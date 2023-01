കോടതി വെറുതെവിട്ടാലും പിടിവിടാതെ ഗൂഗിൾ; വിനയായി ഡിജിറ്റൽ അമരത്വം; എന്താണീ വിധി?

ഓൺലൈനിൽ സ്വന്തം പേരു സേർച് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്നത് നേരത്തേ ഒരു കേസിൽനിന്ന് വിട്ടയച്ച വിധി. പീഡനക്കേസിൽനിന്നു കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയിട്ടും ജാമ്യ ഹർജിയുടെ ഉത്തരവ് ഡിജിറ്റൽ സ്പേസിൽ വന്നത് മറ്റൊരു പൊല്ലാപ്പ്. ഇതിന്റെ പേരിൽ വിവാഹം പോലും നടക്കുന്നില്ല. എന്തൊരു വിധിയിത് എന്നു വിലപിക്കുകയല്ലാതെ എന്തു ചെയ്യും? പലരും നേരിടുന്ന പ്രശ്നമാണിത്. മറ്റൊരാൾ തന്റെ ഭൂതകാലം ചികയുന്നത് ആർക്കാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുക? മുൻപ് ഏതെങ്കിലും ക്രിമിനൽ കേസിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് പ്രത്യേകിച്ചും. കോടതി വിധികൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതു മൂലം വ്യക്തികളുടെ കേസ് വിവരങ്ങൾ വെർച്വൽ ഇടങ്ങളിൽ അനന്ത കാലത്തേക്കു നിലനിൽക്കുന്നതു കക്ഷികളെ, പ്രത്യേകിച്ചും കേസിൽപ്പെട്ടവരെയും വ്യക്തിഗത ആവശ്യങ്ങൾക്കു കോടതികളെ സമീപിച്ചവരെയും എങ്ങനെ ബാധിക്കും? പ്രസക്തമായ ഈ വിഷയത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേരള ഹൈക്കോടതി ഇടപെട്ടത്. രാജ്യത്തു തന്നെ ആദ്യമായി, ഇതു സംബന്ധിച്ച സുപ്രധാന വിധി പുറപ്പെടുവിക്കുകയും ചെയ്തു. ഒരാളുടെ മരണത്തിനു ശേഷവും active ആയോ passive ആയോ ഡിജിറ്റൽ സാന്നിധ്യം തുടരും എന്നതാണു Digital Immortality അഥവ ഡിജിറ്റൽ അമരത്വം. ഈ വിഷയത്തിലുൾപ്പെട്ട സാമൂഹിക, ധാർമിക പ്രശ്നങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ആഗോള തലത്തിൽത്തന്നെ ചർച്ച ശക്തമാണ്. അതിനിടെയാണ് ജസ്റ്റിസ് എ. മുഹമ്മദ് മുഷ്താഖ്, ജസ്റ്റിസ് ശോഭ അന്നമ്മ ഈപ്പൻ എന്നിവരുൾപ്പെട്ട ഡിവിഷൻ ബെഞ്ചിന്റെ വിധി. ഒരിക്കല്‍ കേസില്‍പ്പെട്ടാൽ കോടതി വിട്ടയച്ചാലും ഡിജിറ്റല്‍ സ്പേസിൽ നമുക്ക് രക്ഷയില്ലേ? ഇതിൽനിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ എന്താണു വഴി? ഇതു സംബന്ധിച്ച ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർണായക വിധിയിൽ എന്തെല്ലാമാണുള്ളത്? വിഷയത്തിന്റെ ചരിത്രവും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളും വിശകലനം ചെയ്ത് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഇവിടെ...

∙ ഡിജിറ്റൽ അമരത്വം വിനയാകുന്നതെങ്ങനെ?

