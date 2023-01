കുന്നംകുളത്ത് അമ്മയും രണ്ട് പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളും വീട്ടിൽ കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയില്‍

തൃശൂർ∙ കുന്നംകുളം പന്നിത്തടത്ത് അമ്മയെയും രണ്ട് പിഞ്ചുമക്കളെയും വീടിനുള്ളിൽ കത്തിക്കരിഞ്ഞ നിലയില്‍ കണ്ടെത്തി. ചിറമനേങ്ങാട് മാത്തൂർ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം ഹാരിസിന്റെ ഭാര്യ ഷഫീന (28), മകൾ അജുവ (രണ്ടര വയസ്), മകൻ അമൻ( ഒരു വയസ്) എന്നിവരെയാണ് മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ഷഫീനയുടെ ഭർത്താവ് ഹാരിസ് വിദേശത്താണ്. പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആത്മഹത്യയെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം.

English Summary: Mother and children burn to death in Kunnamkulam