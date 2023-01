നാലാം ശനിയാഴ്ചയിലെ അവധി: വ്യവസ്ഥകള്‍ പാടില്ലെന്ന് സംഘടനകള്‍; മുഖ്യമന്ത്രി തീരുമാനിക്കും

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്തെ സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫിസുകളില്‍ നാലാം ശനിയാഴ്ച അവധിയാക്കുന്നതില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി അന്തിമ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളും. അവധി സംബന്ധിച്ച് സര്‍ക്കാര്‍ മുന്നോട്ട് വച്ച വ്യവസ്ഥകളില്‍ സംഘടനകളുടെ എതിര്‍പ്പ് ശക്തമായതോടെയാണ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി, ഫയല്‍ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് കൈമാറുന്നത്. വ്യവസ്ഥകളില്ലാതെ അവധി അനുവദിക്കണമെന്ന സംഘടനകളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പടെയാണ് ഫയല്‍ കൈമാറുന്നത്.

നിലവില്‍ 10.15 മുതല്‍ 5.15 എന്ന പ്രവര്‍ത്തന സമയം പത്ത് മുതല്‍ 5.15 വരെയാക്കി നാലാം ശനിയാഴ്ച അവധിയാക്കാനായിരുന്നു സര്‍ക്കാര്‍ തലത്തിലെ ആലോചന. മാത്രമല്ല കാഷ്വല്‍ ലീവുകള്‍ നിലവിലുള്ള 20 ദിവസത്തില്‍ നിന്നും 15 ആക്കിയും കുറയ്ക്കും. എന്നാല്‍ രണ്ടിനോടും സംഘടനകള്‍ക്ക് മമതയില്ലായിരുന്നു. ലീവ് ദിവസങ്ങള്‍ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുന്നതിനോടായിരുന്നു പ്രധാന എതിര്‍പ്പ്. ഒരു തവണ കയ്യില്‍ നിന്നു പോയാല്‍ കാഷ്വല്‍ ലീവുകള്‍ പിന്നെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാന്‍ കഴിയില്ലെന്നാണ് സംഘടനകള്‍ പറയുന്നത്. ആശ്രിത നിയമനത്തിന്‍റെ കാര്യത്തിലും നിലവിലെ സ്ഥിതി തുടരണമെന്നാണ് സംഘടനകളുടെ നിലപാട്. നിലവില്‍ 2453 പേരുടെ ആശ്രിത നിയമന അപേക്ഷ വിവിധ വകുപ്പുകളിലായി സര്‍ക്കാരിനു മുന്നിലുണ്ട്. ഒരു വര്‍ഷത്തിനകം നിയമനം അല്ലെങ്കില്‍ പത്തു ലക്ഷം രൂപ ആശ്വാസ ധനം എന്നതാണ് ആലോചന.

സംഘടനകളുമായി ചീഫ് സെക്രട്ടറിയും ഭരണപരിഷ്കാര വകുപ്പ് സെക്രട്ടറിയും നടത്തിയ ചര്‍ച്ചയില്‍ തീരുമാനമുണ്ടായില്ല. നിലവിലെ വ്യവസ്ഥകളില്‍ മേല്‍ അവധി വേണ്ടെന്ന നിലപാട് ഇടതുപക്ഷ അനുകൂല സംഘടനകള്‍ അറിയിച്ചു. ഇളവുവേണമെന്നു പ്രതിപക്ഷ സംഘടനകളും ആവശ്യപ്പെട്ടതോടെയാണ് തീരുമാനമാകാതെ യോഗം പിരിഞ്ഞത്. ആവശ്യങ്ങള്‍ എഴുതി നല്‍കാനും ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആവശ്യപ്പെട്ടു. തീരുമാനം മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുമ്പോള്‍ ഭരണപക്ഷാനുകൂല സംഘടനകളുടെ എതിര്‍പ്പുണ്ടാകില്ലെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

