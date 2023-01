ന്യൂഡൽഹി∙ കശ്മീർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി ആത്മാർഥമായ ചർച്ചയ്ക്കു തയാറാണെന്ന പാക്കിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷഹബാസ് ഷെരീഫിന്റെ പ്രസ്താവയ്ക്കു മറുപടിയുമായി കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം. അയല്‍ക്കാരുമായി നല്ല ബന്ധമാണ് ഇന്ത്യ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും ഭീകരതയും അക്രമവുമില്ലാത്ത അനുകൂല സാഹചര്യം ഇതിനു അനിവാര്യമാണെന്നും വിദേശകാര്യ വക്താവ് അരിന്ദം ബാഗ്ചി പറഞ്ഞു.



‘‘പാക്കിസ്ഥാനുമായി സാധാരണ അയൽപക്ക ബന്ധമാണ് ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഭീകരതയും ശത്രുതയും അക്രമവും ഇല്ലാത്ത അനുകൂലമായ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാകണം. അതാണ് ഞങ്ങളുടെ നിലപാട്’’– അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. യുഎഇയിലെ അൽ അറേബ്യ ടിവി ചാനലിനു നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ഇന്ത്യയുമായി ചർച്ചയ്ക്കു തയാറാണെന്ന് ഷഹബാസ് ഷെരീഫ് വ്യക്തമാക്കിയത്. ‘‘ഇന്ത്യയുമായുള്ള 3 യുദ്ധങ്ങളും കൂടുതൽ ദാരിദ്ര്യവും തൊഴിലില്ലായ്മയും മാത്രമാണു നൽകിയത്. ഞങ്ങൾ പാഠം പഠിച്ചു. ഇന്ത്യയുമായി സമാധാനത്തിൽ ജീവിക്കാൻ താൽപര്യപ്പെടുന്നു’’ – ഷെരീഫ് പറഞ്ഞു.

English Summary: Always Want Neighbourly Ties But In Terror Free Atmosphere: India To Pak