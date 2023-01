ന്യൂഡൽഹി∙ വിവാദ ഭൂമിയിടപാട് കേസില്‍ വിചാരണയ്ക്ക് നേരിട്ട് ഹാജരാകാത്തതിനു കര്‍ദിനാള്‍ മാര്‍ ജോര്‍ജ് ആലഞ്ചേരിക്ക് സുപ്രീംകോടതിയുടെ വിമര്‍ശനം. നിയമവാഴ്ച എല്ലാവര്‍ക്കും ബാധകമാണെന്നു സുപ്രീംകോടതി ഓര്‍മിപ്പിച്ചു. നേരിട്ടു ഹാജരാകുന്നതില്‍ ഇളവു വേണമെന്ന ആവശ്യം കോടതി നേരത്തേ തള്ളിയിരുന്നു.

കേസിന്റെ വിചാരണയ്ക്കു കോടതിയിൽ നേരിട്ടു ഹാജരാകുന്നതിൽനിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന കർദിനാളിന്റെ ഹർജി നേരത്തെ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയും നിരസിച്ചു. ഭൂമി ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 7 കേസുകളാണ് കർദിനാളിനെതിരെയുള്ളത്.

English Summary: Supreme Court criticized Mar George Alencherry for not appearing for trial