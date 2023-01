ആലപ്പുഴ ∙ അമ്പലപ്പുഴ ക്ഷേത്രത്തിനോടു ചേർന്നുള്ള പടിഞ്ഞാറെക്കുളത്തിൽ മുങ്ങിത്താഴ്ന്ന 2 കുട്ടികളെ യുവാക്കൾ രക്ഷപ്പെടുത്തി. ശ്രീഹരി(11), ആര്യൻ (11) എന്നിവരെയാണ് കരൂർ ഹരിമന്ദിരത്തിൽ യദുകൃഷ്ണൻ (21), കട്ടക്കുഴി പുളിക്കൽ എസ്.വിഷ്ണുമോൻ (21) എന്നിവർ ചേർന്നു രക്ഷിച്ചത്. പന്ത്രണ്ടു കളഭത്തിൽ പഞ്ചവാദ്യത്തിന് എത്തിയവരാണു കുട്ടികൾക്കു രക്ഷകരായത്.

English Summary: Two youths saved two boys from drowning