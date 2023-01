‘ആണവ ബോംബ് വേണം’: നിഴൽ പോലെ മൊസാദ്: ഇറാൻ– ഇസ്രയേൽ, നിലയ്ക്കാത്ത ചോരക്കളി

ലോകത്ത് കാര്യമായി ആരുടേയും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ അനുസ്യൂതം തുടരുന്ന യുദ്ധമുണ്ട്. ഇടയ്ക്കിടെ ബോംബ് സ്ഫോടനങ്ങൾ, അരുംകൊലകൾ, ചാര ഏജൻസികളുടെ രക്തപങ്കിലമായ ഓപ്പറേഷനുകൾ... സൈന്യത്തിന്റെ ഇടപെടലിനേക്കാളും ചാര ഏജൻസികളുടെ പരസ്പര പോരാട്ടമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത്. അതിനെ ശീതയുദ്ധം എന്നു വിളിക്കാനാവില്ല. തണുപ്പല്ല കൊടും ചൂടാണ് ഈ ചോരക്കളിയിലുള്ളത്.



ഇറാനും ഇസ്രയേലും തമ്മിലാണ് ഈ യുദ്ധം. ഇസ്രയേലിനെ ഭൂമുഖത്തുനിന്നു തുടച്ചു നീക്കുമെന്നു പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇറാൻ ആണവ പോർമുന സൃഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. പർവതം തുരന്ന് രഹസ്യമായി ആണവനിലയം സ്ഥാപിക്കുന്നു. യുറേനിയം സംപുഷ്ടീകരണ സാങ്കേതികവിദ്യ സ്വന്തമാക്കി അതിന്റെ ഉപോൽപ്പന്നമായ പ്ലൂട്ടോണിയം ശേഖരിച്ച് അണുബോംബ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഇറാന്റെ ശ്രമം. എന്തു വില കൊടുത്തും അതു തടയാൻ ഇസ്രയേലും അമേരിക്കയും ചേർന്നുള്ള പാശ്ചാത്യ ശാക്തിക ചേരി ശ്രമിക്കുന്നു. ഇറാനോ, അമേരിക്കയ്ക്കകത്ത് കയറി കൊലനടത്തുന്നു. ഈ ബലാബലം തുടരുമ്പോൾ ചോരക്കളികളും ചോരക്കഥകളും ഏറെയാണ്.

∙ ഹോംലാൻഡ് പരമ്പരയെന്ന ‘ഓപറേഷൻ’

ഈ വിഷയം ആധാരമാക്കി ഇസ്രയേൽ ഒരു ടിവി പരമ്പരതന്നെ ഇറക്കിയിരുന്നു. അതിന്റെ വിജയം കണ്ട് അമേരിക്കയിലെ ഡിസ്നി ഹോട്ട് സ്റ്റാർ കുറേ മാറ്റങ്ങളോടെ ലോകം മുഴുവൻ അവതരിപ്പിച്ച് അതും ഹിറ്റാക്കി. ഹോംലാൻഡ് പരമ്പരയിൽ സിഐഎയും ഇറാന്റെ റവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സും ഇറാഖിലെ ചാരവീരൻമാരുമെല്ലാം കഥാപാത്രങ്ങളാണ്. നയൻ ഇലവൻ എന്നു വിളിക്കുന്ന, ന്യൂയോർക്കിലെ വേൾഡ് ട്രേഡ് സെന്ററിന്റെ ഇരട്ട ടവറുകൾ തകർത്ത സംഭവം പോലെ, അമേരിക്കയിൽ സിഐഎയിൽ ആക്രമണം നടത്തി ഇരുന്നൂറിലേറെ പേരെ കൊല്ലുന്നുണ്ട് പരമ്പരയിൽ. ഇറാന്റെ റവല്യൂഷനറി ഗാർഡ്സാണ് അതിനു നേതൃത്വം നൽകുന്നത്.

ഹോംലാൻഡ് പരമ്പരയുടെ പോസ്റ്റർ.

