ഗുണ്ടകളുടെ തർക്കം പരിഹരിക്കാൻ ഇടനിലക്കാരായി; 2 ഡിവൈഎസ്പിമാർക്ക് സസ്പെൻഷൻ

തിരുവനന്തപുരം ∙ ഗുണ്ടകളുമായുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ രണ്ട് ഡിവൈഎസ്പിമാരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഡിവൈഎസ്പി: കെ.ജെ. ജോൺസൺ, വിജിലൻസ് യൂണിറ്റിലെ ഡിവൈഎസ്പി: പ്രസാദ് എന്നിവരെയാണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. നിഥിൻ, ഓംപ്രകാശ് എന്നിവരുടെ ഗുണ്ടാസംഘങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ ഇടനിലക്കാരായെന്നാണ് ഇവർക്കെതിരായ പ്രധാന ആരോപണം. ഗുണ്ടാ ബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ തലസ്ഥാന നഗരത്തിലെ നാലു സിഐമാരെ നേരത്തെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു.

പാറശാലയിൽ ഷാരോൺ എന്ന യുവാവിനെ കാമുകിയായ ഗ്രീഷ്മ കഷായത്തിൽ വിഷം ചേർത്തു നൽകി കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസ് അന്വേഷിച്ച് കയ്യടി നേടിയ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ജോൺസൻ. അതേസമയം, ഗുണ്ടാ നേതാവായ നിഥിന്റെ ഉറ്റ സുഹൃത്താണ് ജോൺസൻ എന്നും ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു. ജോൺസന്റെ മകളുടെ പിറന്നാളാഘോഷം ഒരു ആഡംബര ഹോട്ടലിൽവച്ച് നടന്നിരുന്നു. അതിന്റെ ചെലവ് വഹിച്ചത് ഗുണ്ടാസംഘങ്ങളിൽപ്പെട്ടവരാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

ജോൺസന്റെ മകളുടെ ജൻമദിനാഘോഷത്തിനായി 50,000 രൂപ നിഥിൻ വാങ്ങിയതായി പ്രവാസിയായ രാഹുൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. നിഥിന്റെ സുഹൃത്തായ ഡിവൈഎസ്പി: പ്രസാദിനുവേണ്ടി പാർട്ടികൾ നടത്തിയതായും രാഹുൽ ആരോപിച്ചിരുന്നു. സ്പെഷൽ ബ്രാഞ്ചിന്റെ റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വകുപ്പുതല അന്വേഷണത്തിനു ശേഷമാണ് നടപടി.

തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ ഭൂമാഫിയയിലെ ചിലരുമായി ബന്ധമുള്ളതിന്റെ പേരിലാണ് തിരുവനന്തപുരം റെയിൽവേ പൊലീസ് ആസ്ഥാനത്തെ പൊലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ അഭിലാഷ് ഡേവിഡിനെ സർവീസിൽനിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. ഭൂമാഫിയയുമായി അഭിലാഷ് ഡേവിഡിനു വളരെ അടുത്ത ബന്ധമുള്ളതായി പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ തെളിഞ്ഞിരുന്നു. ഭൂമാഫിയ സംഘങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് മധ്യസ്ഥത വഹിച്ചതായും കണ്ടെത്തി.

റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ്, ഗുണ്ട ബന്ധത്തിന്റെ പേരിലാണ് പേട്ട സിഐ റിയാസ് രാജ, ചേരന്നല്ലൂർ സിഐ വിപിൻ കുമാർ, മംഗലപുരം സിഐ സജേഷ്, തിരുവല്ലം എസ്ഐ സതീഷ് എന്നിവരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്.



English Summary: Two Cops Suspended Over Alleged Ties With Criminals