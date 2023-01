‘ഇത് മടങ്ങിവരവ്, കശ്മീരിലെ ജനങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ എനിക്കറിയാം’: രാഹുൽ ഗാന്ധി

ശ്രീനഗർ∙ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി നയിക്കുന്ന ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര ജമ്മു കശ്മീരിൽ പര്യടനം തുടങ്ങി. ഇതു തനിക്ക് ‘സ്വദേശത്തേക്കുള്ള മടങ്ങിവരവ്’ ആണെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. ‘‘ഞാൻ എന്റെ വേരുകളിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ്. ജമ്മു കശ്മീരിലെ ജനങ്ങളുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ എനിക്കറിയാം. നിങ്ങളിൽനിന്ന് പഠിക്കാനാണ് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഒരുപാട് കഷ്ടപ്പെട്ടവരാണ്. നിങ്ങളുടെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്കുചേരാൻ ഞാനിവിടെയുണ്ട്’’– ജനങ്ങളെ അഭിസംബോധന അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



നാഷനൽ കോൺഫറൻസ് മേധാവി ഫാറൂഖ് അബ്ദുല്ല, എട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിൽ വേദപണ്ഡിതനായ ശങ്കരാചാര്യ നടത്തിയ യാത്രയുമായി ഭാരത് ജോ‍‍ഡോ യാത്രയെ സാദൃശ്യപ്പെടുത്തി. ‘‘കന്യാകുമാരി മുതൽ കശ്മീർ വരെ കാട്ടുവഴികളിലൂടെ കാൽനടയായി നടന്നത് ശങ്കരാചാര്യരാണ്. കന്യാകുമാരിയിൽനിന്ന് കശ്മീരിലേക്ക് ഇത്തരമൊരു യാത്ര നടത്തുന്ന രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി’’– അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഫാറൂഖ് അബ്ദുല്ല ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കൾ ചേര്‍ന്നാണ് യാത്രയെ കശ്മീരിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചത്. മദോപുരിൽ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളോടെയായിരുന്നു യാത്രയെ വരവേറ്റത്. മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുടെ ചരമവാർഷിക ദിനമായ ജനുവരി 30ന് ശ്രീനഗറിൽ യാത്ര സമാപിക്കും. സമാപന ചടങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാൻ 21 പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.

