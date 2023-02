‘ഓൾഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ...’: ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ ധനമന്ത്രിക്ക് നാക്കുപിഴ

ന്യൂഡൽഹി∙ ലോക്സഭയിൽ ബജറ്റ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനിടെ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമന് നാക്കുപിഴ. പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ നയത്തിന്റെ ഭാഗമായി അന്തരീക്ഷ മലിനീകരണത്തിനു കാരണമാകുന്ന പഴയ വാഹനങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് നാക്കുപിഴയുണ്ടായത്.



‘ഓൾഡ് പൊല്യൂറ്റട്ട് വെഹിക്കിൾസ്’ എന്നതിനു പകരം ‘ഓൾഡ് പൊളിറ്റിക്കൽ’ എന്നു പറഞ്ഞത് സഭയിലും ചിരി പടർത്തി. നാക്കുപിഴ മനസ്സിലായ ധനമന്ത്രി ഉടൻ തന്നെ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും തിരുത്തുകയും ചെയ്തു.

2070 ഓടെ നെറ്റ് സീറോ കാർബൺ എമിഷനാണ് ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ധനമന്ത്രി, കേന്ദ്ര–സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ പഴയ വാഹനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചു. ഇതിനായി, വെഹിക്കിൾ സ്ക്രാപ്പിങ് നയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സഹായം നൽകും.

