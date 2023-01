കെ. കരുണാകരൻ ഇന്ദ്രപ്രസ്ഥത്തിൽ കിങ് മേക്കറായിരുന്ന പ്രതാപകാലം അവസാനിക്കുന്ന സമയം. എന്നിട്ടും 1996–97 സമയത്ത് പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന എച്ച്.ഡി ദേവെ ഗൗഡ എട്ടു തവണയാണ് കരുണാകരനെ ഡൽഹിയിലുള്ള തുഗ്ലക്ക് റോഡിലെ വസതിയിലെത്തി കണ്ടത്. അതേ സമയത്ത്, കോൺഗ്രസ് പ്രസി‍ഡന്റായിരുന്ന സീതാറാം കേസരിയെ ദേവെ ഗൗഡ അങ്ങോട്ടു പോയി കണ്ടത് രണ്ടു തവണയും. തന്റെ മുൻഗാമി നരസിംഹ റാവുവിനോട് പോലും ഗൗഡ കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കേസരി അറിഞ്ഞു. നിർണായക പിന്തുണ നൽകുന്ന പാർട്ടിയുടെ പ്രസിഡന്റിനെ അവഗണിക്കുന്ന നടപടിയിൽ കേസരി പൊട്ടിത്തെറിച്ചു. ഫലം 10 മാസമായ ഗൗ‍ഡ സർക്കാർ വീണു. എന്നാൽ ‘ഈഗോ’ മാത്രമായിരുന്നില്ല ഗൗഡയുടെ കസേര തെറുപ്പിക്കാൻ കേസരിയെ പ്രേരിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ.



ഉത്തർ പ്രദേശിൽ ബിഎസ്പിക്കൊപ്പം ചേർന്ന് ബിജെപി സർക്കാർ രൂപീകരിച്ചതായിരുന്നു പിന്തുണ പിൻവലിക്കുന്നതിന് പറഞ്ഞ കാരണങ്ങളിലൊന്ന്. സംസ്ഥാനത്ത് ആർക്കും ഭൂരിപക്ഷമില്ലാതിരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ്–ഐക്യമുന്നണി–ബിഎസ്പി സഖ്യമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കണമെന്ന് കേസരി ദേവെ ഗൗഡയോട് അഭ്യർഥിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന അദ്ദേഹം ഇത് ഗൗനിച്ചില്ല എന്നും പറയുന്നു. അതായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ പ്രശ്നമായി അക്കാലത്ത് പുറത്തുവന്നത്. കേസരിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റു ചില പ്രശ്നങ്ങളും അന്നുയർന്നു വന്നിരുന്നു. അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദന കേസിൽ സിബിഐ, ആദായനികുതി വകുപ്പ് തുടങ്ങിയവയുടെ അന്വേഷണം തുടങ്ങിയത് ഇതിെലാന്നായിരുന്നു. സിബിഐ പല തവണ കേസരിയെ ചോദ്യം ചെയ്തു. മറ്റൊന്നായിരുന്നു കേസരിയുടെ ഡോക്ടറായിരുന്ന സുരേന്ദ്ര തൻവറിന്റെ കൊലപാതകം പുനരന്വേഷിക്കാനുള്ള നീക്കം. ഈ കേസിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് പാർട്ടിയിൽ കേസരിയുടെ എതിരാളിയായിരുന്ന രാജേഷ് പൈലറ്റ് ദേവെ ഗൗഡയ്ക്ക് കത്തയച്ചു. ഇതിനെല്ലാമൊടുവിലായിരുന്നു കേസരി ഗൗഡ സർക്കാരിനുള്ള പാലം വലിച്ചത്.

എ.കെ ആന്റണി, പി.വി നരസിംഹ റാവു, കെ. കരുണാകരൻ എന്നിവർ 1996–ൽ (Photo- P Musthafa/Manorama)

വിവിധ പാർട്ടികളുടെ കൂട്ടുമുന്നണി സർക്കാരുകളുടെ ഭരണം ഇന്ത്യയിൽ പുതിയ കാര്യമല്ല. ഓരോ കാലത്തും മുന്നണി രൂപീകരണവും തകർച്ചയും സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഹൈദരാബാദിൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നേതാക്കൾ ഒത്തു കൂടി. കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളും ‌പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ഭഗവന്ത് മന്നും തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി കെ. ചന്ദ്രശേഖര റാവു ഒരുക്കിയ മൂന്നാം മുന്നണി ശ്രമങ്ങൾക്കുള്ള റാലിയിൽ പങ്കെടുത്തു. 2024–ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാന കേളികൊട്ടു കൂടിയായിരുന്നു ഇത്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പ്രതിപക്ഷത്തുള്ളവരാണ് ഈ നേതാക്കൾ. കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ വീണ്ടും പ്രതിപക്ഷ ഐക്യം തളിർക്കുകയാണോ? ഒപ്പം, വിവിധ മുന്നണി സർക്കാരുടെ പിറവിയും ജീവിതവും വായിക്കാം.

∙ പിറവിയിലേ വിധി തീരുമാനിച്ച സർക്കാരുകൾ

1996-ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 161 സീറ്റ് നേടിയ ബിജെപി ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായപ്പോൾ 140 സീറ്റുകളാണ് കോൺഗ്രസിന് ലഭിച്ചത്. ഇരു കൂട്ടർക്കും 273 എന്ന കേവല ഭൂരിപക്ഷമില്ല. ജനതാദൾ–46, സിപിഎം–32, തമിഴ് മാനില കോൺഗ്രസ് –20, ഡിഎംകെ –17, എസ്പി– 17, ടിഡിപി–16, ശിവസേന – 15, സിപിഐ– 12, ബിഎസ്പി–11 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു മറ്റു പാർട്ടികളുടെ സീറ്റു നില. ചെറുകക്ഷികളും സ്വതന്ത്രരും എല്ലാം ചേർത്താലും 200 സീറ്റിൽ താഴെ. ചുരുക്കത്തിൽ ആർക്കും ഭരിക്കാൻ പറ്റില്ല. എങ്കിലും എ.ബി വാജ്പേയി സർക്കാരുണ്ടാക്കാൻ അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചു. എന്നാൽ ഭൂരിപക്ഷം തെളിയിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് വ്യക്തമായതോടെ 13 ദിവസത്തെ സർക്കാർ പുറത്തായി.