ഡിജിറ്റൽ അമരത്വത്തിന്റെ ഫലമായി, ഭൂതകാലം വിടാതെ പിൻതുടരുന്നതിനാൽ മാന്യമായി ജീവിക്കാനാകുന്നില്ല എന്നു പരാതിപ്പെട്ടാണ് ഒരു കൂട്ടം ഹർജിക്കാർ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. നിയമ ജേണലുകളിൽ പേരുവിവരം സഹിതം വിധിന്യായങ്ങൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതും ഗൂഗിൾ സേർച്ച് എൻജിൻ അത് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യുന്നതും തടയണമെന്നും ഹർജിക്കാർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. അടിസ്ഥാന പ്രശ്നം സമാനമാണെങ്കിലും പല തരം കേസുകൾ നൽകിയവർ ഇക്കൂട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. പീഡനക്കേസിൽനിന്നു കുറ്റവിമുക്തനാക്കിയിട്ടും ജാമ്യ ഹർജിയുടെ ഉത്തരവ് ഡിജിറ്റൽ സ്പേസിൽ നിലനിൽക്കുന്നു എന്നതാണ് ഒരാളുടെ പരാതി. കേസിൽനിന്നു വിട്ടയച്ച വിധിന്യായം ഇല്ല താനും. ഈ വിഷയത്തിൽ നിയന്ത്രണത്തിനു ചട്ടങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനിൽ വിധിന്യായങ്ങൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാൻ കോടതികൾ തയാറാകരുത് എന്നാണ് ആവശ്യം.

മറ്റൊരു ഹർജിക്കാരന്റെ പരാതി ഇതാണ്: ഓൺലൈനിൽ തന്റെ പേരു സേർച് ചെയ്താൽ ഉടൻ കിട്ടുന്നതു ക്രിമിനൽ കേസിൽനിന്നു തന്നെ വിട്ടയച്ച വിധിയാണ്. വിവാഹം പോലും നടക്കുന്നില്ല. കക്ഷികളുടെ പേരുവിവരം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതു തടയണം എന്നാണ് ആവശ്യം. മകൾ കാമുകന്റെ അന്യായ തടങ്കലിലാണെന്നു പറഞ്ഞു ഹേബിയസ് കോർപസ് ഹർജി നൽകിയതിന്റെ വിവരങ്ങൾ നീക്കണമെന്നാണ് ഒരു രക്ഷിതാവിന്റെ ആവശ്യം. സ്പെഷൽ മാര്യേജ് ആക്ട് പ്രകാരം വിദേശിയുമായി വിവാഹ റജിസ്ട്രേഷനു കോടതിയിൽനിന്ന് അനുമതി നേടിയ മറ്റൊരു യുവതിയുടെ ഹർജിയുമുണ്ട്. വിവാഹത്തിൽ നിന്നു യുവതി പിന്മാറിയിരുന്നു. പക്ഷേ സേർച്ച് ചെയ്താൽ ഈ വിധി കിട്ടുന്നതിലാണു പരാതി. വ്യക്തിഗത, സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ എക്കാലത്തേക്കുമായി ഡിജിറ്റൽ ഇടങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്നതു സ്വകാര്യതയുടെ ലംഘനമാണെന്നും ഭൂതകാലം മറക്കാനുള്ള വ്യക്തികളുടെ അവകാശത്തിന്റെ നിഷേധമാണെന്നും ഹർജിക്കാർ വാദിച്ചു.

