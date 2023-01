‘ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിൽ സംശയം പലവഴിക്ക്; അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുന്നു’

കീവ്∙ യുക്രെയ്നിൽ തലസ്ഥാന നഗരമായ കീവിനു സമീപം ബ്രെവറിയിൽ ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്ന് വീണുണ്ടായ അപകടത്തിനു പിന്നിൽ പല കാരണങ്ങളും സംശയിക്കുന്നതായി യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കി. ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം നിലവിൽ അന്വേഷണ ഘട്ടത്തിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഹെലികോപ്റ്റർ നഴ്സറി സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിനു സമീപം തകർന്നുവീണു കത്തി ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഡെനിസ് മൊണാസ്റ്റിർസ്കിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡപ്യൂട്ടി യെവീനി യെനിനും മന്ത്രാലയ സെക്രട്ടറി യൂറി ലുബ്‍കോവിച്ചും ഉൾപ്പെടെ 16 പേരാണ് മരിച്ചത്.

ഹെലികോപ്റ്ററിലുണ്ടായിരുന്ന 9 പേരും നഴ്സറി സ്കൂളിലെ 3 കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 7 പേരുമാണ് മരിച്ചത്. 12 കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെ 30 പേർക്കു പരുക്കേറ്റു. നഴ്സറി കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം പൂർണമായി കത്തിനശിച്ചു. ഫ്രാൻസിൽ നിർമിച്ച സൂപ്പർ പ്യൂമ ഹെലികോപ്റ്ററാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്. കുട്ടികളും ജീവനക്കാരും നഴ്സറി സ്കൂളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴായിരുന്നു അപകടം.

‘അപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പല കാരണങ്ങളും നിലവിൽ സംശയിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ, അന്വേഷണം പൂർത്തിയാകുന്നതുവരെ അവയൊന്നും വെളിപ്പെടുത്താൻ എനിക്ക് സാധിക്കില്ല’ – സെലെൻസ്കി പറഞ്ഞു.

റഷ്യൻ അധിനിവേശത്തിനെതിരെ യുക്രെയ്നിന്റെ ചെറുത്തുനിൽപിൽ നിർണായക ചുമതല വഹിക്കുന്നയാളാണ് മന്ത്രി മൊണാസ്റ്റിർസ്കി. പൊലീസ്, എമർജൻസി സർവീസസ് എന്നിവയുടെ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹം നിയമ നിർവഹണകാര്യ പാർലമെന്ററി സമിതിയുടെ അധ്യക്ഷനുമായിരുന്നു. നിപ്രോയിൽ റഷ്യൻ മിസൈലേറ്റ് ഒരു ഭവന സമുച്ചയത്തിലെ 45 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെയാണ് ഹെലികോപ്റ്റർ ദുരന്തം.

English Summary: "Several Theories Under Probe": Volodymyr Zelensky On Ukraine Chopper Crash