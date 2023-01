വിമാനത്തിൽ സഹയാത്രികയുടെ ദേഹത്ത് മൂത്രമൊഴിച്ച കേസ്; ശങ്കർ മിശ്രയ്ക്ക് ജാമ്യം

ന്യൂഡൽഹി ∙ എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തിൽ സഹയാത്രികയുടെ മേൽ മൂത്രമൊഴിച്ച കേസിൽ അറസ്റ്റിലായ വ്യവസായി ശങ്കർ മിശ്രയ്ക്ക് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചു. ഡൽഹി പട്യാല ഹൗസ് കോടതിയാണ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്ന് ഡൽഹിയിലേക്കുള്ള എയർ ഇന്ത്യ വിമാനത്തില്‍ യാത്ര ചെയ്യുന്നതിനിടെ സഹയാത്രികയുടെ ദേഹത്ത് മൂത്രമൊഴിച്ച കേസിൽ ജനുവരി ആറിയാണ് മിശ്രയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

പരാതിക്കാരിയുടെയും സാക്ഷിയുടെയും മൊഴിയിൽ വൈരുധ്യങ്ങളുള്ളതായി കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു. ജാമ്യത്തെ എതിർത്ത ഡൽഹി പൊലീസ്, മറ്റു രാജ്യങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് നാണക്കേടുണ്ടാക്കുന്നതായിരുന്നു ഈ സംഭവമെന്ന് വാദിച്ചു.



അതേസമയം, അത് മറ്റൊരു തലത്തിലുള്ള വിഷയമാണെന്നും നിലവിൽ ഈ കേസിൽ നിയമം എന്താണോ അനുശാസിക്കുന്നത് അത് ചെയ്യാമെന്നുമായിരുന്നു കോടതിയുടെ മറുപടി. ശങ്കർ മിശ്ര അന്വേഷണത്തോട് സഹകരിച്ചില്ലെന്നും ഫോണടക്കം സ്വിച്ച് ഓഫാക്കി വയ്ക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും പൊലീസ് കോടതിയിൽ ബോധിപ്പിച്ചു. എന്നാൽ ഈ വാദങ്ങളെല്ലാം തള്ളിയാണ് ശങ്കർ മിശ്രയ്ക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.



English Sumamry: Man Accused Of Peeing On Elderly Woman On Air India Flight Gets Bail