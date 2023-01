ഗുണ്ടാ–മാഫിയ ബന്ധം: മംഗലപുരത്ത് എല്ലാ പൊലീസുകാരെയും മാറ്റി, ശുദ്ധികലശം

തിരുവനന്തപുരം∙ ഗുണ്ടാ–മാഫിയ ബന്ധത്തിന്റെ പേരിൽ മംഗലപുരം സ്റ്റേഷനിലെ മുഴുവൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും സ്ഥലംമാറ്റി. എസ്എച്ച്ഒ‌ സജീഷിനെ നേരത്തേ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. ഒരാഴ്ച മുൻപ് സ്ഥാനമേറ്റ എസ്ഐയെയും സ്ഥലംമാറ്റി. വനിതാ പൊലീസുകാർ ഉൾപ്പെടെ 24 പേരെയാണു സ്ഥലംമാറ്റിയത്. 4 പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ വകുപ്പുതല അന്വേഷണത്തിനും റൂറൽ എസ്പി ഡി.ശിൽപ നിർദേശം നൽകി.

മംഗലപുരം സ്റ്റേഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ നിരവധി പരാതികൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. മണ്ണ് മാഫിയയുമായി അടുത്ത ബന്ധമാണ് സ്റ്റേഷനിലെ ചില ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ളതെന്നു സ്പെഷൽ ബ്രാഞ്ചിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഗുണ്ടകളുമായി ബന്ധം പുലർത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാഫിയയിൽനിന്നു പണം സ്വീകരിക്കുന്നതായും കണ്ടെത്തി. മംഗലപുരം സ്റ്റേഷനിൽ റൂറൽ എസ്പി ഡി.ശിൽപ സന്ദർശിച്ചു സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി. പുതിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഇന്ന് ചാർജ് ഏറ്റെടുക്കും.

തിരുവനന്തപുരത്ത്, ലൈംഗിക പീഡനക്കേസിൽ പ്രതികളായ 2 പൊലീസുകാരെയും പീഡനക്കേസിന്റെ അന്വേഷണത്തിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയ ഇൻസ്പെക്ടറെയും കഴിഞ്ഞദിവസം സർവീസിൽനിന്നു പിരിച്ചുവിട്ടിരുന്നു. അരുവിക്കര സ്റ്റേഷനിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ലൈംഗിക പീഡനക്കേസിലും വയോധികയെ മർദിച്ച കേസിലും പ്രതിയായ നന്ദാവനം എആർ ക്യാംപിലെ ഡ്രൈവർ ഷെറി എസ്.രാജ്, മെഡിക്കൽ കോളജ് സ്റ്റേഷനിൽ റജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പീഡനക്കേസിൽ പ്രതിയായ തിരുവനന്തപുരം ട്രാഫിക് സ്റ്റേഷനിലെ പൊലീസുകാരൻ റെജി ഡേവിഡ്, പീഡനക്കേസിലെ അന്വേഷണത്തിൽ വീഴ്ചവരുത്തിയ ശ്രീകാര്യം സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർ അഭിലാഷ് ഡേവിഡ് എന്നിവരെയാണ് സർവീസിൽനിന്നു പുറത്താക്കിയത്.

English Summary: All police officers were transferred from Mangalapuram station for irregularities