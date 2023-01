ഭാര്യ തിരിച്ചെത്താൻ വൈകി; ദേഷ്യത്തിൽ സ്വന്തം ലിംഗം മുറിച്ചു: യുവാവ് ചികിത്സയിൽ

പട്ന ∙ വീട്ടിലേക്കു പോയ ഭാര്യ തിരിച്ചെത്താൻ വൈകിയതിന്റെ ദേഷ്യത്തിൽ സ്വന്തം ലിംഗം മുറിച്ചുമാറ്റി യുവാവ്. ബിഹാറിലെ മധേപുര ജില്ലയിൽ രജിനി നയാനഗറിലാണു സംഭവം. 25 വയസ്സുകാരനായ കൃഷ്ണ ബാസുകിയാണു ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത്.

പഞ്ചാബിലെ മാണ്ഡിയിലാണു കൃഷ്ണയുടെ ജോലി. 2 മാസം മുൻപാണ് ഇയാൾ വീട്ടിലേക്ക് വന്നത്. ഈ സമയം ഭാര്യ അനിത മാതാപിതാക്കളെ കാണാൻ സ്വന്തം വീട്ടിൽ പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇവർ തിരിച്ചുവരാൻ വൈകിയതിൽ രോഷാകുലനായ കൃഷ്ണ മൂർച്ചയേറിയ ആയുധം ഉപയോഗിച്ച് സ്വന്തം ജനനേന്ദ്രിയം മുറിച്ചു കളയുകയായിരുന്നു എന്നാണു പൊലീസ് പറയുന്നത്.

Read Also: ‘രാഹുൽ ഗാന്ധിയെ ഞാൻ തോൽപ്പിച്ചെന്നത് കോൺഗ്രസിനെ ഇപ്പോഴും വേദനിപ്പിക്കുന്നു’...



ചോരയിൽ കുളിച്ചു കിടക്കുന്ന കൃഷ്ണയെ ബന്ധുക്കളാണു മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചത്. കൃഷ്ണയുടെ മാനസികാരോഗ്യം മോശമായിരുന്നെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. ആരോഗ്യനിലയിൽ ആശങ്കപ്പെടാനില്ലെന്നു ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോ. സുകേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു. ദമ്പതികൾക്കു 3 പെൺകുട്ടികളടക്കം നാല് മക്കളാണുള്ളത്.

English Summary: Bihar Man cuts his private part over tiff with wife in Madhepura