സിഐഎയിൽ ഇത്തരമൊരു ആക്രമണം നടന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ സീരിയലിൽ അതു കാണിക്കുന്നുണ്ട്. പകരം ചോദിക്കാൻ ഈ ഓപ്പറേഷനിൽ പങ്കെടുത്ത ഓരോരുത്തരെ കണ്ടെത്തി സിഐഎ വകവരുത്തുന്നു. സിഐഎയിലെ തന്നെ കാരി മാത്തിസൻ എന്ന വനിതാ ഓഫിസറെ ഭ്രാന്തിയായി ചിത്രീകരിച്ച്, ഇറാന്റെ ചാരൻമാരെ അവരിലേക്ക് ആകർഷിച്ച്... അങ്ങനെയങ്ങനെ ഓപറേഷൻ നീളുമ്പോൾ ലോകമാകെ പ്രേക്ഷകർ ശ്വാസമടക്കിപ്പിടിച്ചിരുന്നാണു കാണുന്നത്.

∙ പരസ്പരം വധിക്കൽ

ഇറാന്റെ ശാസ്ത്രജ്ഞരെ ഇറാനിലും പുറത്ത് മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്തുംവച്ച് വധിക്കുക ഇസ്രയേലിന്റെ രഹസ്യ പരിപാടിയായിരുന്നു. അതുവഴി ആണുബോംബ് നിർമാണം തടയുക ലക്ഷ്യം. ഇറാനും ഇതേ മട്ടിൽ തിരിച്ചടിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഡൽഹിയിലെ ഇസ്രയേലിന്റെ നയതന്ത്രപ്രതിനിധിയുടെ ഭാര്യ സഞ്ചരിച്ച കാറിൽ ബോംബ് വച്ചത് അതിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു. കാറിനെ ബൈക്കിൽ പിന്തുടർന്ന ചാരൻമാർ കാന്തംഘടിപ്പിച്ച ബോംബ് കാറിൽ ചേർത്തു വയ്ക്കുകയായിരുന്നു. 2012 ഫെബ്രുവരി 13നായിരുന്നു സംഭവം. കാറിലുള്ളവർ ചെറിയ പരുക്കുകളോടെ രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇസ്രയേലി എംബസിക്ക് സമീപം വച്ചായിരുന്നു ആക്രമണം.

വിദേശ ചാരൻമാരെ കണ്ടെത്താനുള്ള കൗണ്ടർ ടെററിസം നടപടികൾ ഇന്ത്യ ഇതിനു ശേഷം ഊർജിതമാക്കി. ഇസ്രയേലാണ് ഇന്ത്യൻ ചാര ഏജൻസിയായ റോയ്ക്ക് ഇതു സംബന്ധിച്ചു പരിശീലനം നൽകിയത്. ഇന്ദിരാഗാന്ധി വധത്തിനു ശേഷമാണ് ആദ്യമായി ഇത്തരം പരിശീലനം ഇന്ത്യൻ പട്ടാള ഇന്റലിജൻസ് ഓഫിസർമാർക്ക് നൽകിയത്.

ജറുസലം ഓൾഡ് സിറ്റിക്കു സമീപം ദമാസ്കസ് ഗേറ്റിൽ ഇസ്രയേൽ പതാക വീശുന്ന വനിത. Photo: REUTERS/Ronen Zvulun

∙ അന്ന് ഇറാന് അണുബോംബ് നൽകാൻ ഇസ്രയേൽ

ഇറാന് അണുബോംബുകളും അത് വഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന മിസൈലുകളും നൽകാൻ 1977ൽ ഷായുടെ ഭരണകാരത്ത് ഇസ്രയേൽ റെഡിയായിരുന്നു എന്ന വസ്തുത ഇന്നു കേട്ടാൽ അദ്ഭുതമായി തോന്നിയേക്കാം. പക്ഷേ സത്യമാണ്. എത്ര പെട്ടെന്നാണ് രാജ്യാന്തര ബന്ധങ്ങൾ മാറി മറിയുന്നത്. ഇറാനിൽ മുഹമ്മദ് റീസാ പഹ്‌ലവി അധികാരത്തിലിരിക്കെ– ഇസ്‌ലാമിക വിപ്ലവത്തിനു മുൻപ്– അങ്ങനെയൊരു കരാറുണ്ടായിരുന്നു. എണ്ണയ്ക്കു പകരം ആയുധം എന്ന പേരിൽ 6 കരാറുകളുണ്ടാക്കി. അതിൽ ഫ്ളവർ എന്ന പേരിലുള്ള കരാറിലാണ് ആണവ സാങ്കേതികവിദ്യാ കൈമാറ്റം പറഞ്ഞിരുന്നത്.

