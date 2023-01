എറണാകുളത്ത് കേബിൾ കുരുങ്ങി വീണ്ടും അപകടം; ബൈക്ക് യാത്രികന് ഗുരുതര പരുക്ക് - വിഡിയോ

കൊച്ചി∙ എറണാകുളത്ത് കേബിൾ കുരുങ്ങി വീണ്ടും അപകടം. വെണ്ണലയിൽ ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റിലെ കേബിളില്‍ ബൈക്ക് കുരുങ്ങി മരട് സ്വദേശി അനീഷിനു ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റു. ബൈക്ക് നിയന്ത്രണം വിട്ടുമറിയുകയായിരുന്നു. ഇന്നലെ രാത്രി 8.45നാണ് അപകടം. വെൽഡർ തൊഴിലാളിയായ അനീഷ് ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്നു. അനീഷിന്റെ തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. വാരിയെല്ലുകൾക്ക് പൊട്ടലുണ്ട്.

നേരത്തേ, എറണാകുളം ലായം റോഡിൽ കേബിൾ കഴുത്തിൽ കുരുങ്ങി ബൈക്ക് യാത്രക്കാരായ എറണാകുളം സൗത്ത് സ്വദേശി കെ.ബി.സാബു, ഭാര്യ സിന്ധു എന്നിവർക്ക് പരുക്കേറ്റിരുന്നു. അതിനുമുൻപ്, കളമശേരി തേവയ്ക്കൽ – മണലിമുക്ക് റോഡിൽ കേബിൽ കുരുങ്ങി തേവയ്ക്കൽ സ്വദേശി ശ്രീനിക്ക് (40) പരുക്കേറ്റിരുന്നു. മകനൊപ്പം ബൈക്കിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെയായിരുന്നു അപകടം.

English Summary: Man on Bike Snagged by dangling cable, Injured in Ernakulam