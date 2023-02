ന്യൂഡൽഹി ∙ രാജ്യത്ത് 5ജി ആപ്പുകൾ വികസിപ്പിക്കാൻ എൻജിനീയറിങ് കോളജുകളിൽ 100 ലാബുകൾ കൊണ്ടുവരുമെന്ന് കേന്ദ്രബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപനവുമായി ധനമന്ത്രി നിർമലാ സീതാരാമൻ. യുവാക്കളെയും സാങ്കേതിക സംരംഭങ്ങളെയും ലക്ഷ്യമിട്ടാണു പ്രഖ്യാപനം. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (എഐ) വികസനത്തിനായി മൂന്നു കേന്ദ്രങ്ങളും തുറക്കും.

മറ്റു പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ:

∙ പ്രാഥമിക സഹകരണ സംഘങ്ങളുടെ കംപ്യൂട്ടറൈസേഷന് 2,516 കോടി രൂപ

∙ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ഒരു വർഷം കൂടി പലിശരഹിത വായ്പ

∙ 2023–24 സാമ്പത്തിക വർഷം 10 ലക്ഷം കോടി രൂപയുടെ മൂലധന നിക്ഷേപം നടത്തും

∙ പിഎം ആവാസ് യോജനയ്ക്ക് 79,000 കോടി