മുഹമ്മദ് റീസാ പഹ്‌ലവി.

ഇസ്രയേൽ 700 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ചുള്ള മിസൈലുകളും ഇറാന് നൽകുമെന്ന് കരാറിൽ പറഞ്ഞു. ആണവ സാങ്കേതികവിദ്യയും നൽകും, ബോംബ് ടെസ്റ്റ് നടത്താനുള്ള സഹായവും നൽകും. വിപ്ലവം വന്ന് ആയത്തൊള്ള ഖുമൈനി അധികാരമേറ്റതോടെ അതെല്ലാം മാറിമറിഞ്ഞു. ഇസ്രയേലിനെ ഭൂമുഖത്തു നിന്ന് ഇല്ലാതാക്കുമെന്ന് പിന്നീട് ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് അഹമ്മദി നിജാദ് പരസ്യമായി പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ ഒരിക്കലും ഇറാന്റെ പക്കൽ ആണവായുധം ഉണ്ടാവരുത്, എന്ത് വില കൊടുത്തും അതിനെ തടയണം എന്ന നിലപാടിലേക്ക് ഇസ്രയേൽ മാറി. പിന്നെ നടന്ന പരസ്പര ആക്രമണങ്ങളും കുരുതികളും ഇരുമ്പുമറയ്ക്കകത്താണ്. അതിൽ ഇറാന്റെ യുറേനിയം സംപുഷ്ടീകരണ കേന്ദ്രത്തിനു നേരെ നടന്ന ആക്രമണമാണ് ഏറ്റവും ഭീകരം.

∙ പരസ്പരം കൊല്ലും കൊലയും

2011 ജൂലൈ 23. വെകിട്ട് നാലരമണി. ദക്ഷിണ ടെഹ്റാനിലെ ബാനി ഹഷീം സ്ട്രീറ്റിൽ മോട്ടർ സൈക്കിളിൽ എത്തിയ 2 തോക്കുധാരികൾ, സ്വന്തം വീട്ടിലെക്കു കയറുകയായിരുന്ന ഗൃഹനാഥനെ വധിച്ചു. ശേഷം ബൈക്കും യാത്രികരും എങ്ങോട്ട് പോയെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല. കൊല്ലപ്പെട്ടത് ഡാരിയൂഷ് റെസേയി നജാദ്! ഫിസിക്സ് പ്രഫസറും ഇറാന്റെ ആണവ ഗവേഷണത്തിലെ പ്രമുഖനും. ആണവ പോർമുന ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഇലക്ട്രോണിക് സ്വിച്ചുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്ന ചുമതലയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്.

റഷ്യൻ സഹായത്തോടെ നിർമ്മിച്ച ബുഷെഹർ റിയാക്ടർ അതിൽ പ്രധാനമാണ്. ആ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മേധാവിയായിരുന്ന ഡോ. മജീദ് ഷഹ്‌രിയാരിയും ഒരു വർഷം മുൻപ് കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു. ബൈക്കിൽ വന്ന ചാരൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്ന കാറിന്റെ പിന്നിൽ ബോംബ് ഘടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. സ്ഫോടനത്തിൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചു. വേറെയും ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇതേ മാർഗത്തിലൂടെ കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഡോ.ഫെറെദൂൻ അബ്ബാസി ദവാനി ഉദാഹരണം. ഇസ്രയേൽ ചാരസംഘടനയായ മൊസാദിനെയാണ് ഇറാൻ സർക്കാർ കുറ്റപ്പെടുത്തിയത്. അക്രമികളെ ഒരിക്കലും കണ്ടെത്തിയതുമില്ല.

ഇറാന്റെ റവല്യൂഷനലി ഗാർഡ്സ്.

