മുംബൈയില്‍ പൊലീസുകാരെന്ന് നടിച്ച് രണ്ട് യുവാക്കള്‍ 17കാരിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു

കല്യാണ്‍∙ മുംബൈയില്‍ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെന്നു നടിച്ച് രണ്ട് യുവാക്കള്‍ പതിനേഴുകാരിയെ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു. ദോംബ്‌വിലിയില്‍ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് സംഭവം നടന്നത്. പ്രതികളെ കണ്ടെത്താന്‍ വ്യാപകമായ തിരച്ചില്‍ നടക്കുകയാണെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.



കോളജ് വിദ്യാര്‍ഥിയായ പെണ്‍കുട്ടി സഹപാഠിയായ ആണ്‍കുട്ടിക്കൊപ്പം കടലിടുക്കിന്റെ ഭാഗത്തു ചുറ്റിയടിക്കുന്നതിനിടെയാണ് പൊലീസുകാരാണെന്നു പറഞ്ഞ് രണ്ടു പേര്‍ എത്തിയത്. ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലത്തു കറങ്ങുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പെണ്‍കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളെ അറിയിക്കുമെന്ന് ഇവര്‍ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി. തുടര്‍ന്ന് ഒരാള്‍ ആണ്‍കുട്ടിയെ തന്റെ സീനിയര്‍ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അടുത്തേക്കാണെന്നു പറഞ്ഞ് അവിടെനിന്നു കൊണ്ടുപോയി. മറ്റേയാള്‍ പെണ്‍കുട്ടിക്കൊപ്പം സ്ഥലത്തു തുടര്‍ന്നു.

ആണ്‍കുട്ടിയെ തക്‌റുളി റെയില്‍വേ സ്‌റ്റേഷനിലേക്കാണു കൊണ്ടുപോയത്. ഈ സമയം പെണ്‍കുട്ടിക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നയാള്‍ ലൈംഗികാതിക്രമത്തിന് ഇരയാക്കുകയായിരുന്നുവെന്നു പരാതിയില്‍ പറയുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ആണ്‍കുട്ടിക്കൊപ്പം പോയ രണ്ടാമനും തിരിച്ചെത്തി പെണ്‍കുട്ടിയെ പീഡിപ്പിച്ചു. ഇതിന്റെ വിഡിയോ പകര്‍ത്തി പെണ്‍കുട്ടിയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.

വീട്ടില്‍ മടങ്ങിയെത്തിയ പെണ്‍കുട്ടി മാതാപിതാക്കളെ വിവരം അറിയിച്ചു. തുടർന്ന് കുടുംബം വിഷ്ണു നഗര്‍ പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിലെത്തി പരാതി നല്‍കി. കേസ് ഫയല്‍ ചെയ്ത പൊലീസ് പ്രതികളെ കണ്ടെത്താന്‍ വ്യാപകമായ തിരച്ചില്‍ ആരംഭിച്ചു. സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പ്രതികളെ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് പൊലീസ്.

English Summary: Two posing as cops rape teen out on stroll with friend in Thane