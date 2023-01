തിരുവനന്തപുരം ∙ സ്കൂള്‍ വാനിനടിയില്‍പ്പെട്ട് രണ്ടു വയസ്സുകാരനു ദാരുണാന്ത്യം. കുറ്റിയാണിക്കാട് സ്വദേശി അനീഷ് കുമാർ– അശ്വതി ചന്ദ്രൻ ദമ്പതികളുടെ മകന്‍ വിഘ്നേഷ് ആണ് മരിച്ചത്. തിരുവനന്തപുരം പെരുങ്കടവിളയില്‍ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകിട്ടാണ് അപകടം.

വിഘ്നേഷിന്റെ സഹോദരന്‍ വന്ന സ്കൂള്‍ വാനിനടിയില്‍പ്പെട്ടാണ് അപകടമുണ്ടായത്. സഹോദരനെ ഇറക്കിയശേഷം വാൻ തിരിച്ചുപോകുന്നതിനിടെ വിഘ്നേഷ് അബദ്ധത്തിൽ അടിയിൽപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

English Summary: Two Year Old Child Boy Died in School Bus Accident