ജീവനെടുത്ത കലി, ധോണിക്കാരുടെ പേടിസ്വപ്നം; പി.ടി. 7 എന്ന കൊലകൊമ്പന്‍

പാലക്കാട്∙ കഴിഞ്ഞ ഏഴുമാസമായി പാലക്കാട് ധോണി നിവാസികളുടെ പേടിസ്വപ്നമാണ് പി.ടി. ഏഴാമൻ (പാലക്കാട് ടസ്കർ 7) എന്ന ഒറ്റയാന്‍. ഒരാളുടെ ജീവനെടുത്ത ആന നിരവധി കൃഷിയിടങ്ങള്‍ ഇതിനോടകം തകര്‍ത്തു. മയക്കുവെടിവച്ച് ആനയെ പി.ടി.കൂടാനുള്ള തീരുമാനം മാസങ്ങള്‍ക്കു മുന്‍പേ എടുത്തിരുന്നെങ്കിലും പിന്നീടു വനംവകുപ്പ് നിലപാട് മാറ്റി. ജനരോഷം ശക്തമായതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ഇപ്പോള്‍ ആനയെ തളയ്ക്കാന്‍ ദൗത്യസംഘം ഇറങ്ങിയത്.

പാലക്കാട് ധോണിയിലെ വില്ലനാണ് പി.ടി. ഏഴാമൻ. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം ജൂലൈ എട്ടിന് പ്രഭാതസവാരിക്കിറങ്ങിയ ശിവരാമന്‍ എന്ന നാട്ടുകാരനെ പിന്നെ കാണുന്നത് ചെളിയില്‍ പുതഞ്ഞ നിലയിലാണ്. ശിവരാമനെ ചെളിയില്‍ ചവിട്ടിത്താഴ്ത്തിയത് പി.ടി. ഏഴാമന്‍ എന്ന കാട്ടുകൊമ്പനാണെന്നു വനംവകുപ്പ് കണ്ടെത്തി. അന്നുമുതലിങ്ങോട്ട് ഏഴുമാസമായി പി.ടി. ഏഴാമന്‍ എന്ന കൊമ്പന്‍ ധോണിക്കാരുടെ പേടിസ്വപ്നമാണ്.

കാട്ടില്‍നിന്ന് നാലരകിലോമീറ്ററോളം പുറത്തേക്കിറങ്ങിവന്നാണ് ആന പരാക്രമം കാട്ടുന്നത്. 2022 നവംബര്‍ 25ന് ജനവാസമേഖലയില്‍ വീണ്ടും പി.ടി. 7 ‌‌‌‌ഇറങ്ങി. ഏക്കര്‍കണക്കിനു കൃഷി നശിപ്പിച്ചു. ആനയെക്കണ്ട് തിരിഞ്ഞോടുന്നതിനിടെ ടാപ്പിങ് തൊഴിലാളി ജോസഫിനു വീണു പരുക്കേറ്റു. വേറെയും നിരവധിപേരെ ആനയോടിച്ചു. തലനാരിഴക്കാണു പലരും രക്ഷപെട്ടത്. പി.ടി. ഏഴാമനെ പി.ടി.കൂടണമെന്ന ആവശ്യം ഇതോടെ ശക്തമായി.

ഡിസംബര്‍ 12ന് കാടിറങ്ങിയ ആന ആറുദിവസമാണു തിരിച്ചുകയറാതെ നാട്ടില്‍ നാശംവിതച്ചത്. ആനയെ മയക്കുവെടി വയ്ക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തില്‍നിന്ന് ഡിസംബര്‍ അവസാനം വനംവകുപ്പ് പിന്മാറിയത് വലിയ പ്രതിഷേധമുണ്ടാക്കി. പി.ടി. ഏഴാമനെ പി.ടി.കൂടണ്ട എന്ന ഉത്തരവ് ചീഫ് വൈൽഡ് ലൈഫ് വാർഡന് തിരുത്തേണ്ടിവന്നു. എന്നാല്‍ അപ്പോഴാണ് വയനാട് ബത്തേരിയില്‍ പിഎം രണ്ടാമൻ എന്ന ഒറ്റയാനെത്തിയത്.

ഇതോടെ, വനംവകുപ്പ് സംഘം പി.ടി. സെവനെ ഉപേക്ഷിച്ച് ബത്തേരിയിലേക്കു പോയി. അടുത്ത ദിവസം തന്നെ പി.ടി. 7 വീണ്ടും കാടിറങ്ങി നാശം വിതച്ചു. ഇതോടെ ഓപ്പറേഷന്‍ പി.ടി. 7 അധികൃതര്‍ ഗൗരവത്തോടെ എടുക്കുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്നാണ് ദൗത്യസംഘം വീണ്ടും പാലക്കാട്ടേക്കെത്തിയത്.

