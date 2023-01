കെ.ആർ.നാരായണൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്: അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തുവിടണമെന്ന് സംവിധായകർ

തിരുവനന്തപുരം∙ കെ.ആർ.നാരായണൻ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ജാതി വിവേചനം അന്വേഷിക്കാൻ സർക്കാർ നിയോഗിച്ച കമ്മിഷന്റെ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വിടണമെന്ന് സംവിധായകരായ ജിയോ ബേബിയും വിധു വിൻസെന്റും ആവശ്യപ്പെട്ടു. സമാധാനപരമായി സമരം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാർഥികളെ കേൾക്കാതെ ഉത്തരേന്ത്യയ്ക്കു സമാനമായ രീതിയിൽ സ്ഥാപനം ദീർഘകാലം അടച്ചിടുന്ന ജനാധിപത്യവിരുദ്ധ നടപടിയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനൊപ്പം ഇടതു സർക്കാരിനും ജനാധിപത്യ ബോധം നഷ്ടമായി. ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ ഭരിക്കുമ്പോൾ നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. പ്രമുഖ ജാതിയിൽപ്പെട്ട ആളാണ് പരാതി ഉന്നയിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ സർക്കാർ ഇടപെടുമായിരുന്നു. പഴയിടത്തിനടുത്തും ബിഷപ്പിന്റെ അടുത്തും പോയത് കേരളം കണ്ടതാണെന്നും ഇവർ പറഞ്ഞു. ആക്ടിവിസ്റ്റുകളായ ശ്രീജ നെയ്യാറ്റിൻകര, കുക്കു ദേവകി, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ വിദ്യാർഥി ജിതിൻ നാരായണൻ എന്നിവരും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചു.

ജാതി പീഡനത്തിന്റെ പേരിൽ സ്ഥാപനം കുപ്രസിദ്ധിയാർജിച്ചു. വിദ്യാർഥികളുടെ പ്രവേശനത്തിൽ സംവരണ അട്ടിമറി നടന്നു. വനിതാ ജീവനക്കാരെ അവരുടെ ആത്മാഭിമാനത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തുന്ന വിധം പണിയെടുപ്പിപ്പു. അഡ്മിഷൻ, ഇന്റർവ്യൂ എന്നിവയിൽ തുടങ്ങി കോഴ്സ് ഫീസ് വരെ സർക്കാർ പൊതുവിൽ നിശ്ചയിച്ച മാനദണ്ഡങ്ങളും വ്യവസ്ഥകളും ലംഘിച്ചെന്നും ഇവർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ആരോപിച്ചു.

ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വലിയ സാമ്പത്തിക അട്ടിമറി നടന്നു. സ്റ്റുഡന്റ് കൗൺസിൽ ഉന്നയിച്ച വിഷയങ്ങളുടെ മെറിറ്റ് പരിശോധിക്കാതെ സ്ഥാപന മേധാവികൾ പ്രതികരിക്കുന്നത്. അക്കാദമിക് കൗൺസിലിലെ വിദ്യാർഥി പ്രാതിനിധ്യം എടുത്തു കളഞ്ഞെന്നും സംവിധായകർ പറഞ്ഞു. ശങ്കർമോഹനെ പുറത്താക്കിയതു കൊണ്ടുമാത്രം സമരം അവസാനിക്കില്ലെന്നും വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു.

