10 വർഷം മുൻപ് പതിനാലുകാരിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസ്; പ്രതിക്ക് എട്ട് വർഷം കഠിന തടവ്

തിരുവനന്തപുരം∙ പതിനാലുകാരിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ യുവാവിന് 8 വർഷം തടവ്. നെട്ടയം സ്വദേശി ലാൽ പ്രകാശിനാണ് (29) തിരുവനന്തപുരം അതിവേഗ സ്പെഷൽ കോടതി എട്ട് വർഷം കഠിന തടവിനും 25,000 രൂപ പിഴയും വിധിച്ചത്. പിഴ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒന്നര വർഷം കൂടുതൽ തടവ് അനുഭവിക്കണമെന്ന് ജഡ്ജി ആർ.സുദർശൻ വിധിയിൽ പറയുന്നു. പിഴ തുക പീഡനത്തിനിരയായ പെൺകുട്ടിക്ക് നൽകാൻ കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.

2013 മേയ് മൂന്നിനാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം. ഒൻപതാം ക്ലാസുകാരിയെ പ്രണയം നടിച്ച് വിവാഹ വാഗ്ദാനം നൽകി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പീഡിപ്പിച്ചുവെന്നതാണ് കേസ്. തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി സുഹൃത്തിന്റെ വീട്ടിൽ താമസിപ്പിച്ച ശേഷമാണ് പീഡനം. കുട്ടിയെ വീട്ടുകാരോട് ബന്ധപ്പെടാനോ പുറത്തേക്ക് പോകാനോ അനുവദിച്ചില്ല. പെണ്‍കുട്ടിയെ കാണാതായതോടെ കുടുംബം പേട്ട പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി. രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുശേഷം പെൺകുട്ടി വീട്ടുകാരുമായി ഫോണിൽ ബന്ധപ്പെടുകയും പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി കുട്ടിയെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയുമായിരുന്നു.

പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി സ്പെഷൽ പബ്ലിക്ക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആർ.എസ്.വിജയ് മോഹൻ, അഭിഭാഷകരായ എം.മുബീന, ആർ.വൈ.അഖിലേഷ് എന്നിവരാണ് ഹാജരായത്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 26 സാക്ഷികളെ വിസ്തരിച്ചു. 21 രേഖകളും 19 തൊണ്ടിമുതലുകളും ഹാജരാക്കി. പേട്ട പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഇൻസ്പെക്ടർമാരായിരുന്ന എസ്.അരുൺകുമാർ, എ.അഭിലാഷ് എന്നിവരാണ് കേസ് അന്വേഷിച്ചത്.

