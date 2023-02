സ്വർണവില റെക്കോർഡിൽ, ഇനി ഇമിറ്റേഷൻ ഗോൾഡും പൊള്ളും; കള്ളക്കടത്തും തടയാനാകാതെ കേന്ദ്രം

സ്വർണം വാങ്ങാൻ കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി നിർമല സീതാരാമന്റെ ബജറ്റ് കഴിയട്ടെ, വില കുറഞ്ഞേക്കും എന്ന് ആശ്വസിച്ചിരുന്നവർക്കു തെറ്റി. വില കുറയാനുള്ള വഴികളൊന്നും തുറക്കാതെ വില കൂട്ടാനുള്ള നടപടികളാണ് ധനമന്ത്രി ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മാത്രവുമല്ല, അമേരിക്കൻ കേന്ദ്രബാങ്കായ ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശനിരക്കുകൾ ഉയർത്തിയ തീരുമാനം കൂടി വന്നതോടെ സ്വർണവില റെക്കോർഡിലേക്കു കുതിച്ചു. ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി 2) പവന് 480 രൂപ കൂടി 42,880ലാണ് സ്വർണ വില. കള്ളക്കടത്തു കുറയാനായി സ്വർണത്തിന്റെ ഇറക്കുമതിത്തീരുവ 15 ശതമാനമാക്കി (3 ശതമാനം ജിഎസ്ടി ഉൾപ്പെടെ 18 ശതമാനം) ഉയർത്തിയ നടപടി മന്ത്രി പുനഃപരിശോധിക്കാൻ തയാറായേക്കുമെന്നും 10 ശതമാനത്തിലേക്കെങ്കിലും കസ്റ്റംസ് ഡ്യൂട്ടി കുറച്ചേക്കുമെന്നുമായിരുന്നു വിപണിയുടെ പ്രതീക്ഷ. കേന്ദ്ര വാണിജ്യ മന്ത്രാലയംതന്നെ ബജറ്റിനു മുന്നോടിയായി മന്ത്രിയോട് ഇക്കാര്യം പറയുകയും ചെയ്തിരുന്നു. സ്വർണക്കള്ളക്കടത്തു കുറയ്ക്കാൻ കൊണ്ടുവന്ന നടപടി കള്ളക്കടത്തു കൂട്ടുകയാണത്രേ ഉണ്ടായത്. 200 ടണ്ണിലേറെ സ്വർണം കള്ളക്കടത്തായി നികുതിവർധനയ്ക്കു ശേഷം എത്തിയിട്ടുണ്ടാവുമെന്നാണ് അനൗദ്യോഗിക കണക്ക്. മാത്രവുമല്ല, സ്വർണാഭരണങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി ഗണ്യമായി കുറഞ്ഞു. സ്വർണത്തിന്റെ ഇറക്കുമതിയും കുറഞ്ഞു. കള്ളക്കടത്ത് തടയുന്ന കാര്യത്തിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച ഫലവും കിട്ടിയില്ല. നികുതി കൂട്ടിയതുകൊണ്ട് കാര്യമായ വരുമാനവും കിട്ടിയില്ല.

അതേസമയം രാജ്യത്ത് സ്വർണവില റെക്കോർഡ് ഭേദിച്ചു കുതിക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് വിപണിയും സാധാരണക്കാരുമെല്ലാം ധനമന്ത്രി നികുതി കുറച്ച് സ്വർണവില കുറയ്ക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചത്. പക്ഷേ, ഈ പ്രതീക്ഷയ്ക്കെല്ലാം കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് മന്ത്രി ബജറ്റിലൂടെ നൽകിയത്. സ്വർണം, വെള്ളി, പ്ലാറ്റിനം ആഭരണങ്ങൾക്കു മാത്രമല്ല, ഇമിറ്റേഷൻ സ്വർണം അണിയാൻ വരെ ഇനി ചെലവേറും. ഡയമണ്ട് ആഭരണങ്ങൾക്ക് ഭാവിയിൽ വില കൂടാനുള്ള സാധ്യതയും ബജറ്റിലുണ്ട്. ബജറ്റ് ആഭരണ വിപണിയിലുണ്ടാക്കിയ മാറ്റങ്ങൾ വിശദമായി പരിശോധിക്കാം. സ്വർണമേഖലയിലുണ്ടായ മറ്റു മാറ്റങ്ങളും നോക്കാം.

∙ ബജറ്റിനു പിന്നാലെ സ്വർണവില കൂടി

ഇറക്കുമതി ആഭരണങ്ങളുടെ നികുതി വർധിപ്പിച്ചതോടെ ബജറ്റിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ സ്വർണവില ഉയർന്നു. ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ആഭരണങ്ങളുടെ നികുതി 22 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 25 ശതമാനമായാണ് ഉയർത്തിയത്. ബജറ്റിനു പിന്നാലെ പവന് 200 രൂപ കൂടി ഉയർന്നതോടെ കേരളത്തിൽ ഒരു പവൻ സ്വർണത്തിന്റെ വില ഫെബ്രുവരി ഒന്നിന് 42,400 രൂപയായി. രാവിലെയും പവന് 200 രൂപ ഉയർന്നിരുന്നു. ഫെഡറൽ റിസർവിന്റെ പണനയ പ്രഖ്യാപനത്തിനു മുന്നോടിയായി രൂപ ദുർബലമായതും സ്വർണവില കൂടാൻ കാരണമായി. 2നു തൊട്ടടുത്താണ് രൂപയുടെ മൂല്യം. ഫെഡറൽ റിസർവ് പലിശനിരക്ക് ഉയർത്തുക കൂടി ചെയ്തതോടെ ഫെബ്രുവരി രണ്ടിന് വില 42,880 എന്ന റെക്കോർഡിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്തു.

