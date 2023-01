ഗുസ്തി ഫെഡറേഷൻ നിയന്ത്രിക്കാൻ മേരി കോം; ആരോപണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കും

ന്യൂഡൽഹി∙ ഗുസ്തി ഫെഡറേഷന്റെ ദൈനംദിന കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ മേൽനോട്ടത്തിന് സമിതി രൂപീകരിച്ചു. ഒളിംപിക്സ് മെഡൽ ജേതാവ് മേരി കോം അധ്യക്ഷയായാണ് സമിതി രൂപികരിച്ചത്. ലൈംഗിക, സാമ്പത്തിക ആരോപണങ്ങളും അന്വേഷിക്കും. ഒരുമാസത്തിനുള്ളിലാണ് റിപ്പോർട്ട് നൽകേണ്ടത്.

ശനിയാഴ്ചയാണ് ഗുസ്തി ഫെഡറേഷൻ കായിക മന്ത്രാലയം പിരിച്ചുവിട്ടത്. ലൈംഗിക പീഡനാരോപണത്തെത്തുടർന്ന് ഫെഡറേഷൻ അധ്യക്ഷനായിരുന്ന ബ്രിജ് ഭൂഷൻ ശരൺ സിങ്ങിനെ മാറ്റി നിർത്തിയിരുന്നു. അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി വിനോദ് തോമറിനെ പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്നാണ് കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ മേൽനോട്ട സമിതി രൂപീകരിച്ചത്.

ആരോപണം ഉന്നയിച്ച താരങ്ങൾക്കെതിരെ വിവാദ പരാമർശം നടത്തിയതിനെത്തുടർന്നാണ് ഫെഡറേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്രട്ടറി വിനോദ് തോമറിനെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത്. ആരോപണവിധേയനായ പ്രസിഡന്റ് ബ്രിജ് ഭൂഷൺ ശരൺ സിങ്ങിനെ മാറ്റിനിർത്തുമെന്ന ഉറപ്പു പാലിക്കാത്തതിൽ താരങ്ങൾ അമർഷരായതോടെയാണ് മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഇടപെടൽ.

യുപിയിലെ ഗോണ്ടയിൽ ആരംഭിച്ച ദേശീയ റാങ്കിങ് ടൂർണമെന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മത്സരങ്ങൾ ഇതോടെ ഗുസ്തി ഫെഡറേഷൻ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ബ്രിജ് ഭൂഷൺ ഗോണ്ടയിലെ ചാംപ്യൻഷിപ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതും അവിടെ വൻ സ്വീകരണം ലഭിച്ചതും താരങ്ങളെ ചൊടിപ്പിച്ചു. മുൻനിര ഗുസ്തി താരങ്ങളായ വിനേഷ് ഫോഗട്ട്, ബജ്‍രംഗ് പുനിയ, സാക്ഷി മാലിക്, രവി ദഹിയ എന്നിവർ കായിക മന്ത്രി അനുരാഗ് സിങ് ഠാക്കൂറിനെ നേരിട്ട് അതൃപ്തി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് കായിക മന്ത്രാലയം ഫെഡറേഷന്റെ പ്രവർത്തനം തടഞ്ഞത്. തുടർന്ന് പുതിയ സമിതി രൂപീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