∙ കോടതികൾക്കും വെല്ലുവിളി

സ്വകാര്യതയും സാങ്കേതികതയും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടൽ ജുഡീഷ്യൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർക്കും വെല്ലുവിളിയാണെന്നു കോടതി സമ്മതിച്ചു. വ്യക്തികളുടെ സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കുന്നതിനൊപ്പം സാങ്കേതികതയുടെ പുരോഗതിക്കൊപ്പം പിടിച്ചു നിൽക്കാനും ജുഡീഷ്യൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കാലികമായ മാറ്റം കൊണ്ടുവരാനും കൊണ്ടുപിടിച്ച ശ്രമത്തിലാണു കോടതികൾ. പക്ഷേ, ഈ വിഷയത്തിൽ നിയമമോ നിയന്ത്രണ ചട്ടങ്ങളോ ഇല്ലാത്തത് ഇന്ത്യയിലെ കോടതികൾക്കും പ്രശ്നമാണെന്നു ഹൈക്കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വെബ് പോർട്ടൽ മുഖേന കോടതികൾ വിധിന്യായങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കി തുടങ്ങിയതോടെ കക്ഷികളുടെ വ്യക്തിഗത, വൈകാരിക വിവരങ്ങളും ജനങ്ങൾക്കു വിരൽത്തുമ്പിൽ കിട്ടുന്നതിലാണു പരാതി. എന്നു കരുതി, ഡേറ്റ തടഞ്ഞു വയ്ക്കാൻ പറ്റില്ലെന്നും അതു പൊതുതാൽപര്യത്തിനു നിരക്കുന്നതല്ലെന്നുമുള്ള നിലപാടാണു കോടതിക്കുള്ളത്. ഓപ്പൺ ഡേറ്റ സംബന്ധിച്ചു കോടതികൾ നയരൂപീകരണം നടത്തിയിട്ടില്ല. പക്ഷേ, കോടതികൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്ന ഡേറ്റ ജനങ്ങൾക്കും സർക്കാരിനും ഗവേഷകർക്കും മറ്റും പ്രയോജനകരമാണെന്നു കോടതി പറഞ്ഞു.

Image - istockphoto/abluecup

∙ വേണം, മറവിയിലാകാനുള്ള അവകാശം

മറവിയിലാകാനുള്ള അവകാശം (Right to be forgotten) എന്നാൽ ഭൂതകാലം മറക്കാനും വർത്തമാന കാലത്തിൽ ജീവിക്കാനുമുള്ള അവകാശമാണ്. സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശത്തിന്റെ ഭാഗമായി മറവിയിലാകാനുള്ള അവകാശം സംരക്ഷിക്കണമെന്നാണു ഹർജിക്കാരുടെ ആവശ്യം. ഭൂതകാലത്തെ കുടഞ്ഞെറിഞ്ഞ് മാന്യമായി ജീവിക്കുന്നതിനു വ്യക്തിക്കു മറവിയിലാകാനുള്ള അവകാശവും ഉണ്ട് എന്ന് അവർ വാദിച്ചു. ക്രിമിനൽ കേസിൽപ്പെട്ട വ്യക്തി നിരപരാധിയാണെന്നും കേസിൽ പങ്കില്ലെന്നും പിന്നീടു കണ്ടെത്തിയാൽ ഓൺലൈനിൽ മുൻപു പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ വിവരങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യാൻ Right to erasure അഥവ മായ്ച്ചു കളയാനുള്ള അവകാശം പ്രയോഗിക്കാനാകും എന്നും ഹർജിക്കാർ വാദിച്ചു.

∙ നിയമ പ്രശ്നങ്ങളിൽ എന്താണ് കോടതിയുടെ മറുപടി?

1. ക്രിമിനൽ വിഷയങ്ങളിലുള്ള വിധിന്യായങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത് മറവിയിലാകാനുള്ള അവകാശത്തിന്റെ നിഷേധമാണോ?

കോടതി: ക്രിമിനൽ കേസ് രേഖകളുടെ കാര്യത്തിൽ നിലവിലുള്ളതോ സമീപകാലത്തെയോ കോടതി നടപടികളിൽ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ നീക്കണമെന്ന ആവശ്യം അനുവദിക്കാനാവില്ല. കോർട്ട് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽനിന്നു വിധിന്യായം ഒഴിവാക്കാനാകില്ല.

2. വൈവാഹിക, കുടുംബ തർക്കങ്ങൾ പോലെയുള്ള സ്വകാര്യ വിഷയങ്ങളിൽ വിധികൾ ഓൺലൈനിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതു സ്വകാര്യതയുടെ ലംഘനമാകുമോ?

കോടതി: കുടുംബ തർക്കങ്ങളിലും വിവാഹ തർക്കങ്ങളിലും കുട്ടികളുടെ കസ്റ്റഡി വിഷയങ്ങളിലും കക്ഷികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ കോടതികൾ അവരുടെ പേരുവിവരം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തരുത്.

