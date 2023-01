അരി മുതൽ വെള്ളം വരെ മോദി വകയെന്ന് ബിജെപി, നുണയെന്ന് സിപിഎം; രാഹുലിന്റെ കത്തുമായി കോൺഗ്രസും

പണ്ടൊക്കെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുക്കുമ്പോൾ, ഏകദേശം ഒരു മാസം മുൻപൊക്കെയാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ ‘വീടുകളിലേക്കുള്ള തിരിച്ചുവരവ്’. ‘‘പണ്ട് ജയിപ്പിച്ച് വിട്ടപ്പോൾ പോയതല്ലേ നിങ്ങളൊക്കെ, പിന്നെ ഇൗ വഴിക്കൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ’’ എന്ന വീട്ടുകാരുടെ വക പതിവ് കളിയാക്കലും ഉറപ്പ്. ഇപ്പോൾ രാഷ്ട്രീയം മാറി, രാഷ്ട്രീയക്കാരും മാറി. കിറ്റിനും ക്ഷേമത്തിനും പ്രാധാന്യം കൽപിക്കാത്ത രാഷ്ട്രീയക്കാരെ ജനങ്ങളും വലിയ മൈൻഡ് കൊടുക്കാതെ വന്നതോടെയാണ് രാഷ്ട്രീയക്കാരുടെ രീതികളും മാറ്റിയത്. ജനങ്ങളെ കാണാൻ വീടുകളിലേക്ക് പോകുകയെന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന സന്ദേശം. അതിപ്പോൾ എത്ര തവണ വീടുകളിലേക്ക് ചെന്ന് സോപ്പിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ലെന്നതാണ് നിർദേശം.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ.

എല്ലാ വീടുകളിലും ശുചിമുറി എന്ന ഒന്നാം മോദി സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനമാണ് രണ്ടാം മോദി സർക്കാരിന് വഴിതെളിച്ചത്. നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർതന്നെയാണ് കർഷകരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണമെത്തിച്ച് ക്ഷേമപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ജനങ്ങളുമായി നേരിട്ടുള്ള ഇടപാട് തുടങ്ങിവച്ചതും. കോവിഡ് സമയത്ത് കരുതലായി പിണറായി സർക്കാർ നൽകിയ കിറ്റുകളാണ് രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിലേക്ക് വഴിതെളിച്ചതെന്നും രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഇങ്ങനെ ഭരണത്തുടർച്ച വേണമെങ്കിൽ ക്ഷേമസർക്കാരുകളായി മാറേണ്ട അവസ്ഥയാണിന്ന്. തെലങ്കാനയിലും ആന്ധ്രയിലും കർഷകന് 10,000 രൂപ വീതം നേരിട്ട് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നൽകുന്ന പദ്ധതിയാണ് നടപ്പാക്കുന്നത്. കർണാടകയിൽ അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ എല്ലാ വീട്ടമ്മമാർക്കും മാസം 2000 രൂപ വീതം നൽകുമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് പ്രിയങ്ക ഗാന്ധി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതും മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല. പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയാൽ മാത്രം പോരാ അത് ജനങ്ങളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും വേണമെന്ന തിരിച്ചറിവും രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തിന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ഇത്തരത്തിലൊരു ചിന്ത രാഷ്ട്രീയക്കാരിലുണ്ടായത്? ബിജെപിയും സിപിഎമ്മും കോൺഗ്രസും മത്സരിച്ച് ഭവന സന്ദർശനത്തിനിറങ്ങുമ്പോൾ ഒരു വിശകലനം...

∙ പൊടിപൊടിക്കുന്ന ഭവന സന്ദർശനം

2024നാണ് ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. പക്ഷേ അതിനു മുന്നോടിയായി 2022ൽ തന്നെ പാർട്ടികൾ ഒരുക്കങ്ങൾ തുടങ്ങിയിരുന്നു. ബിജെപിയാകട്ടെ 2021ൽ തന്നെ പണി തുടങ്ങി. രാജ്യം മുഴുവൻ അവരുടെ ബൂത്തുകൾ സജ്ജമാക്കി. കേരളത്തിൽ ബൂത്തുകമ്മിറ്റികൾ 12,000ത്തിൽ നിന്ന് 20,000 ആയി ഉയർത്തി. സിപിഎമ്മും കരുതൽ നടപടികൾ കേരളത്തിൽ നേരത്തേ തുടങ്ങിയിരുന്നു. കോൺഗ്രസ് വൈകിയാണെങ്കിലും ബ്ലോക്ക് മണ്ഡല തലത്തിൽ പുനഃസംഘടനയ്ക്കൊരുങ്ങുന്നു.

