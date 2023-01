‘യാത്ര രാജ്യത്തിന് പുതുകാഴ്ചപ്പാട് നൽകി; അമിത് ഷാ കശ്മീരിൽ നടക്കാത്തത് എന്ത്?’

ശ്രീനഗർ ∙ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനവുമായി കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. ജമ്മു കശ്മീരിൽ ക്രമസമാധാന നില മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടില്ല. സുരക്ഷിതമെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ ജമ്മുവിൽനിന്ന് ലാൽ ചൗക്കിലേക്ക് യാത്ര നടത്താത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്നും രാഹുൽ ചോദിച്ചു. ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ സമാപനത്തിനുശേഷം മാധ്യമങ്ങളോടു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

‘‘ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയിൽ വലിയ തോതിൽ ജനങ്ങൾ അണിനിരന്നു. യാത്ര രാജ്യത്തിനു പുത്തൻ കാഴ്ചപ്പാട് നൽകി. കോൺഗ്രസുകാരേക്കാൾ സാധാരണക്കാരാണു യാത്രയിൽ പങ്കെടുത്തത്. യാത്ര നേരിട്ട് എന്തു ഫലം നൽകുമെന്നു വ്യക്തമല്ല. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കു ജനങ്ങൾ‌ക്കും ഇടയിലെ അന്തരം കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ മാറ്റമുണ്ടാക്കാനാണു ശ്രമിച്ചത്. പ്രതിപക്ഷം ഛിന്നഭിന്നമായെന്ന വാദം തെറ്റാണ്. പ്രതിപക്ഷ ഐക്യത്തിനു ചർച്ച നടക്കണം.

Read Also: വെടിയേറ്റ ഒഡീഷ ആരോഗ്യമന്ത്രി മരിച്ചു; നെഞ്ചിൽ വെടിയുതിർത്തത് എഎസ്ഐ...



ജമ്മു കശ്മീരിൽ‌ ജനാധിപത്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കണം. മേഖലയിൽ ക്രമസമാധാന നില മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടില്ല. ബോംബ് സ്ഫോടനവും ആക്രമണങ്ങളും പതിവാണ്. കാര്യങ്ങൾ മികച്ചതാണെങ്കിൽ ബിജെപി നേതാക്കൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജമ്മുവിൽനിന്ന് ലാൽ ചൗക്കിലേക്ക് നടക്കാത്തത്? അത്രയും സുരക്ഷിതമെങ്കിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ ജമ്മുവിൽനിന്ന് ലാൽ ചൗക്കിലേക്ക് യാത്ര നടത്താത്തത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?’’– രാഹുൽ ചോദിച്ചു.

കഴിഞ്ഞദിവസം ജമ്മുവിൽനിന്ന് ദക്ഷിണ കശ്മീരിലേക്കു കടക്കവേ, ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയിൽ ഗുരുതര സുരക്ഷാവീഴ്ച സംഭവിച്ചിരുന്നു. തുടർന്ന് യാത്ര നിർത്തിവച്ചു. 133 ദിവസം പിന്നിട്ട യാത്ര ആദ്യമായാണു സുരക്ഷാവീഴ്ച മൂലം നിർത്തിവച്ചത്. പിന്നീട് പുനഃരാരംഭിച്ച യാത്ര ശ്രീനഗറിലെ ലാൽ ചൗക്കിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ദേശീയ പതാക ഉയർത്തിയതോടെ സമാപിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച ശ്രീനഗറിൽ സമാപന സമ്മേളനം നടക്കും. സമാപന സമ്മേളനത്തിലേക്ക് 23 പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളെ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English Summary: "Let Amit Shah Walk From Jammu To Lal Chowk If All's Well": Rahul Gandhi