പി. ചിദംബരം, എം. കരുണാനിധി, എൻ. ചന്ദ്രബാബു നായിഡു, ജി.കെ മൂപ്പനാർ, എച്ച്.ഡി ദേവെ ഗൗഡ (മനോരമ ഫയൽ ചിത്രം)

ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് പിന്തുണയോടെ യൂണൈറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് സർക്കാർ ഉണ്ടാവുന്നതും എച്ച്ഡി ദേവെ ഗൗഡ പ്രധാനമന്ത്രിയാവുന്നതും. 13 പാർട്ടികളായിരുന്നു ഈ ‘ഐക്യമുന്നണി’യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ പത്തു മാസത്തിനുള്ളിൽ 1997ൽ– കോൺഗ്രസ് പിന്തുണ പിൻവലിച്ചു. അന്ന് ദേവെ ഗൗഡ വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പിനെ നേരിട്ടപ്പോൾ കിട്ടിയത് 158 വോട്ടുകളാണ്. സർക്കാർ താഴെപ്പോയി.

‘കോൺഗ്രസ് ഇതര, ബിജെപി ഇതര മൂന്നാം മുന്നണി സർക്കാർ’ രൂപീകരിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ദേശീയ തലത്തിൽ മുറുകുകയാണ്. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ദേവെ ഗൗഡയും അദ്ദേഹത്തിനു ശേഷം വന്ന ഐ.കെ ഗുജ്റാളും ഇവരുടെ മുൻഗാമികളായിരുന്ന വി.പി സിങ്ങിന്റെയും ചന്ദ്രശേഖറിന്റ‌െയും സർക്കാരുകളേയും പ്രവർത്തനം വീണ്ടും ചർച്ചയിൽ വരുന്നത്.

മലയാള സിനിമയ്ക്കു നൽകിയ സംഭാവനകളെ മുന്‍നിർത്തി 1995–ലെ നാഷണൽ സിറ്റിസൺ അവാർഡ് 1996 ഡിസംബർ 23–ന് മമ്മൂട്ടിക്ക് സമ്മാനിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി എച്ച്.ഡി ദേവെ ഗൗഡ (ചിത്രം–മനോരമ ഫയൽ)

∙ അൽപായുസിൽ വി.പി. സിങ് സർക്കാർ

ശക്തമായ മൂന്നാം മുന്നണിയുണ്ടാവുകയും കോൺഗ്രസും ബിജെപിയും ഭേദപ്പെട്ട പ്രകടനം കാഴ്ച വയ്ക്കുകയും ചെയ്താലുള്ള സാഹചര്യമായിരുന്നു ജനതാകുടുംബത്തിലെ നേതാക്കളെ പ്രധാനമന്ത്രി പദത്തിലെത്തിച്ചത്. 1989-ലാണെങ്കിൽ 197 സീറ്റുകളുമായി കോൺഗ്രസായിരുന്നു ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷി. ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെട്ടതിനു പിന്നാലെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു കോൺഗ്രസ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടത്. ബോഫോഴ്സ് കുംഭകോണവും ശ്രീലങ്കയിലെ എൽടിടിഇയെ നേരിടാൻ സൈന്യത്തെ അയച്ചതും അടക്കമുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രകടനത്തെ ബാധിച്ചു. 143 സീറ്റുകളുമായി രണ്ടാമതെത്തിയ വി.പി സിങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ജനതാദളായിരുന്നു ഏവരേയും ഞെട്ടിച്ചത്. രാജീവ് ഗാന്ധിയുമായി ഏറ്റുമുട്ടി കോൺഗ്രസിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നയാളായിരുന്നു വിപി സിങ്. ബിജെപി–85, സിപിഎം– 33, സിപിഐ– 12, എഐഎഡിഎംകെ– 11 എന്നീ പാർട്ടികൾ മാത്രമാണ് അന്ന് രണ്ടക്കം കടന്നത്. ബിജെപിയുടേയും സിപിഎമ്മിന്റെയും പിന്തുണയോടെ വിപി സിങ്ങ് പ്രധാനമന്ത്രിയായി ജനതാദൾ സർക്കാർ അന്ന് അധികാരമേറ്റു. എന്നാൽ 1990–ഒക്ടോബറിൽ എൽ.കെ അദ്വാനിയുടെ അയോധ്യയിലേക്കുള്ള രഥയാത്ര ലാലു പ്രസാദ് യാദവ് ബിഹാറിലെ സമസ്തിപ്പൂരിൽ തടയുകയും അദ്വാനിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തതോടെ ആ വർഷം നവംബറിൽ ബിജെപി വി.പി സിങ് മന്ത്രിസഭയ്ക്കുള്ള പിന്തുണ പിന്‍വലിച്ചു.

മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിമാരായ ദേവെ ഗൗഡ, വി.പി സിങ്, പി.വി നരസിംഹ റാവു, ഐ.കെ ഗുജ്റാൾ, ചന്ദ്രശേഖർ എന്നിവർ 2003–ൽ മാധ്യമങ്ങളെ കാണുന്നു (ചിത്രം–പിടിഐ)

വിപി സിങ്ങിനോട് കലഹിച്ച് ‌സമാജ്‍വാദി ജനതാ പാർട്ടി എന്ന പുതിയ സംഘടന രൂപീകരിച്ച ചന്ദ്രശേഖറിനായിരുന്നു അടുത്ത ഊഴം. അപ്പോഴേക്കും 64 എംപിമാരുടെ പിന്തുണ അദ്ദേഹം നേടിയിരുന്നു. രാജീവ് ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള കോൺഗ്രസും പിന്തുണ നൽകിയതോടെ ചന്ദ്രശേഖർ പ്രധാനമന്ത്രിയായി. 1991–ലെ പൊതുതിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണത്തിനിടെ തമിഴ്നാട്ടിലെ ശ്രീപെരുംപത്തൂരിൽ എൽടിടിഇ നടത്തിയ ചാവേർ സ്ഫോടനത്തിൽ രാജീവ് ഗാന്ധി കൊല്ലപ്പെട്ടു. മണ്ഡൽ–മന്ദിർ പ്രശ്നം രൂക്ഷമായ തിര‍ഞ്ഞെടുപ്പു കൂടിയായിരുന്നു 1991–ലേത്. 244 സീറ്റുകളിൽ വിജയിച്ച് കോൺഗ്രസ് ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായി. 120 സീറ്റുകളായിരുന്നു ബിജെപി നേടിയത്. 59 സീറ്റുകളിൽ വിജയിച്ച ജനതാദൾ പതിയെ പിളർപ്പിന്റെയും തളർച്ചയുടെയും വഴിയിലായത് ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പോടെയാണ്. ന്യൂനപക്ഷ സർക്കാരായിട്ടും പി.വി നരസിംഹ റാവു അഞ്ചു വർഷം തികച്ചു ഭരിച്ചു. ഈ സർക്കാരിനെ നിലനിർത്താനുള്ള ശ്രമത്തിനിടെയാണ് കുപ്രസിദ്ധമായ ജെഎംഎം കോഴക്കേസ് ഉണ്ടാകുന്നത്.

എ.ബി വാജ്പേയി, എൽ.കെ അദ്വാനി 1996–ൽ (ചിത്രം– പി. മുസ്തഫ/മനോരമ)

∙ ഒറ്റ വോട്ടിൽ വീണ് വാജ്പേയി സർക്കാർ, പിന്നെ തികച്ചത് 5 വർഷം

ദേവെ ഗൗഡയ്ക്കും ഗുജ്റാളിനും ശേഷം എ.ബി വാജ്പേയിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള രണ്ടാം ബിജെപി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നത് 1998–ലാണ്. ബിജെപി–182, കോൺഗ്രസ്– 141, സിപിഎം –32, എസ്പി– 20, എഐഎഡിഎംകെ – 18, ആർജെഡി– 17, ടിഡിപി– 12, സമതാ പാർട്ടി – 12, സിപിഐ, ബിജെഡി– 9, അകാലിദൾ – 8 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു കക്ഷി നില. എൻഡിഎ മുന്നണി വാജ്പേയി രൂപീകരിക്കുന്നത് ഈ സമയത്താണ്. എന്നാൽ 13 മാസത്തിനു ശേഷം എഐഎഡിഎംകെ പിന്തുണ പിൻവലിച്ചതോടെ ഒറ്റ വോട്ടിന് വാജ്പേയി സർക്കാർ വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പിൽ പരാജയപ്പെട്ടു.

1999–ല്‍ വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നു. 182 സീറ്റുകളുമായി ബിജെപി ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റക്കക്ഷിയായി. ടിഡിപി–29, ജെ‍ഡി(യു) – 21, ശിവസേന – 15, ഡിഎംകെ – 12, ബിജെഡി – 10 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു സീറ്റ് നില. അങ്ങനെ 288 പേരുടെ പിന്തുണയോടെ അഞ്ചു വർഷം നീണ്ട സർക്കാർ വാജ്പേയിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിലവിൽ വന്നു.

‘ബിജെപിയുടെ തനിനിറം പുറത്തുവന്നു’ എന്ന് വ്യക്തമാക്കി 2004–ലാണ് ഡിഎംകെ ഈ സഖ്യത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുവരുന്നതും യുപിഎയുടെ ഭാഗമാകുന്നതും. ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് – 114, സിപിഎം– 33, എസിപി – 26, ബിഎസ്പി–14 എന്നിങ്ങനെയായിരുന്നു എൻഡിഎ ഇതര കക്ഷികളുടെ സീറ്റു നില. 1999–ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു ശേഷം രാഷ്ട്രീയ അനിശ്ചിതാവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യം രാജ്യത്തുണ്ടായിട്ടില്ല. ബിജെപിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ എൻഡിഎയും 2004–ൽ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ യുപിഎയും സഖ്യം രൂപീകരിച്ചു.

തെലങ്കാന സർക്കാരിന്റെ കണ്ണു പരിശോധനാ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കണ്ണട വച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ. കെ. ചന്ദ്രശേഖർ റാവു, പിണറായി വിജയൻ, അഖിലേഷ് യാദവ് സമീപം (ചിത്രം– Twitter/@TelanganaCMO)

∙ കെസിആറിന് എന്തിനാണ് മൂന്നാം മുന്നണി?