സർക്കാരിന്റെ സമാന്തര പട്ടാള സംവിധാനമായ റവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സ് അംഗവും ക്വാണ്ടം ഫിസിക്സ് പ്രഫസറുമായ മസൂദ് അലി മുഹമ്മദി സ്വന്തംകാറിലേക്കു കയറാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ വൻ സ്ഫോടനത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയായിരുന്നു. അടുത്തൊരു ബൈക്ക് പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. അതിലായിരുന്നു ബോംബ് വച്ചിരുന്നത്. ഇതിന്റെയൊക്കെ പ്രതികാരമായിട്ടാണ് ഡൽഹിയിലെ ഇസ്രയേലി എംബസി വക കാറിൽ ബോംബ് വയ്ക്കാൻ ഇറാൻ ശ്രമിച്ചത്.

റവല്യൂഷനറി ഗാർഡിലെ തന്നെ യൂണിറ്റ് 840 മേധാവി കേണൽ ഹസൻ സയ്യാദ് ഖൊഡേയിയെ വീടിനു മുന്നിൽ വച്ച് വെടിവച്ചു കൊല്ലുകയായിരുന്നു. ഇറാനു പുറത്ത് ശത്രുക്കൾ എന്നു കരുതുന്നവരെ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകലും വധവും നടത്തുന്ന രഹസ്യ യൂണിറ്റാണ് 840. ബൈക്കിൽ വന്ന കൊലയാളികൾ കാറിലിരുന്ന ഖൊഡേയിയെ 5 തവണ വെടിവയ്ക്കുകയായിരുന്നു.

∙ കാസിം സുലൈമാനിയുടെ വധം

അമേരിക്ക ഇറാഖിന്റെ മണ്ണിൽ വച്ചാണ് കാസിം സുലൈമാനിയെ 2020 ജനുവരിയിൽ വധിച്ചത്. ഇറാന്റെ റവല്യൂഷനറി ഗാർഡ്സിലെ കുദ്സ് വിഭാഗം മേധാവിയായിരുന്നു കാസിം സുലൈമാനി. അറബ് ലോകത്തു നിന്നു വന്ന ഏറ്റവും ശക്തനായ ഇന്റലിജൻസ് ഓപ്പറേറ്റിവ്. അമേരിക്കയിൽ പോലും നിരവധി കൊലകൾ ആസൂത്രണം ചെയ്ത വ്യക്തി.

കാസിം സുലൈമാനി.

പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപിന്റെ അഭിഭാഷകൻ റൂജി ജൂലിയാനി, സെനറ്റർ എലിസബത്ത് വാറൻ എന്നിവരുടെ കൊലകൾക്കു പിന്നിൽ കാസിം സുലൈമാനി ആയിരുന്നെന്നു പറയപ്പെടുന്നു. അമേരിക്കയ്ക്കകത്ത് നിരവധി ആക്രമണങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് ബഗ്ദാദ് വിമാനത്താവളത്തിൽ വന്നിറങ്ങുമ്പോൾ ബോംബിട്ട് സുലൈമാനിയെ വകവരുത്തിയത്.

അവസാനകാലത്ത് ഐഎസിനെതിരെ യുദ്ധം നയിക്കുകയായിരുന്നു സുലൈമാനി. സുന്നി വിഭാഗമായ ഐഎസ് വളർന്നു വന്നാൽ ഷിയ രാഷ്ട്രമായ ഇറാന് പ്രശ്നമാവും എന്നതിനാലാണ് ഐഎസിനെതിരെ സുലൈമാനി പടപൊരുതിയത്. ഷാഡോ കമാൻഡർ എന്നാണ് സുലൈമാനി പാശ്ചാത്യ ചാരലോകത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇറാൻ മലനിരകളിലെ സാധുകുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച അദ്ദേഹം സ്വപരിശ്രമം കൊണ്ട് റവല്യൂഷനറി ഗാർഡ്സിൽ ഉയരങ്ങളിലെത്തുകയായിരുന്നു. സുലൈമാനിയുടെ മരണം ഇറാനിൽ വലിയ ദുഃഖാചരണമായിരുന്നു സൃഷ്ടിച്ചത്.