3. ഇന്ത്യൻ കാനൂൻ ഉൾപ്പെടെ നിയമ ജേണലുകൾ കേസിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതു സ്വകാര്യതയ്ക്കുള്ള അവകാശത്തിന്റെ നിഷേധകമാകുമോ?

കോടതി: ഓൺലൈൻ നിയമ ജേണലുകൾ വിധികൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതു നിയമത്തിന്റെ പിൻബലമില്ലാതെ തടയാനാവില്ല. ലോകത്ത് എവിടെയുള്ളവർക്കും കേസിന്റെ പുരോഗതിയും വിവരങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുക എന്നതാണു കേസ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം. ഓപ്പൺ കോർട്ട് സംവിധാനമാണു നിലവിലുള്ളത്. വിധിന്യായങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ പകർപ്പ് അവകാശ ലംഘനം ഇല്ല. അതു റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നതും പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നതും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്.

4. കക്ഷികളുടെ പേരുവിവരം ഉൾപ്പെടെ വിധിന്യായം അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യുന്നതും സേർച്ച് എൻജിനുകൾ ഡിജിറ്റൽ ഇടങ്ങളിൽ അത് ഇൻഡെക്സ് ചെയ്യുന്നതും നിയന്ത്രിക്കാൻ നയം ഇല്ലാത്തതു വ്യവഹാരികളുടെ സ്വകാര്യതയുടെ നിഷേധമാകുമോ?

കോടതി: വിധിന്യായങ്ങൾ ഓൺലൈനിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തും എന്ന കാര്യം ജുഡീഷ്യറി വ്യവഹാരികളെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾക്കു നിയമപ്രകാരം സംരക്ഷണം ഉള്ള വിഷയങ്ങളിൽ informed consent policy നിലവിലുണ്ട്.

5. ഗൂഗിൾ പോലെയുള്ള സേർച്ച് എൻജിനുകൾ ഡിജിറ്റൽ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് വിധിന്യായങ്ങളിലെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുകയോ സംക്ഷിപ്തമാക്കുകയോ വേണ്ടതല്ലേ?

കോടതി: വിധിന്യായങ്ങൾ പൊതുരേഖകൾ ആയതിനാൽ ഓൺലൈൻ സേർച്ചിലൂടെ അതു പൊതുജനങ്ങൾക്കു ലഭ്യമാക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. പബ്ലിക് ഡോമെയ്നിൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്ന മധ്യവർത്തി മാത്രമാണു തങ്ങളെന്നു ഗൂഗിൾ വാദിച്ചു. പക്ഷേ, ഗൂഗിൾ ഉള്ളടക്കം കാണുന്നില്ലെന്നു പറയാനാകില്ലെന്നു കോടതി പറഞ്ഞു. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ സഹായത്തോടെ ടൂൾ ഉണ്ടാക്കി ഉള്ളടക്കത്തിന്റെ സ്വഭാവം തിരിച്ചറിഞ്ഞു നീക്കം ചെയ്യാൻ ഗൂഗിളിനു കഴിയുമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