എല്ലാ പ്രധാന രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും 2024 ലക്ഷ്യമാക്കി തങ്ങളുടെ ആയുധപ്പുര സജ്ജീകരിക്കുന്നത് ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ബിജെപി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡൽഹിയില്‍ ദേശീയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി ചേർന്ന് ഒരുക്കങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജനുവരി 30–ന് ശ്രീനഗറിൽ സമാപിക്കുന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ ‘ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര’യുടെ ലക്ഷ്യവും 2024 തന്നെ. അതിനിടിയിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം തെലങ്കാനയിലെ ഖമ്മത്ത് വൻ റാലി വിളിച്ചു കൂട്ടി താനും തന്റെ ‘മൂന്നാം മുന്നണി’യും കൂടി മത്സരരംഗത്തുണ്ടെന്ന പ്രഖ്യാപനം കെ. ചന്ദ്രശേഖര റാവു നടത്തിയത്. തെലങ്കാന സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിലേക്ക് നയിച്ച പ്രക്ഷോഭത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ പാർട്ടിയാണ് തെലങ്കാന രാഷ്ട്ര സമിതി എന്ന ടിആർഎസ്. എന്നാൽ അടുത്തിടെയാണ് ഈ പാർട്ടിയുടെ പേര് ഭാരത് രാഷ്ട്ര സമിതി എന്നാക്കി മാറ്റിയത്. കെ.സി.ആറിന്റെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ മോഹങ്ങളാണ് ഇതിനു പിന്നിലെന്ന് എന്നു മുതൽ റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. എന്നാൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി തന്റെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ ആഗ്രഹങ്ങൾ കെസിആർ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. കോൺഗ്രസ്, ബിജെപി ഒഴികെയുള്ള പാർട്ടികളെ സംഘടിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് കെസിആറിന്റെ ആഗ്രഹം. അതിന്റെ ഭാഗമായി അദ്ദേഹം ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാർ, എസ്പി അധ്യക്ഷൻ അഖിലേഷ് യാദവ്, ആർജെഡി നേതാവ് തേജസ്വി യാദവ് തുടങ്ങി ഒട്ടനവധി നേതാക്കളെ കണ്ടു വരുന്നു. എന്നാൽ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു മൂന്നാം മുന്നണി രൂപീകരണം സാധ്യമാണോ? അത് ബിജെപിയെ നേരിടാൻ പര്യാപ്തമാണോ? നിലവിലുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രതിപക്ഷ സഖ്യത്തെ ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതായിരിക്കുമോ ഈ മൂന്നാം മുന്നണി? ഈ ചർച്ചകളൊക്കെ നിലവിൽ ഉയർന്നിട്ടുമുണ്ട്.

മമത ബാനർജി, സോണിയാ ഗാന്ധി, രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്നിവർ 2008–ൽ (ഫോട്ടോ– പിടിഐ)

∙ ബിആർഎസും കോൺഗ്രസും പിണങ്ങിയോ?

2019–ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്തും കോണ്‍ഗ്രസ് ഇതര മൂന്നാം മുന്നണിക്കായി കെ.സി.ആർ രംഗത്തു വന്നിരുന്നു. എന്നാൽ അന്ന് ആരും തന്നെ കാര്യമായി ഇതിനോട് താത്പര്യം കാണിച്ചില്ല. പിന്നാലെ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന പല സാഹചര്യങ്ങളുമുണ്ടായി. ഇതോടെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ നേതൃസ്ഥാനം കാംഷിക്കുന്ന നിരവധി പേർ ഒളിഞ്ഞും തെളിഞ്ഞും തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നുമുണ്ട്. അതിലൊന്നായിരുന്നു കെ.സി.ആറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തെലങ്കാനയിൽ നടന്നത്. കോൺഗ്രസിനെ ഒഴിവാക്കി പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥി പദമാണ് അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസിനെ ഒഴിവാക്കാൻ കെസിആറിന് അദ്ദേഹത്തിന്റേതായ ന്യായങ്ങളുമുണ്ട്. രാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷം ജൂണിൽ നടന്ന പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടി കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്നും കോൺഗ്രസിന്റെ സാന്നിധ്യം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി അദ്ദേഹം വിട്ടുനിന്നിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വർഷം മെയ് മാസത്തിൽ വാറങ്കലിൽ കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ വമ്പൻ കർഷക റാലിയിൽ പങ്കെടുത്തു കൊണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി ബിആർഎസിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചിരുന്നു. നരേന്ദ്ര മോദി സർക്കാരിന്റെ കർഷക വിരുദ്ധ നയങ്ങളെ പേരിനു പോലും വിമർശിക്കാതെ രാഹുൽ ഗാന്ധി എന്തിനാണ് തങ്ങളെ കടന്നാക്രമിച്ചത് എന്നായിരുന്നു ബിആർഎസിന്റെ ചോദ്യം.

മാത്രമല്ല, തങ്ങളെ രാഹുൽ ഗാന്ധി വിമർശിച്ചത് പാർട്ടി തലവൻ കെ.സി.ആറിനെ വലിയ തോതിൽ ‘വേദനിപ്പിച്ചു’ എന്നും ബിആർഎസ് നേതാക്കളെ ഉദ്ധരിച്ച് മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സർജിക്കൽ സ്ട്രൈക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി മോദി സർക്കാരിനെ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ കോൺഗ്രസ് നേതാവിന് പിന്തുണ നൽകിയ ആളായിരുന്നു കെ.സി.ആർ എന്നതു പോലും മറന്നായിരുന്നു വിമർശനമെന്നും നേതാക്കൾ പറയുന്നു. തെലങ്കാനയിൽ തങ്ങളെ ആക്രമിക്കാനായി കോൺഗ്രസ് ബിജെപിയെ സഹായിക്കുന്നു എന്നാണ് ബിആർഎസിന്റെ ആരോപണം. 2021-ൽ നടന്ന ഹുസുറാബാദ് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിച്ചത് ബിആർഎസിലെ മുതിർന്ന നേതാവും മന്ത്രിയുമൊക്കയായിരുന്ന ഈട്ടല രാജേന്ദറായിരുന്നു. പാർട്ടി നേതൃത്വവുമായി ഇടഞ്ഞ് ബിജെപിയിൽ ചേര്‍ന്ന രാജേന്ദർ 23,000–ത്തിൽപ്പരം വോട്ടുകൾക്കാണ് വിജയം കണ്ടത്. ബിആർഎസിന് വലിയ ശക്തിയുള്ള മണ്ഡലമായിരുന്നു ഇത്. ഇവിടെ കോൺഗ്രസ് നേടിയതാകട്ടെ വെറും 3,000 വോട്ടും. തങ്ങളെ തോൽ‌പ്പിക്കാൻ ബാക്കി വോട്ടുകൾ രാജേന്ദറിനു പോയി എന്നാണ് ബിആർഎസ് ആരോപിക്കുന്നത്.

