ബോണറ്റിൽ കുടുങ്ങിയ വയോധികനുമായി കാർ പാഞ്ഞത് 8 കിലോമീറ്റർ; ദാരുണാന്ത്യം

പട്‌ന∙ ബിഹാറിൽ കാറിന്റെ ബോണറ്റിൽ കുടുങ്ങിയ വയോധികനെ വലിച്ചിഴച്ചു കൊണ്ടുപോയത് എട്ടുകിലോമീറ്റർ. ബംഗ്ര ഗ്രാമത്തിലെ ശങ്കർ ചൗധുർ (70) അതിദാരുണമായി കൊല്ലപ്പെട്ടു. കിഴക്കൻ ചമ്പാരൻ ജില്ലയിലെ ദേശീയപാത 27ലാണ് സംഭവം. ഒരു ഡോക്ടറുടേതാണ് കാര്‍ എന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

സൈക്കിൾ യാത്രികനായ ശങ്കർ, റോഡ് മുറിച്ചുകടക്കുന്നതിനിടെ ഗോപാൽഗഞ്ച് ടൗണിൽ നിന്നും അമിതവേഗത്തിൽ എത്തിയ കാർ ഇടിച്ചുവീഴ്ത്തുകയായിരുന്നു. ബോണറ്റിൽ വീണ ശങ്കർ ഉടൻതന്നെ വൈപ്പറിൽ പിടിച്ചു നിലവിളിച്ചെങ്കിലും കാർ ഡ്രൈവർ വാഹനം നിർത്താൻ തയാറായില്ല. വന്ന സ്പീഡിൽ തന്നെ ശങ്കറിനെയും കൊണ്ട് എട്ട് കിലോമീറ്റർ പായുകയായിരുന്നു. ആളുകൾ പിന്തുടരുന്നത് കണ്ടതോടെ കാർ കദം ചൗക്കിനുസമീപം നിർത്തി. ശങ്കർ നിലത്തുവീഴുകയും സംഭവസ്ഥലത്തുവച്ച് മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയുമായിരുന്നു.

പിപ്രകോതി പൊലീസ് കാർ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തെങ്കിലും ഡ്രൈവറും കാറിലുണ്ടായിരുന്നവരും ഓടി രക്ഷപ്പെട്ടു. ഇവരെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം തുടരുകയാണ്.

English Summary: In Bihar Road Horror, Car Drags 70-Year-Old For 8 Km, Crushes Him To Death