∙ ഓപ്പൺ കോർട്ട് ഡിജിറ്റൽ ഇടത്തിലേക്കും

വിധിന്യായങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ ഇടങ്ങളിൽ നിലനിർത്തുന്നതു മറവിയിലാകാനുള്ള അവകാശത്തിന്റെ നിഷേധമാണോ എന്ന പ്രശ്നം കോടതിക്കു മുന്നിലെത്തിയിരുന്നു. പാർലമെന്റ് നിയമം ഉണ്ടാക്കുന്നതു വരെ ഓപ്പൺ കോർട്ട് സംവിധാനത്തെ ഡിജിറ്റൽ ഇടത്തിലേക്കു നീട്ടുന്നതു സ്വകാര്യതയുടെ നിഷേധമായി കണക്കാക്കാനാകില്ലെന്നു കോടതി വ്യക്തമാക്കി. വ്യക്തികളുടെ സ്വകാര്യത മാനിക്കണം. അതേസമയം ജനവിശ്വാസം ആർജിക്കാൻ കോടതി നടപടിക്രമങ്ങൾ സുതാര്യമാകുകയും ജനങ്ങളിൽ എത്തുകയും വേണം. ജഡ്ജി ഒരു കേസ് പരിഗണിച്ചത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കക്ഷികളുടെ വിവരങ്ങളും ഉള്ളടക്കവും സഹിതം അറിയാൻ ജനങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്. മറ്റു തരത്തിൽ ജനങ്ങൾക്കു കിട്ടിയിരുന്ന വിവരങ്ങൾ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം എളുപ്പത്തിൽ ലഭ്യമാക്കുന്നു എന്നതു മാത്രമാണു വ്യത്യാസം. അതേസമയം, വ്യക്തികളുടെ പരാതികൾ ഓരോന്നായി പരിഗണിച്ച് കോടതിക്കു തീരുമാനമെടുക്കാൻ കഴിയും. ഓരോ കേസിലെയും വസ്തുതകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മുൻകാല രേഖകൾ നീക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നു നിർദേശിക്കാൻ സാധ്യമാണെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

∙ നിയമം വരട്ടെ, തടസ്സങ്ങളില്ല

മറവിയിലാകാനുള്ള അവകാശം അംഗീകരിക്കാനും നിശ്ചിത കാലപരിധിക്കു ശേഷം രേഖകൾ നീക്കണമെന്നു നിയമം കൊണ്ടുവരാനും നിയമ നിർമാതാക്കൾക്കു തടസ്സമില്ലെന്നു കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഏതെല്ലാം സാഹചര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തികൾക്ക് അത് അവകാശപ്പെടാനാകും എന്ന കാര്യവും നിയമത്തിൽ പറയാം. ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ ഏകീകൃത മാനദണ്ഡം കൊണ്ടുവരേണ്ടതു നിയമനിർമാതാക്കളാണെന്നു കോടതി പറഞ്ഞു. പക്ഷേ ജുഡീഷ്യറിക്ക് ഇത്തരം മാനദണ്ഡങ്ങൾ വയ്ക്കാനാകില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

∙ കോടതി വിധിച്ചത്:

1. സ്വകാര്യതയ്ക്കുളള അവകാശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കോടതി രേഖകളിലെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന അവകാശവാദം ഓപ്പൺ കോർട്ട് സംവിധാനവുമായി ഒത്തുപോകുന്നതല്ല.

2. നിലവിലുള്ളതോ സമീപകാലത്തുളളതോ ആയ നടപടിക്രമങ്ങളുടെ കാര്യത്തിൽ മറവിയിലാകാനുള്ള അവകാശം ഉന്നയിക്കാനാവില്ല. ഏതെല്ലാം സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഈ അവകാശം അനുവദിക്കാം എന്ന കാര്യം നിയമനിർമാതാക്കളാണു തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ ഓരോ കേസിലും വസ്തുതകൾ പരിഗണിച്ച് ഇൻഡെക്സ് നീക്കാനും വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും കോടതികൾക്ക് അനുമതി നൽകാനാവും

3. വിവാഹ, കുടുംബ തർക്കങ്ങളിലും ഓപ്പൺ കോർട്ട് സംവിധാനം അനുവദിക്കാത്ത മറ്റു കേസുകളിലും കോടതി റജിസ്ട്രി കക്ഷികളുടെ വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തരുത്.

4. സ്വകാര്യത നോട്ടിസ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുക്കാൻ ഹൈക്കോടതി റജിസ്ട്രിക്കു ബാധ്യതയുണ്ട്. ഹൈക്കോടതിയുടെയും ജില്ലാ ജുഡീഷ്യറിയുടെയും വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രൈവസി നോട്ടിസ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തണം.

English Summary: Right to be Forgotten: Kerala High Court's Important Verdict about Digital Immortality