ബിഹാർ മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാറും തെലങ്കാന മുഖ്യമന്ത്രി കെ.ചന്ദ്രശേഖർ റാവുവും ( ചിത്രം- Twitter/ANI)

∙ കെസിആറിനൊപ്പം നിതീഷ് കുമാർ വരുമോ?

കെസിആർ നയിക്കുന്ന ‘മൂന്നാം മുന്നണി’യിലേക്ക് യുപിഎയുടെ ഭാഗമായ ഡിഎംകെ, ആർജെഡ‍ി, ജെഎംഎം, എൻസിപി, ഇപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്രയിലെ കോൺഗ്രസ് സഖ്യകക്ഷി ഉദ്ധവ് താക്കറെയുടെ ശിവസേന തുടങ്ങിയ പാർട്ടികളൊന്നും ചേരാൻ സാധ്യതയില്ല. സ്വന്തമായി പ്രധാനമന്ത്രിപദ മോഹമുള്ള അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ, ബംഗാളിലെ മമതാ ബാനർജി, ബിഹാർ മുഖ്യൻ നിതീഷ് കുമാർ തുടങ്ങിയവരാണ് ബാക്കിയുള്ള പ്രമുഖർ. ഇതിൽ നിതീഷ് കുമാറിനൊഴികെ മറ്റാർക്കും കോൺഗ്രസിനെ താത്പര്യമില്ല. കോൺ‌ഗ്രസ് ഇല്ലാതെ ഒരു മുന്നണിയും സാധ്യമാകില്ലെന്ന് നിതീഷ് അടുത്തിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിതീഷ് കുമാറിനെ പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ രാഷ്ട്രപതി സ്ഥാനാർഥിയാക്കാനുള്ള നീക്കവുമായി കെസിആർ നേരത്തെ നേതാക്കളെ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നതും തന്റെ ഭാവി എതിരാളിയെ മുളയിലേ നുള്ളുക എന്ന ലക്ഷ്യം വച്ചായിരിക്കണം. നിതീഷ് പക്ഷേ ആ ചൂണ്ടയിൽ കൊത്തിയില്ല. കോൺഗ്രസിനെ ഒഴിവാക്കി പ്രതിപക്ഷ മുന്നണി കെട്ടിപ്പടുത്ത് ബിജെപിയെ തോൽപ്പിക്കണം എന്നാണ് എൻസിപി അധ്യക്ഷൻ ശരത് പവാറിനെ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ തൃണമൂൽ കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷ കൂടിയായ മമത ബാനർജി പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ കോൺഗ്രസ് ഇല്ലാതെ പ്രതിപക്ഷ പോരാട്ടം അപൂർണമാണ് എന്നായിരുന്നു ശരത് പവാര്‍ ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചത്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൽ യുപിഎ പാർട്ടികൾ, ബിജെപിയുടെ എൻഡിഎ, കെസിആറിന്റെയോ കെജ്രിവാളിന്റെയോ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മൂന്നാം മുന്നണി എന്നിവ നിലവിൽ വന്നേക്കാം. അപ്പോൾ നിതീഷ് കുമാറും മമത ബാനർജിയും എന്തു ചെയ്യും? ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും വരും നാളുകളിൽ പ്രതിപക്ഷ നിരയെ പ്രശ്നത്തിലാക്കാൻ പോകുന്നതും.

രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വം അംഗീകരിക്കുന്നതിന് തനിക്ക് മടിയില്ലെന്ന തരത്തിൽ നിതീഷ് കുമാർ സൂചന നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അതൊന്നും പൂർണ മനസോടെയല്ല എന്നു വ്യക്തം. തന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി പദം തേജസ്വിക്ക് കൈമാറി ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ തയാറെടുക്കുകയാണ് അദ്ദേഹമെന്ന റിപ്പോർട്ടുകളും ഇതിനിടെ പുറത്തു വന്നിരുന്നു. കെസിആറിന്റെ ഖമ്മം റാലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിതീഷ് കുമാർ പ്രതികരിച്ചതും ഏറെ കരുതലോടെയാണ് എന്നു കാണാം. ‘പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികൾ ഒറ്റക്കെട്ടായി ഈ സർക്കാരിനെതിരെ നിലകൊള്ളണം എന്നു മാത്രമാണ് എനിക്ക് ആഗ്രഹം’ എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം. 2022 ഒടുവിൽ‌ നിതീഷ് കുമാർ ഡൽഹി സന്ദർശനത്തിനിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഉൾപ്പെടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളെ കണ്ടിരുന്നു. കെസിആറിന്റെ പരിപാടിയിൽ നിതീഷ് കുമാർ ഉണ്ടായില്ല എന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയം.

