പൊലീസ്–ഗുണ്ടാ ബന്ധത്തില്‍ നടപടി ഉന്നതരെ തൊടാതെ; ഡിജിപിയുടെ കത്ത് പുറത്ത്

തിരുവനന്തപുരം∙ ഐപിഎസുകാരടക്കം ഉന്നതരെ തൊടാതെ പൊലീസിലെ ഗുണ്ടാ ബന്ധത്തിന്റെ പേരിലുള്ള ശുദ്ധികലശം. ഉന്നതരുടെ ഗുണ്ടാബന്ധങ്ങളേക്കുറിച്ച് അന്വേഷണമോ നടപടിയോ ഇല്ല. ഗുരുതര കുറ്റകൃത്യങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ടവരേക്കുറിച്ചുള്ള ഡിജിപിയുടെ വിവരശേഖരണത്തില്‍ നിന്നും എസ്പി മുതല്‍ മുകളിലോട്ടുള്ളവരെ ഒഴിവാക്കി.

2018 ഏപ്രില്‍ 6ന് വരാപ്പുഴയില്‍ ശ്രീജിത്തിന്റെ കസ്റ്റഡി മരണത്തിൽ എറണാകുളം റൂറല്‍ എസ്പിയായിരുന്ന എ.വി.ജോര്‍ജില്‍ തുടങ്ങി സിഐയും എസ്ഐയുമടക്കം പത്തിലേറെ പൊലീസുകാര്‍ക്കെതിരെ ആരോപണം ഉയർന്നിരുന്നു. ഒടുവില്‍ ഉന്നതര്‍ അന്വേഷിച്ച് കുറ്റപത്രം എത്തിയപ്പോള്‍ എസ്പി സാക്ഷി മാത്രമായി രക്ഷപെട്ടു, കുടുങ്ങിയത് താഴേത്തട്ടിലെ പൊലീസുകാര്‍ മാത്രമാണ്. കുറ്റകൃത്യങ്ങളില്‍പെട്ട പൊലീസുകാരുടെ വിവരം ശേഖരിക്കാന്‍ ഡിജിപി എഴുതിയ ഈ കത്ത് അതിന് തെളിവാണ്. സിവില്‍ പൊലീസ് ഓഫിസര്‍ മുതല്‍ ഡിവൈഎസ്പി വരെയുള്ളവരുടെ വിവരം ശേഖരിച്ചാല്‍ മതിയെന്ന് പ്രത്യേകം പറയുന്നു. അതായത് എസ്പി മുതല്‍ ഉന്നതങ്ങളിലുള്ളവര്‍ കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല.

ഇതുവരെ സസ്പെന്‍ഷനും സ്ഥലംമാറ്റവും ഉള്‍പ്പെടെ 63 പേര്‍ക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തപ്പോഴും അതെല്ലാം ഡിവൈഎസ്പി വരെയുള്ളവരില്‍ ഒതുങ്ങി. എസ്പിയും ഐജിയും ഉള്‍പ്പടെയുള്ളവര്‍ക്കെതിരായ ഇന്റലിജന്‍സ് റിപ്പോര്‍ട്ട് അവഗണിച്ചാണ് ഉന്നതരെ ഉന്നതര്‍ തന്നെ രക്ഷിക്കുന്നത്. നടപടികള്‍ സാധാരണ പൊലീസുകാരില്‍ ഒതുക്കുമ്പോള്‍ മുകളിലുള്ളവരെല്ലാം ശുദ്ധരാണോയെന്ന ചോദ്യമാണ് സേനയില്‍ തന്നെ ഉയരുന്നത്. ജയിലില്‍ കിടക്കുന്ന തട്ടിപ്പുകാരന്‍ മോന്‍സൻ മാവുങ്കലിന്റെ സൗഹൃദപട്ടിക തുടങ്ങിയത് അന്നത്തെ ഡിജിപിയില്‍ നിന്നായിരുന്നു.