കേന്ദ്ര മന്ത്രി എസ്.ജയശങ്കർ തിരുവനന്തപുരത്ത് ബിജെപിയുടെ ഗൃഹസന്ദർശന പരിപാടിക്കിടെ. ചിത്രം: Twitter/BJPKeralam

കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ വീടുകളിലെത്തി വിവരിച്ച് ബിജെപിയാണ് ആദ്യം ഭവനസന്ദർശന പദ്ധതിക്കു തുടക്കമിട്ടത്. അപകടം മണത്ത സിപിഎം, കേന്ദ്രത്തിന്റെ ഭരണം രാജ്യത്ത് ഉണ്ടാക്കിയ തകർച്ചയെ അവതരിപ്പിക്കാൻ വീടുകളിലേക്കിറങ്ങി. ഇതറിഞ്ഞ ബിജെപിയും ഒരു മാസത്തെ ഇടവേളയിൽ രണ്ടാം ഭവന സന്ദർശനത്തിനിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്– വീടുകളിലെത്തി കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ ഏതെങ്കിലും പദ്ധതിയുടെ ഗുണം കിട്ടിയിട്ടുള്ളവർ നരേന്ദ്രമോദിക്ക് നന്ദി പറയുന്ന ‘താങ്ക്സ് മോദി ക്യാംപെയ്നാ’ണ് ഇത്തവണ. അങ്ങനെ നന്ദി പറയുന്ന വീട്ടമ്മയുടെയും ഗൃഹനാഥന്റെയും വിഡിയോ സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ വഴി പ്രചരിപ്പിക്കും. ഇനിയും ഇതു കണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യാതെ ഇരുന്നാൽ അപകടമാണെന്ന് മണത്തറിഞ്ഞാണ് കോൺഗ്രസ് ഒടുവിൽ കളത്തിലിറങ്ങുന്നത്. ഒരു മാസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഗൃഹസമ്പർക്ക പരിപാടിക്ക് കോൺ‍ഗ്രസും ഇറങ്ങുകയാണ്.

∙ സിപിഎമ്മിന്റെ ഗൃഹപാഠം

ഗൃഹസന്ദർശനത്തെ ഏറ്റവും തന്ത്രപരമായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് സിപിഎമ്മാണ്. മുൻപും ഇപ്പോഴും ആ തന്ത്രത്തിൽനിന്നും മികവിൽനിന്നും പിന്നാക്കം പോകാൻ അവർ തയാറായിട്ടില്ല. ശബരിമലയിലെ സ്ത്രീപ്രവേശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോടതി വിധിയെ തുടർന്ന് അതിനു തിടുക്കംകാട്ടിയിറങ്ങി തിരിച്ചടി കിട്ടിയ ഉടനെ സിപിഎം ഗൃഹസന്ദർശനം നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചതുതന്നെ അത്തരമൊരു പരീക്ഷണമായിരുന്നു. സിപി എമ്മുകാരനെ നേരിട്ടു കിട്ടിയിട്ട് വേണം ‘രണ്ടു പറയാൻ’ എന്ന് പ്രതികരിക്കാൻ കാത്തിരുന്ന നാട്ടുകാർക്കിടയിലേക്ക് ഒരു എടുത്തുചാട്ടമായിരുന്നു അത്. വീടുകളിലെത്തി ഭേഷായി ചീത്തവിളികേട്ടു. അതും തലതാഴ്ത്തി കേട്ട് മടങ്ങുകയെന്ന നയമായിരുന്നു സിപിഎം അന്ന് സ്വീകരിച്ചത്. അവർക്ക് പറയാനുള്ളതെല്ലാം പറയട്ടെ, പറഞ്ഞു ദേഷ്യം മൊത്തം തീരട്ടെ എന്നു കരുതി വീടുകളിലെത്തി മടങ്ങുകയെന്നതായിരുന്നു അന്നത്തെ പാർട്ടി ലൈൻ. അതു ശരിക്കും ഗുണം ചെയ്തുവെന്നു പിന്നീട് സംസ്ഥാന സംസ്ഥാന സമിതി തന്നെ വിലയിരുത്തി. ഇപ്പോഴിതാ സിപിഎം ആ തന്ത്രം വീണ്ടും പയറ്റുകയാണ്. ഇതുവരെ കേരളത്തിലെ പകുതിയിലധികം വീടുകൾ സന്ദർശിച്ചുകഴിഞ്ഞു സിപിഎം നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും.