∙ ഭാരത് ജോഡോയിൽ ആപ്പില്ല

പഞ്ചാബ് നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കൂടി വിജയിച്ചതോടെ തന്റെ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയ മോഹങ്ങൾ കെജ്രിവാൾ തുറന്നു പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. മോദിയെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ബിജെപിയുടെ അതേ രാഷ്ട്രീയം തന്നെ കെജ്രിവാൾ പിന്തുടരുന്നു എന്ന ആരോപണങ്ങളും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഉയരുന്നതാണ്. ഇത്തവണ ഡൽഹി മുൻസിപ്പൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടായ വിജയവും ആം ആദ്മി പാർട്ടിയുടെ ആത്മവിശ്വാസം ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. ‘നാളെ ചിലപ്പോൾ നമ്മളായിരിക്കാം കേന്ദ്രം ഭരിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ ലഫ്. ജനറലിനോട് ഞങ്ങൾ ശത്രുതയോടെ പെരുമാറില്ല’ എന്ന് കെജ്രിവാൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡൽഹി നിയമസഭയിൽ പ്രസംഗിച്ചിരുന്നു. അതേ സമയം, പ്രതിപക്ഷ കൂട്ടായ്മകളിലൊന്നും കെജ്രിവാളോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ടിയോ കാര്യമായി ഇടപെടാറില്ല എന്നതും പ്രധാനമാണ്. അതിനിടെയാണ്, മൂന്നാം മുന്നണിയിലൂടെ പ്രതിപക്ഷ വാതിൽ തുറക്കാൻ കെജ്രിവാളിന്റെ ശ്രമമെന്നു വേണം കരുതാൻ. രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ സമാപനത്തിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്ന 21 പാർട്ടികളിൽ ആപ്പിന് സ്ഥാനമില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയം. തങ്ങളുടെ വോട്ട് തിന്നാണ് ആം ആദ്മി പാർട്ടി വളർന്നത് എന്നറിയാവുന്ന കോൺഗ്രസിന്റെ ഭാവി സമീപനവും എന്തായിരിക്കും എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഒമ്പതു സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ജമ്മു–കാശ്മീരിലും ഈ വർഷം നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയാണ്. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും വിജയിക്കണമെന്നാണ് ബിജെപി തങ്ങളുടെ നേതാക്കൾക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദേശം. കാരണം ഇത് ലോക്സഭാ ഫൈനലിനു മുമ്പുള്ള സെമി ഫൈനലാണ്. എന്നാൽ ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയോടെ ഉണർവ് നേടിയ കോൺഗ്രസും ഇത്തവണ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ്. കൈയിലുള്ള രാജസ്ഥാൻ, ഛത്തീസ്ഗഡ് എന്നിവ സംരക്ഷിക്കുകയും വേണം കൈപ്പിടിയിൽ നിന്ന് ബിജെപി വലിച്ചെടുത്ത കർ‌ണാടകവും മധ്യപ്രദേശും തിരികെ പിടിക്കുകയും വേണം. ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ പ്രതിപക്ഷ നേതൃസ്ഥാനത്തേക്ക് അധികം വിയർപ്പൊഴുക്കാതെ തന്നെ കോൺഗ്രസിന് കടന്നിരിക്കാൻ സാധിക്കും. മറ്റ് അവകാശവാദങ്ങൾ കാര്യമായി ഉയരുകയുമില്ല. എന്തായാലും തെലങ്കാനയിൽ കെ.സി.ആർ സംഘടിപ്പിച്ച വമ്പൻ റാലി ഭരണപക്ഷത്തിനു മാത്രമല്ല, പ്രതിപക്ഷത്തിനും തങ്ങളുടെ കളമൊരുക്കൽ വേഗത്തിലാക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പ്.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി, യുപി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് എന്നിവർ കഴിഞ്ഞവർഷം അയോധ്യയിൽ നടന്ന ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങൾക്കിടെ (ചിത്രം– പിടിഐ)

∙ ബിജെപിക്ക് മാത്രം 300–ലേറെ സീറ്റ്

മൂന്നാം മുന്നണി എന്ന പേരിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്ക് 2024–ൽ എത്രത്തോളം സീറ്റുകൾ നേടാൻ സാധിക്കും? നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പരിശോധന നടത്തിയാൽ ഇതൊക്കെയാണ് സ്ഥിതിഗതികൾ. 2019–ൽ ബിജെപി തനിച്ചു നേടിയ 303 സീറ്റുകൾ എന്ന നില മറികടക്കുക നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ എളുപ്പമല്ല. അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏതൊക്കെ കക്ഷികൾ എൻഡിഎയിലേക്ക് തിരികെ പോകും എന്നു പറയാൻ കഴിയില്ല. യുപിഎയ്ക്കും മൂന്നാം മുന്നണി കക്ഷികൾക്കും എല്ലാം ചേർത്ത് ബാക്കിയുള്ള 240 സീറ്റുകളാണുള്ളത്. ഇതിൽ 52 എണ്ണമാണ് 2019–ൽ കോൺഗ്രസ് വിജയിച്ചത്. ഈ സീറ്റുകൾ നിലനിർത്തുകയും ബിജെപിയെ നൂറോളം സീറ്റുകളിൽ കൂടി തോൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം. അതും വലിയ തോതിലുള്ള പ്രതിപക്ഷ കൂട്ടായ്മകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം. ചില കണക്കുകൾ നോക്കിയാൽ ഓരോ പാർട്ടിക്കും എത്രത്തോളം എത്തപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞേക്കും എന്നത് മനസിലാക്കാവുന്നതാണ്.

∙ ഭാരത് രാഷ്ട്ര സമിതി – തെലങ്കാന

2019-ലെ ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആകെയുള്ള 17 സീറ്റിൽ തെലങ്കാന രാഷ്ട്ര സമിതി വിജയിച്ചത് ഒമ്പത് സീറ്റിൽ. തലേ വർഷം ഐക്യ ആന്ധ്രയിൽ നേടിയതിനേക്കാൾ മൂന്നു സീറ്റുകൾ കുറവ്. അതേ സമയം, ബിജെപിയാകട്ടെ, 2014–ലെ ഒരു സീറ്റിൽ നിന്ന് സീറ്റെണ്ണം മൂന്നാക്കി. കോൺഗ്രസും രണ്ടിൽ നിന്ന് മൂന്നു സീറ്റുകൾ നേടി. തെലങ്കാനയിൽ കടുത്ത പോരാട്ടം തന്നെ നടക്കും എന്നുറപ്പുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ നിലവിലുള്ള ഒമ്പത് സീറ്റിനേക്കാൾ വലിയ വർധവ് ഒന്നും ബിആർഎസ് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല.