∙ തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകലുകൾ

ഇറാനിയൻ നേതാക്കൾ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ സന്ദർശനത്തിനു പോകുമ്പോൾ അവിടെനിന്ന് അവരെ തട്ടിയെടുത്ത് മയക്ക്മരുന്ന് കുത്തിവച്ച് വിമാനത്തിൽ ഇസ്രയേലിലേക്കു കടത്തുന്നത് മറ്റൊരു തന്ത്രമാണ്. ജനറൽ അലി റീസ അസ്ഗാരി എന്ന മുൻ ഇറാനിയൻ ഡപ്യൂട്ടി പ്രതിരോധ മന്ത്രിയെ 2007ൽ ഇസ്താംബുളിൽ വച്ചു കാണാതായി. ആണവ പരിപാടിയുമായി അടുത്ത ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. നാലുവർഷത്തോളം യാതൊരു വിവരവും കിട്ടിയില്ല. 2011ൽ ഇറാൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി ആരോപിച്ചു, അസ്ഗാരിയെ മൊസാദ് തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയതാണ്. ജയിലിൽ അടച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്ന്. അസ്ഗാരി അമേരിക്കയിലേക്ക് കൂറുമാറിയതാണെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. 50 ലക്ഷം ഡോളർ നൽകി പുതിയ പേരും ഐഡിയും നൽകി താമസിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണത്രെ.

∙ തളരാതെ ഇറാൻ

ഇത്തരം കുതന്ത്രങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇറാന്റെ ആണവ പരിപാടിയെ തളർത്താൻ പോന്നതായിരുന്നില്ല എന്നതാണു വസ്തുത. 2005ൽ ഇറാൻ അണുബോംബ് സ്വന്തമാക്കുമെന്നു ധാരണയുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് 2007, 2008, 2011 എന്നിങ്ങനെ തീയതികൾ നീണ്ടു. ഓരോ തവണയും മൊസാദും അക്കാലത്ത് അതിന്റെ മേധാവിയായിരുന്ന ഡാഗനും ചേർന്ന് അട്ടിമറിക്കുകയായിരുന്നു. എട്ടര വർഷത്തോളം മൊസാദിന്റെ റംസാദ് (മൊസാദ് മേധാവി) ആയിരുന്നു ഡാഗൻ. അത്രയും കാലം ഇറാന്റെ ബോംബ് നിർമ്മാണം തടസപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

ബെന്യമിൻ നെതന്യാഹു ജറുസലമിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ ആസ്ഥാനത്ത് അനുയായികളെ അഭിസംബോധന ചെയ്തപ്പോൾ. Photo: RONALDO SCHEMIDT / AFP

ഖൂം എന്ന സ്ഥലത്ത് ഇറാന് അതീവ രഹസ്യമായി ആണവകേന്ദ്രമുണ്ടെന്നതു വെളിപ്പെട്ടത് അവിടെ യുറേനിയം സംപുഷ്ടീകരണം ഏതാണ്ട് പൂർണമായപ്പോൾ മാത്രമാണ്. പക്ഷേ ഖൂമിലെ ആണവ സംപുഷ്ടീകരണ സെൻട്രിഫ്യൂജുകൾ അട്ടിമറിച്ചത് മറ്റൊരു വൻ കഥയാണ്.

∙ സെൻട്രിഫ്യൂജ് സൈബർ അട്ടിമറി

മൊസാദ് മേധാവി ഡാഗന്റെ അവസാനത്തെ വൻ വിജയമായാണ് സൈബർ ആക്രമണം. അണുബോംബ് നിർമ്മാണത്തിന് പ്ലൂട്ടോണിയം വേണം. യുറേനിയം സംപുഷ്ടീകരണത്തിലൂടെയാണത് ലഭ്യമാക്കുന്നത്. അതിന്റെ സാങ്കേതികവിദ്യ ഇറാനുണ്ട്. സെൻട്രിഫ്യൂജുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് യുറേനിയം എൻറിച്ച്മെന്റ് നടക്കുക. സെൻട്രിഫ്യൂജുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്ന കംപ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തിൽ സ്റ്റക്സ്നെറ്റ് എന്ന വൈറസിനെ കടത്തിവിട്ടു. സെൻട്രിഫ്യൂജുകൾ അതിവേഗം കറക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശം ഈ വൈറസ് സോഫ്റ്റ്‌വെയറിലുണ്ടായിരുന്നു. അതിവേഗം കറങ്ങി അവയെല്ലാം പൊട്ടിത്തെറിച്ചുപോയി. അതോടെ ഇറാന്റെ പദ്ധതി വർഷങ്ങളോളം പിന്നോട്ടടിക്കപ്പെട്ടു.

ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടും ഇറാന്റെ ആണവ പരിപാടി തുടരുകയാണ്. ബോംബ് നിർമാണത്തിലെത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നു മാത്രം. വൈകിപ്പിക്കാനേ പാശ്ചാത്യ ശക്തികൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളു. തകർക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.

ഇറാനിലെ ഹിജാബ് വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭത്തിൽനിന്ന്. 2022 സെപ്റ്റംബർ 20ലെ ചിത്രം. Photo: Ozan KOSE / AFP

എന്തുകൊണ്ട് ഇറാനെതിരെയുള്ള ഓപറേഷനുകൾ വിജയിക്കുന്നു? ഇറാനകത്തു തന്നെ അവിടുത്തെ ഭരണത്തിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രതിരോധമുണ്ട്. ജനകീയ പ്രതിരോധമുള്ളതിനാൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാനും ചാരൻമാരെ സൃഷ്ടിക്കാനും എളുപ്പമാണ്. ഇറാനിയൻ പൗരൻമാർ തന്നെ കൊല്ലിനും കൊലയ്ക്കും കൂട്ടുനിൽക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന ഹിജാബ് വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭം സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധനത്തിന് ശക്തി പകർന്നിട്ടുമുണ്ട്.

∙ മറുവശത്ത് അറബ്–ഇസ്രയേൽ സൗഹൃദം

ബദ്ധവൈരികൾ ഉറ്റമിത്രങ്ങളായി മാറുക! ജൂതരും അറബികളും തമ്മിൽ അതാണു കാണുന്നത് യുഎഇയിൽ. 2 വർഷം മുൻപ് ഒപ്പിട്ട അബ്രഹാം കരാറനുസരിച്ച് യുഎഇയും ഇസ്രയേലും ബന്ധങ്ങൾ സാധാരണ നിലയിലാക്കിയിരുന്നു. 2 വർഷത്തിനിടെ 5 ലക്ഷം ഇസ്രയേലികൾ യുഎഇ സന്ദർശിച്ചു. ദിവസം 20 വിമാന സർവീസുകൾ എന്ന നിലയിലേക്കു വളരുകയാണ് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം. നമുക്ക് കേരളത്തിൽനിന്നു പോലും അത്ര വിമാന സർവീസുകൾ ഇല്ലെന്നോർക്കുക.

യുഎഇയിൽനിന്ന് തിരിച്ച് ഇസ്രയേലിലേക്കും യാത്ര പോകുന്നുണ്ട്. ദുബായ് ലോകത്തെ തന്നെ വൻകിട ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രം ആയതിനാല്‍ ഇസ്രയേലികൾ വിനോദ സഞ്ചാരികളായി വന്നു മറിയുന്നത്ര തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഇല്ലെന്നു മാത്രം. പക്ഷേ കാഴ്ച കാണാനല്ല, പരതരം ബിസിനസുകളും നിക്ഷേപങ്ങളും ഉറപ്പിക്കാനാണ് ടെൽ അവീവിലേക്കും മറ്റും എമിറാറ്റികൾ യാത്ര പോകുന്നത്. പ്രതിരോധത്തിൽ, സൈബർ സുരക്ഷയിൽ, ‍ഡ്രോൺ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ... അങ്ങനെയങ്ങനെ ഇസ്രയേലി സാങ്കേതികവിദ്യകൾ യുഎഇയിലെത്തുകയാണ്.

വ്യവസായങ്ങളും ഹോട്ടലുകളും മറ്റുമായും ഇസ്രയേലി നിക്ഷേപം വരുന്നുണ്ട്. യുഎഇയിൽ ഇതിനകം 6 ജൂതക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്.

കുടിപ്പകയ്ക്കുമേൽ പ്രായോഗികതയും സൗഹൃദവും വിജയം നേടുന്ന കാഴ്ചയും ഇതേ മണലാരണ്യത്തിലുണ്ട്.

