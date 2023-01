ഗർഭനിരോധന ഉറകളിലൊളിപ്പിച്ചും സ്വർണക്കടത്ത്; 38 ലക്ഷം രൂപയുടെ സ്വർണം പിടിച്ചു

നെടുമ്പാശേരി ∙ ഗർഭ നിരോധന ഉറകളിലൊളിപ്പിച്ച് സ്വർണം കടത്താനുള്ള നീക്കം കസ്റ്റംസ് പൊളിച്ചു. ദുബായിൽനിന്നും വന്ന പാലക്കാട് സ്വദേശി മുഹമ്മദിൽ നിന്നുമാണ് നെടുമ്പാശേരി വിമാനത്താവളത്തിലെ കസ്റ്റംസ് വിഭാഗം സ്വർണം പിടികൂടിയത്. 38 ലക്ഷം രൂപ വിലമതിക്കുന്ന സ്വർണമാണ് പിടികൂടിയത്. മൂന്ന് ഗർഭനിരോധന ഉറകളിലായി പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലാക്കി 833 ഗ്രാം സ്വർണമാണ് ഒളിപ്പിച്ചത്.

English Summary: One held for smuggling gold worth Rs 38 Lakh using condoms at Kochi airport