മായാവതി, അഖിലേഷ് യാദവ് (ഫയൽ ചിത്രം)

∙ സമാജ്‍വാദി പാർട്ടി – യുപി

യുപിയിൽ ആകട്ടെ, ആകെയുള്ള 80 സീറ്റിൽ 62 എണ്ണവും നേടിയാണ് 2019–ൽ ബിജെപി നേട്ടം കൊയ്തത്. 2014–ൽ 71 സീറ്റുകൾ ആയിരുന്നു ബിജെപിക്ക്. അതേ സമയം, കഴിഞ്ഞ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വമ്പൻ തിരിച്ചു വരവ് നടത്തിയത് ബിഎസ്പിയാണ്. എസ്.പി–ബിഎസ്പി പാർട്ടികൾ ഒരുമിച്ച് മത്സരിച്ച തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 2014–ലെ പൂജ്യം സീറ്റിൽ നിന്ന് ബിഎസ്പി എത്തിയത് 10 സീറ്റിലേക്ക്. എസ്പി പക്ഷേ വീണ്ടും നിരാശപ്പെടുത്തി. അഞ്ചു സീറ്റായിരുന്നു 2014–ലും 2019–ലും. അതിനും അഞ്ചു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ എസ്പിയുടെ സീറ്റ് നില മൂന്ന് ആയി കുറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. രണ്ട് ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വിജയിച്ച് ബിജെപി ആ സീറ്റുകളും നേടി. ഇനി 2009–ൽ ഈ മൂന്നു പാർട്ടികൾക്കുമുണ്ടായിരുന്ന സീറ്റണ്ണെം കൂടി നോക്കൂ – കോൺഗ്രസ് അപ്രതീക്ഷിതമായി 21 സീറ്റുകളിൽ വിജയിച്ചു. ബിജെപി യുപിയിൽ വരവറിയിക്കുന്ന സമയമായിരന്നു – 10 സീറ്റുകളും സഖ്യകക്ഷിയായ ആർഎൽഡിക്ക് അഞ്ചു സീറ്റും. ബിഎസ്പി കരുത്തു ചോർന്നു പോകാതെ ശക്തി കാട്ടി – 20 സീറ്റ്. എസ്പിയാണ് ഏറ്റവും തകർച്ച നേരിട്ടത്. 2004–ലെ 35 സീറ്റിൽ നിന്ന് 23 സീറ്റായി കുറഞ്ഞു. യുപിയിൽ ഇന്ന് ബിജെപിക്കുള്ള ഏക പ്രതിപക്ഷം സമാജ്‍വാദി പാർട്ടിയാണ്. പക്ഷേ, ആളും അർഥവുമുള്ള ബിജെപിയെ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ യുപിയിൽ പരാജയപ്പെടുത്തുക എളുപ്പമല്ല. 80 എംപിമാരെ അയയ്ക്കുന്ന ഈ സംസ്ഥാനം നേടാനായാൽ, ബിജെപിക്ക് ആയാലും പ്രതിപക്ഷത്തിന് ആയാലും പകുതി ജോലി കഴിഞ്ഞു. സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ സജീവമാകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ബിഎസ്പി ഒരു പാർട്ടിയുമായും സഖ്യമില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കോൺഗ്രസുമായി ചേരാനില്ല എന്നതാണ് എസ്പി കുറെക്കാലമായി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നിലപാട്. ഇതാണ് 80 സീറ്റുകളുള്ള യുപിയിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം.

∙ ഇടതുപക്ഷം – കേരളം, തമിഴ്നാട്

ബിജെപിക്കെതിരെ രംഗത്തുവരുന്ന പാർട്ടികളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് സിപിഎമ്മും സിപിഐയും അടക്കമുള്ള ഇടതുപക്ഷം മുന്നോട്ടു വയ്ക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതിൽ കോണ്‍ഗ്രസ് ഉണ്ടാകുമെന്നോ ഇല്ലെന്നോ തീർച്ചയായിട്ടില്ല. ഒരു പതിറ്റാണ്ട് മുമ്പ് 35–ൽ കുറയാത്ത എംപിമാരെ സ്ഥിരമായി അയച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന സിപിഎമ്മിനും 15 എംപിമാരെങ്കിലും സ്ഥിരമായുണ്ടായിരുന്ന സിപിഐക്കും വരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എത്ര സീറ്റുകൾ കിട്ടിയേക്കും?

