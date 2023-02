സംസ്ഥാനത്ത് തീർപ്പാക്കാതെ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് 7,89,623 ഫയലുകൾ; കൂടുതൽ തദ്ദേശ വകുപ്പിൽ

തിരുവനന്തപുരം∙ സംസ്ഥാനത്ത് 7,89,623 ഫയലുകൾ തീർപ്പാക്കാതെ കെട്ടി കിടക്കുന്നുവെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു. കൂടുതൽ ഫയലുകൾ കെട്ടി കിടക്കുന്നത് തദ്ദേശ വകുപ്പിലാണ്. 2,51,769 ഫയലുകളാണ് തദ്ദേശ വകുപ്പിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത്. രണ്ടാം സ്ഥാനം വനം വകുപ്പിനാണ്. 1,73, 478 ഫയലുകൾ വനം വകുപ്പിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കീഴിലുള്ള ആഭ്യന്തര വകുപ്പാണ് മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത്. 44,437 ഫയലുകളാണ് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത്. 41,007 ഫയലുകളാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത്. റവന്യു വകുപ്പിൽ 38,888, ഭക്ഷ്യ വകുപ്പിൽ 34,796, ആരോഗ്യവകുപ്പിൽ 20,205 ഫയലുകളും കെട്ടിക്കിടക്കുന്നു. 2022 മാർച്ച് മുതൽ 2022 ഡിസംബർ വരെയുള്ള കണക്കനുസരിച്ച് 17,45,294 ഫയലുകൾ ആണ് തീർപ്പാക്കാനുണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിൽ 9,55,671 ഫയലുകൾ തീർപ്പാക്കി. സെക്രട്ടേറിയേറ്റിൽ ഈ കാലയളവിൽ കെട്ടിക്കടന്ന 1,75,415 ഫയലുകളിൽ 82,401 ഫയലുകൾ തീർപ്പാക്കി.