∙ രണ്ടാം പിണറായി പോരാ...

ഗൃഹസന്ദർശനത്തിൽ പാതി പിന്നിടുമ്പോൾ സിപിഎമ്മിന് ലഭിച്ച പ്രധാന വിമർശനം ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ അത്ര പോര രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാർ എന്നതായിരുന്നു. ഇൗ വിമർശനത്തെ പാർട്ടി പോസിറ്റീവായി കാണുകയാണെന്നാണ് ഒരു സംസ്ഥാന സമിതിയംഗം പറഞ്ഞത്. കാരണം മുൻപുള്ള ഒരു യുഡിഎഫ് സർക്കാരിനെ ചേർത്തല്ല ഇൗ താരതമ്യം നടത്തിയത് എന്നതു തന്നെ പ്രധാന കാര്യം. ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിന് വലിയ സ്വീകാര്യതയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനകാര്യം. ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ റെക്കോർഡ് അപ്പോൾ കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഇടംപിടിച്ചിരിക്കുന്നു– അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തുന്നു.

ശബരിമലയും കെ റെയിലുമൊക്കെ ഇപ്പോഴും ചില വീടുകളിൽനിന്ന് കത്തിക്കയറുന്നുണ്ട്. വിമർശനങ്ങൾ എത്ര കേട്ടാലും വിനയത്തോടെ വിശദീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. പക്ഷേ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നല്ല കേൾവിക്കാരനായി വീട്ടുകാർ പറയുന്നത് മുഴുവൻ കേൾക്കുക എന്നതാണ്. എല്ലാ വിമർശനങ്ങളും കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുക. തിരുത്തേണ്ടത് കുറിച്ചെടുക്കുക. അത് പാർട്ടി മേൽഘടത്തെ അറിയിക്കുക. ഇത്ര കൃത്യമായൊരു ഗൃഹപാഠവുമായാണ് സിപിഎം ഒരുക്കുന്നത്.

മിക്ക വീടുകളിൽനിന്നും തിരിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട്, 2024ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എന്താണു പദ്ധതിയെന്ന്. കോൺഗ്രസുമായി ചേർന്നാണോ മത്സരം? അപ്പോഴും പറയാനുള്ള വിശദീകരണം പഠിപ്പിച്ചാണ് സിപിഎം നേതാക്കളെയും പ്രവർത്തകരെയും വീടുകളിലേക്ക് വിട്ടത്. 2004 മോഡൽ ഭരണം വരും എന്നാണ് സിപിഎമ്മിന്റെ മറുപടി. കോൺ‍ഗ്രസ് കേന്ദ്രം ഭരിക്കുമ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് പിന്തുണ.

