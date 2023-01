കശ്മീരില്‍ വീണ്ടും ഭീകരാക്രമണം, നാട്ടുകാരന് പരുക്കേറ്റു; ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയ്ക്ക് സുരക്ഷ

ശ്രീനഗർ ∙ ജമ്മു കശ്മീരിൽ ആശങ്കയായി തുടർച്ചയായുള്ള ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ. ശ്രീനഗറിലെ ഈദ്ഗായിൽ ഭീകരരുടെ ഗ്രനേഡ് ആക്രമണത്തിൽ നാട്ടുകാരന് പരുക്കേറ്റു. പ്രദേശം വളഞ്ഞ സുരക്ഷാസേന മേഖലയിൽ തിരച്ചിൽ തുടങ്ങി. അജാസ് അഹമ്മദ് എന്നയാൾക്കാണ് പരുക്കേറ്റത്.

Read also: അമ്മയും മകളും വീട്ടിൽ മരിച്ചനിലയിൽ; സംഭവം ഭർത്താവ് ഊട്ടിയിൽ പോയപ്പോൾ



ജമ്മുവിൽനിന്ന് 10 കിലോമീറ്റർ അകലെ ബജാൽത്തയിൽ ശനിയാഴ്ച രാത്രി സ്ഫോടകവസ്തു പൊട്ടിത്തെറിച്ചതും ഭീകരാക്രമണമാണ് എന്ന സംശയത്തിലാണ് പൊലീസ്. ഇതോടെ കശ്മീരിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസത്തിനിടെ നാലു ഭീകരാക്രമണങ്ങളിലായി 11 പേർക്ക് പരുക്കേറ്റു.

ജമ്മു നർവലിലെ ഇരട്ട സ്ഫോടനങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ രജൗരിയില്‍ സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ യോഗം ചേർന്നു. റിപ്പബ്ലിക് ദിന പരിപാടികൾക്കും ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയ്ക്കും സുരക്ഷ കൂട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: Jammu and Kashmir: Terrorists hurl grenade at security forces in Srinagar