കേരളത്തിൽ 2019–ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫ് 19 സീറ്റിൽ വിജയിച്ചപ്പോൾ എൽഡിഎഫ് നേടിയത് ഒറ്റ സീറ്റു മാത്രം. സിപിഎമ്മിന് തമിഴ്നാട്ടിൽ‌ നിന്ന് ലഭിച്ച രണ്ടു സീറ്റുകൾ അടക്കം ലോക്സഭയിൽ ഇപ്പോഴുള്ളത് മൂന്നു സീറ്റുകൾ മാത്രം. സിപിഐക്കും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ട് എംപിമാരുണ്ട്. രണ്ടു തവണ ഭരണം ലഭിച്ചതും രാജ്യത്തെ പ്രത്യേക സാഹചര്യങ്ങളുമെല്ലാം കണക്കിലെടുത്താലും കേരളത്തിൽ പരമാവധി എത്ര സീറ്റുകൾ ലഭിച്ചേക്കും? ശരാശരി ലഭിച്ച കണക്കുകൾ നോക്കിയാൽ 10 എന്നു കൂട്ടാം. തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇപ്പോഴുള്ള നാല് സീറ്റുകള്‍ കൂടിയായ‌ാൽ 14. 2019-ൽ ത്രിപുരയിൽ ആകെയുള്ള രണ്ടു സീറ്റുകളും ബിജെപി പിടിച്ചെടുത്തു. 2014–ൽ സിപിഎം വിജയിച്ച സീറ്റുകളാണിത്. ത്രിപുരയിൽ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. ഇടതുപക്ഷവും കോൺഗ്രസും ബിജെപിക്കെതിരെ ഒരുമിച്ചു നിൽക്കാനാണ് തീരുമാനം. ഇതിന് ഫലമുണ്ടായാൽ സഖ്യം ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും കണ്ടേക്കും. പശ്ചിമ ബംഗാളിലാണെങ്കിൽ കൈയിലുണ്ടായിരുന്ന രണ്ടു സീറ്റുകൾ കൂടി സിപിഎമ്മിനും ഇടതുപക്ഷത്തിനും നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഈ സ്ഥാനത്ത് 22 സീറ്റുകൾ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസ് നേടിയപ്പോൾ തലേ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേതിനേക്കാൾ 16 സീറ്റുകൾ അധികം നേടി ബിജെപി സീറ്റുനില 18–ൽ എത്തി. കോണ്‍ഗ്രസിനും കിട്ടി രണ്ടെണ്ണം. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ തൃണമൂലും ബിജെപിയുമാണ് അവിടെ നേർക്കുനേർ. മൂന്നാമതൊരു സാധ്യതയായി ഇടതുപക്ഷത്തെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യം ഇപ്പോൾ ബംഗാളിലില്ല താനും. ഇതാണ് കേരളം, ബംഗാൾ, ത്രിപുര, തമിഴ്നാട് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇടതുപക്ഷത്തിനുള്ള സാധ്യതകൾ.

അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ, മനീഷ് സിസോദിയ (ചിത്രം– രാഹുൽ ആർ. പട്ടം, മനോരമ)

∙ ആം ആദ്മി പാർട്ടി – പഞ്ചാബ്, ഡൽഹി

ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ കാലുറപ്പിച്ചു എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞ ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് ലോക്സഭയിൽ ഒറ്റ എംപി പോലുമില്ല. ഏക എംപിയായിരുന്ന ഭഗവന്ത് മൻ മുഖ്യമന്ത്രിയായപ്പോൾ രാജി വച്ച സംഗ്രൂർ സീറ്റിൽ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നപ്പോൾ ആ സീറ്റും ആപ്പിന് നഷ്ടമായി. 13 സീറ്റുകളാണ് പഞ്ചാബിൽ ആകെയുള്ളത്. നിലവിൽ കോൺഗ്രസിന് ഇവിടെ നിന്ന് എട്ട് എംപിമാരുണ്ട്. ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടി എന്ന ആനുകൂല്യം കൂടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയാൽ വരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആം ആദ്മി പാർട്ടിക്ക് ഏതാനും സീറ്റുകൾ ഇവിടെ ലഭിച്ചേക്കും.

പാർട്ടിക്ക് ഭരണമുള്ള മറ്റൊരു സംസ്ഥാനമായ ഡൽഹിയിലെ ഏഴു സീറ്റുകളും കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ബിജെപിക്കാണ് ലഭിച്ചത്. ആം ആദ്മി പാർട്ടി വരുന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏതാനും സീറ്റുകളിൽ ഇവിടെ വിജയിച്ചേക്കാം. ഗോവയിലും ഹിമാചൽ പ്രദേശിലും പാർട്ടി ഭാഗ്യം പരീക്ഷിച്ചെങ്കിലും കാര്യമായ ഗുണമുണ്ടായില്ല. മഹാരാഷ്ട്രയിലും കർണാടകത്തിലുമൊക്കെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിലവിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങള്‍ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മാറ്റുക എളുപ്പമല്ല. ചുരുക്കത്തിൽ അധികം സീറ്റുകൾ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിൽ പോലും സർവ സ്വീകാര്യനായ ആളെന്ന പ്രതിച്ഛായാ നിർമിതിയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥി പദത്തിലേക്ക് തന്നെ എത്തിക്കുക എന്ന് കെജ്രിവാളിന് അറിയാം.

നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ മൂന്നാം മുന്നണി എന്നത് ആത്മഹത്യാനടപടിയാണ് എന്നതാണ് പ്രതിപക്ഷ നിരയിലെ പൊതുവായ അഭിപ്രായം. 2019–ലും ഇതേ അഭിപ്രായം ഉയർന്നിരുന്നു. ഇനി മൂന്നാം മുന്നണി രൂപീകരിച്ചാൽ തന്നെ അതിൽ ചേരാൻ സാധ്യതയുള്ള മറ്റ് പാർട്ടികൾ നവീൻ പട്നായിക്കിന്റെ ബിജു ജനതാദൾ, ജഗന്മോഹൻ റെഡ്ഡിയുടെ വൈ.എസ്.ആർ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി തുടങ്ങിയവയാണ്. ഈ പാർട്ടികൾ കേന്ദ്രത്തിൽ എൻഡിഎ സർക്കാരിന് പൊതുവെ പിന്തുണ നൽകുന്നവയുമാണ്. ഖമ്മം റാലിക്ക് വരാൻ കഴിയാതിരുന്ന ജെഡി(എസ്) കർണാടക നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിന്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിലാവും എവിടെ നിൽക്കണമെന്ന തീരുമാനത്തിലെത്തുക.