ലീഗിന്റെ കാര്യത്തിലും ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നുണ്ടെന്ന് ഗൃഹസന്ദർശനം നടത്തിയ നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും പറയുന്നു. ലീഗിന്റെ കാര്യത്തിൽ നയം മാറ്റം ആണോ? ലീഗ് ഇടതുമുന്നണിയിലേക്ക് വരുമോയെന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ ചോദ്യങ്ങൾ വർധിക്കുന്നു. ലീഗിന്റെ കാര്യത്തിൽ നയം മാറ്റം ഇല്ലെന്നും ലീഗിന്റെ ആഭ്യന്തര തർക്കങ്ങളിൽനിന്നും മുതലെടുക്കാൻ കഴിയുമോയെന്ന രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രമാണ് പയറ്റുന്നത് എന്നുമൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒന്നും മനസ്സിലാകാത്ത ഭാവത്തിൽ തലയൂരും. ഇത്തരത്തിൽ പല പ്രശ്നങ്ങളും നേരിടുന്നുവെങ്കിലും മുൻപെങ്ങും ഇല്ലാത്ത സ്വീകാര്യത വീടുകളിൽ ലഭിക്കുന്നുവെന്നാണ് സിപിഎമ്മിന്റെ പൊതുവായ നിലപാട്. ഒരു വീട്ടിൽ 2 പേർ വച്ചാണ് കയറുന്നത്. നേതാക്കൻമാർ പത്ത് ദിവസമെങ്കിലും ഭവന സന്ദർശനത്തിനിറങ്ങണമെന്നാണു നിർദേശം.

∙ കോൺഗ്രസിന്റെ ‘ഹാഥ് സേ ഹാഥ്’

പാർട്ടിയിൽ കൈയ്യോട് കൈ ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ വൈകിയെങ്കിലും കോൺഗ്രസും ഇറങ്ങുകയാണ്. അതിന് രാഹുൽഗാന്ധി 3500 കിലോമീറ്റർ നടക്കേണ്ടിവന്നുവെന്ന് മാത്രം. ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ തുടർ പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായാണ് ഹാഥ് സേ ഹാഥ് (കയ്യോട് കൈ) എന്ന പദ്ധതിക്കു തുടക്കമിടുന്നത്. അതിൽ ബൂത്തു തലത്തിൽ പദയാത്രകളും ഭവന സന്ദർശനവും ഉൾപ്പെടുന്നു. 25,000 ബൂത്ത് കമ്മിറ്റിയെ സജീവമാക്കുക കൂടിയാണ് ഇൗ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.

ഓരോ ബ്ലോക്ക് കമ്മിറ്റിയിലും 2 നേതാക്കൾ വീതം പദയാത്രകൾക്ക് നേതൃത്വം വഹിക്കണം. 560 നേതാക്കളെ ഇതിനായി ചുമതലപ്പെടുത്തി. എല്ലാ വീടുകളിലും മൂന്നും നാലും പേരടങ്ങുന്ന സ്ക്വാഡ് എത്തണം. രാഹുൽ ഗാന്ധി ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയിൽനിന്നു ലഭിച്ച അനുഭവങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി എഴുതുന്ന കത്ത് ഓരോ വീട്ടിലുമെത്തിക്കണം. ഒപ്പം കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെയും സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെയും ഭരണത്തിന്റെ പരാജയം എണ്ണിപ്പറഞ്ഞുള്ള ലഘുലേഖയും വീടുകളിൽ നൽകും. ഇൗ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വി.ടി. ബൽറാം ചെയർമാനായും കെപിസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി പഴകുളം മധു കൺവീനറുമായും കമ്മിറ്റി സജീവമാണ്. ഇതിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിനായി എഐസിസി പ്രതിനിധി തിരുവാവ്ക്കരശ് പതിവായി സംസ്ഥാനത്തെത്തുകയും ചെയ്യുന്നു.

∙ ബിജെപിയുടെ ‘താങ്ക്സ് മോദി’

‘‘ബിജെപിക്ക് കേരളത്തിലെ ജനതയോട് പറയാൻ ഒരുപാടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ബിജെപി ഒരു മാസത്തെ ഇടവേളയിൽ രണ്ടാമതും കേരളത്തിൽ ഗൃഹസമ്പർക്കവുമായി എത്തുന്നത്’’– ബിജെപി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സി. ശിവൻകുട്ടി പറയുന്നു. നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതികൾ കേരളത്തിലെ 60 ലക്ഷത്തോളം കുടുംബങ്ങളിൽ ലഭിച്ചെങ്കിലും അതെല്ലാം പിണറായി സർക്കാർ പേരുമാറ്റിയും വഴിമാറ്റിയും അവതരിപ്പിച്ചെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ പരാതി. അതിനാൽത്തന്നെ അതിന്റെ നേട്ടം കിട്ടിയില്ലെന്നും ബിജെപി കരുതുന്നു. കേന്ദ്ര പദ്ധതികളുടെ ഗുണം ലഭിച്ച വീടുകളിൽ ഉൾപ്പെടെ എല്ലാ വീടുകളിലേക്കും ആദ്യം അത് എത്തിക്കാനാണ് ദേശീയ നേതൃത്വം നിർദേശിച്ചത്. ഒപ്പം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ സ്വജനപക്ഷപാതവും അഴിമതിയും വീടുകളിൽ അറിയിക്കുകയെന്നതിനായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ഭവന സന്ദർശനം.

