കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചില്ല; കഞ്ചാവ് കേസ് പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം: പൊലീസിന് രൂക്ഷവിമർശനം

തിരുവനന്തപുരം∙ കൃത്യസമയത്ത് പൊലീസ് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാത്തതിനാൽ 200 കിലോ കഞ്ചാവ് കേസിലെ മൂന്ന് പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം ലഭിച്ചു. വെഞ്ഞാറമൂട്ടിലെ വീട്ടിൽനിന്ന് 200 കിലോ കഞ്ചാവ് പിടികൂടിയ കേസിലെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെ പ്രതികളായ കിഷോർ, മനു, വിമോദ് എന്നീ പ്രതികൾക്കാണ് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.

സിഐ തൻസീർ അബ്ദുൾ സമദാണ് 180 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കേണ്ടിയിരുന്നത്. പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടും 186–ാം ദിവസമാണ് കുറ്റപത്രം സമർപിച്ചത്. വാണിജ്യ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കഞ്ചാവ് വിൽപന നടത്തി സമൂഹത്തെ നശിപ്പിക്കുന്ന പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കാൻ വഴിയൊരുക്കിയത് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ വീഴ്ചയാണെന്ന് കോടതി ഉത്തരവില്‍ വ്യക്തമാക്കി. വീഴ്ച ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ് ഡിജിപി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് അയയ്ക്കണമെന്നും സിഐക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം ഒന്നാം അഡി. സെഷൻസ് ജഡ്ജി കെ. സനിൽ കുമാറിന്റെതാണ് ഉത്തരവ്.

2022 ജൂലൈ 16നാണ് വെഞ്ഞാറമൂട് പൊലീസ് കാവറയിലുള്ള വീട്ടിൽനിന്ന് 200 കിലോ കഞ്ചാവ് പിടികൂടിയത്. കിച്ചു ഒന്നാം പ്രതിയും മനു രണ്ടാം പ്രതിയും വിമോദ് മൂന്നാം പ്രതിയുമാണ്. പ്രതികൾ വാടകയ്ക്കെടുത്ത വീട്ടിൽനിന്നാണ് രഹസ്യ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കഞ്ചാവ് കണ്ടെടുത്തത്. ഒഡീഷയിൽനിന്ന് കഞ്ചാവ് എത്തിച്ചു നൽകിയ ശ്രീകാര്യം സ്വദേശി അഭിലാഷിനെയും പിന്നീട് പൊലീസ് പിടികൂടി. റൂറൽ പൊലീസ് നടത്തിയ വലിയ കഞ്ചാവു വേട്ടയായിട്ടും കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഭാഗത്ത് അലംഭാവമുണ്ടായി.

Read Also: ‘ഇന്ത്യ: ദ് മോദി ക്വസ്റ്റ്യൻ’ കേരളത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കാൻ ഡിവൈഎഫ്ഐയും എസ്എഫ്‌ഐയും





ജാമ്യം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ പ്രതികൾ ഓരോരുത്തരും ഒരു ലക്ഷംരൂപ കെട്ടിവയ്ക്കണം. രണ്ടുപേരുടെ ആൾജാമ്യം വേണം. ഇതിലൊരാൾ അടുത്ത ബന്ധുവായിരിക്കണം. ജാമ്യം നിൽക്കുന്നവരുടെ വസ്തുവിന്റെ പ്രമാണത്തിന്റെ യഥാർഥ പകർപ്പ് ഹാജരാക്കണം. പ്രതികൾ പാസ്പോർട്ട് പൊലീസിനു കൈമാറണം. ബുധൻ, ശനി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥനു മുന്നിൽ ഹാജരാകണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു. മൂന്നാം പ്രതിക്കുവേണ്ടി അഡ്വ.അഫ്സൽ ഖാൻ ഹാജരായി.

English Summary: Bail for Ganja case accused; Court criticized the police