‘ഇന്ത്യയുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്ന മൂല്യങ്ങളെപ്പറ്റി നല്ല ധാരണ’: ബിബിസി വിവാദത്തിൽ യുഎസ്

വാഷിങ്ടന്‍ ∙ ഗുജറാത്ത് കലാപത്തെയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെയും കുറിച്ചുള്ള ബിബിസിയുടെ വിവാദ ഡോക്യുമെന്ററി സംബന്ധിച്ച് നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി യുഎസ്. ‘‘നിങ്ങള്‍ പറയുന്ന ഡോക്യുമെന്ററിയെക്കുറിച്ച് എനിക്കത്ര അറിയില്ല. പക്ഷേ, അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുന്ന ഊര്‍ജ്വസ്വലമായ 2 ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങളെന്ന നിലയില്‍ ഇന്ത്യയും യുഎസും പങ്കുവയ്ക്കുന്ന മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ചു നല്ല ധാരണയുണ്ട്’’– യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് വക്താവ് നെഡ് പ്രൈസ് പറഞ്ഞു.

യുഎസും ഇന്ത്യയും തമ്മിലുള്ള തന്ത്രപ്രധാനമായ ബന്ധത്തെ താങ്ങിനിര്‍ത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയവും സാമ്പത്തികവും ജനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളതുമായ നിരവധി ഘടകങ്ങളുണ്ട്. ഇരുജനാധിപത്യങ്ങള്‍ക്കും പൊതുവായുള്ള മൂല്യങ്ങള്‍ വിലമതിക്കപ്പെടുന്നതാണെന്നും മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്കു മറുപടിയായി നെഡ് പ്രൈസ് പറഞ്ഞു. ബിബിസി ഡോക്യുമെന്ററിയുടെ ലിങ്കുകൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിൽനിന്നു നീക്കം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതു വിവാദമായ സാഹചര്യത്തിലാണു യുഎസ് നിലപാട് അറിയിച്ചത്.

ഡോക്യുമെന്ററി സംബന്ധിച്ച ചോദ്യങ്ങളില്‍നിന്നു ബ്രിട്ടിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ഋഷി സുനകും അകലം പാലിച്ചിരുന്നു. മോദിയെപ്പറ്റിയുള്ള ഇത്തരം ചിത്രീകരണം അംഗീകരിക്കാനാവില്ല എന്നാണു സുനക് പറഞ്ഞത്. രണ്ടു ഭാഗങ്ങളുള്ള സീരീസ് ആയാണു ഡോക്യുമെന്ററി ബിബിസി സംപ്രേഷണം ചെയ്തത്. ഡോക്യുമെന്ററി തയാറാക്കിയതു പക്ഷപാതപരമാണ് എന്നാണു കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ വിലയിരുത്തൽ.