അതും പാർട്ടി ഫണ്ടുശേഖരണവും ഒരുമാസംകൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോഴാണ്, സിപിഎം കേന്ദ്ര ഭരണത്തിനെതിരെ ഭവന സന്ദർശനം തുടങ്ങിയത്. ഉടനെ തന്നെ ബിജെപിയും ഒരിക്കൽ കൂടി ഭവന സന്ദർശനത്തിനിറങ്ങി. അതിനൊരു ഡിജിറ്റൽ മുഖം കൂടി കൊടുത്തുവെന്ന് മാത്രം. കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ പദ്ധതികളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന്റെ ആനൂകൂല്യം ലഭിച്ച വീടുകളിൽനിന്ന് ‘നരേന്ദ്രമോദിക്ക് നന്ദി’ എന്ന് ആ വീട്ടുകാർ പറയുന്ന വിഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് ഇപ്പോൾ ഭവന സന്ദർശനം വഴി നടക്കുന്നത്. ഒരു ലക്ഷം ‘താങ്ക്സ് മോദി വിഡിയോ’ കേരളത്തിൽനിന്നു മാത്രം സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യപ്പെടുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

∙ അരി മുതൽ വെള്ളം വരെ മോദി വക

കേരളത്തിൽ റേഷൻ അരി മുതൽ എല്ലാ വീടുകളിലും വെള്ളമെത്തിക്കുന്ന ജലജീവൻ മിഷൻ വരെ കേന്ദ്ര പദ്ധതിയാണെന്ന് ഓരോ വീട്ടിലും ആവർത്തിച്ച് അറിയിക്കാനാണ് ബിജെപി പ്രവർത്തകർ ശ്രമിക്കുന്നത്. പദ്ധതിയുടെ പേരുമാറ്റി പിണറായി സർക്കാർ കബളിപ്പിക്കുന്നുവെന്നാണ് ബിജെപിയുടെ എക്കാലത്തെയും പരാതി. കേരളത്തിലെ 95% പേർക്കും സൗജന്യമായാണ് കോവിഡ് വാക്സീൻ നൽകിയതെന്നും അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റും സംസ്ഥാന സർക്കാർ കൊണ്ടുപോയെന്നും ബിജെപി പറയുന്നു. കോവിഡ് സമയത്ത് 1.52 കോടി കേരളീയർക്ക് 140 കിലോ അരി വീതം നൽകി. കേരളത്തിലെ 13 ലക്ഷം പേരെ സൗജന്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയിലും ചേർത്തു. 47 ലക്ഷം പേർക്ക് മുദ്രാ വായ്പയും അനുബന്ധ ആനുകൂല്യവും നൽകി. കേരളത്തിലെ 34 ലക്ഷം കർഷകർക്ക് 20,000 രൂപ വീതം നൽകി. അങ്ങനെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളോട് പറയാൻ ബിജെപിക്ക് ഒരുപാട് കണക്കുകളുണ്ട്. മറ്റാരും കേരളത്തിൽ ഇക്കാര്യം പറയാനില്ലെന്നും ബിജെപി പ്രവർത്തകർ മാത്രമേയുള്ളൂവെന്നും അതിനാലാണ് വീണ്ടും വീടുകളിലേക്ക് വരുന്നതെന്നും ബിജെപി വ്യക്തമാക്കുന്നു.

English Summary: CPM, BJP, Congress Workers are Busy with House-visits in Kerala and Why?