇന്ന് വൈകിട്ട്. സിപിഎം ഉയർത്തിക്കാട്ടിയ ബിനു പുളിക്കക്കണ്ടത്തെ ഒഴിവാക്കുമെന്നാണ് സൂചന. ചെയര്‍മാന്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ രാവിലെ പ്രഖ്യാപിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരുന്നെങ്കിലും വൈകിട്ടത്തേക്ക് മാറ്റി.

കേരള കോണ്‍ഗ്രസിനെതിരെ അണികളില്‍ നിന്ന് പരസ്യപ്രതിഷേധത്തിനുളള സാധ്യത കണക്കിലെടുത്താണ് സിപിഎം പ്രഖ്യാപനം വൈകിട്ടത്തേക്ക് മാറ്റിയത്. അതേസമയം പാലായിലെ ചെയര്‍മാന്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി സിപിഎം ആരെ തീരുമാനിച്ചാലും അംഗീകരിക്കുമെന്ന് കേരള കോണ്‍ഗ്രസ് ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി സ്റ്റീഫന്‍ ജോര്‍ജ് പറഞ്ഞു. പ്രാദേശികവിഷയമാണെന്നും സ്ഥാനാര്‍ഥിയെ സിപിഎം തീരുമാനിക്കുമെന്നും ജോസ് കെ.മാണിയുടെ പ്രതികരണം.