വെള്ളിയുടെയും പ്ലാറ്റിനത്തിന്റെയും ഇറക്കുമതിത്തീരുവ ഉയർത്തിയതും വരും ദിവസങ്ങളിൽ വിപണിയിൽ പ്രതിഫലിക്കും. അതേസമയം വരും ദിവസങ്ങളിൽ രാജ്യാന്തര വിപണിയിൽ സ്വർണവില കുറഞ്ഞാൽ സംസ്ഥാനത്തും വില കുറയും. പ്ലാറ്റിനം, വെള്ളി വിലയിലും രാജ്യാന്തര തലത്തിലെ വില അനുസരിച്ചു മാറ്റം വരും. അതേസമയം സ്വർണം അടക്കമുള്ള ഇറക്കുമതി ആഭരണങ്ങളുടെ വില ഉയരുന്നത് ആഭ്യന്തര നിർമാണ മേഖലയ്ക്കു കരുത്തു പകരും. കമ്മോഡിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ചിൽ 10 ഗ്രാം സ്വർണത്തിന്റെ വില ഇന്നലത്തെ ബജറ്റ് പ്രസംഗത്തിനു തൊട്ടുപിന്നാലെ പുതിയ റെക്കോർഡ് കുറിച്ചു. 10 ഗ്രാമിന് 58,060 രൂപ വരെ വില ഉയർന്നു.

∙ പൊന്നോളമെത്തില്ലെങ്കിലും വില കൂടും

നികുതി ഉയർത്തിയതോടെ, ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ഇമിറ്റേഷൻ ആഭരണങ്ങളുടെ വിലയും കൂടും. 22 ശതമാനത്തിൽനിന്ന് 25 ശതമാനമായാണ് ഇമിറ്റേഷൻ ആഭരണങ്ങളുടെ നികുതി ഉയർത്തിയത്. കിലോഗ്രാമിന് 400 രൂപയായിരുന്ന ഇറക്കുമതി നികുതി 600 രൂപയായി ഉയരും. ആനുപാതിക വിലവർധന ആഭരണങ്ങളിലുണ്ടാകും.

∙ ഓഹരി പോലെ സ്വർണം വാങ്ങിയാൽ നേട്ടം

ഓഹരിപോലെ ഓഹരി വിപണികളിൽനിന്നു സ്വർണം വാങ്ങുന്ന സംവിധാനമാണ് ഇജിആർ അഥവാ ഇലക്ട്രോണിക് ഗോൾഡ് റസീറ്റ്. ഇത്തരത്തിൽ നടത്തുന്ന സ്വർണനിക്ഷേപകരോട് അനുകൂല നിലപാടാണ് ബജറ്റിൽ മന്ത്രി നിർമല സീതാരാമൻ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇലക്ട്രിക്കൽ ഗോൾഡ് റസീറ്റ് സ്വർണമാക്കി മാറ്റുന്നതിനും സ്വർണം ഇജിആർ ആക്കി മാറ്റുന്നതിനും മൂലധന നേട്ട നികുതി ഈടാക്കില്ലെന്നാണ് പ്രഖ്യാപനം. ഇത് സ്വർണത്തിന്റെ ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിലുള്ള നിക്ഷേപത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. ഇജിആർ സ്വർണമേഖലയിൽ വലിയ മാറ്റംകൊണ്ടുവരുമെന്നും മേഖലയെ കൂടുതൽ സുതാര്യമാക്കുമെന്നും വ്യാപകമായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദീപാവലി ദിവസത്തിലാണ് ബോംബെ സ്റ്റോക് എക്സ്ചേഞ്ച് വഴി ഇജിആർ വ്യാപാരം ആരംഭിച്ചത്. മൂലധനനേട്ട നികുതി ഒഴിവാക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഗോൾഡ് മോണിറ്റൈസേഷൻ പദ്ധതികൾക്കു കരുത്താകും. ഇത് ഭാവിയിൽ സ്വർണ ഇറക്കുമതി കുറയ്ക്കും.

∙ വെള്ളി ആഭരണങ്ങളുടെ വില ഉയരും

വെള്ളിയുടെ ഇറക്കുമതിത്തീരുവയിൽ 5 ശതമാനമാണു വർധന. ഇതോടെ ഒരു കിലോ വെള്ളിയുടെ ഇറക്കുമതിയിൽ 3450 രൂപ കൂടി. വെള്ളി ഡോർ, ബാർ, മറ്റ് ഉൽപന്നങ്ങൾ എന്നിവയുടെ ഇറക്കുമതിത്തീരുവയാണു കൂട്ടിയത്. സിൽവർ ബാറിന്റെ ഇറക്കുമതിത്തീവ സെസ് ഉൾപ്പെടെ 15 ശതമാനമായി. സിൽവർ ഡോറിന്റേത് 14.35 ശതമാനവുമായി. വെള്ളി ആഭരണങ്ങളിലും മറ്റ് ഉൽപന്നങ്ങളിലും വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ വില വർധനയുണ്ടാകും.

∙ പ്ലാറ്റിനം ആഭരണങ്ങൾക്കു വില കൂടും

പ്ലാറ്റിനം ആഭരണങ്ങൾക്കും വില നേരിയ തോതിൽ ഉയർന്നേക്കും. പ്ലാറ്റിനത്തിന്റെ ഇറക്കുമതിത്തീരുവ 12.5ൽനിന്ന് 10 ശതമാനമാക്കി കുറച്ചെങ്കിലും കൃഷി, അടിസ്ഥാന വികസന സെസ് 1.5 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 5.40 ശതമാനമാക്കി ഉയർത്തി. ഇതോടെ ആകെ നികുതി 1.40 ശതമാനം ഉയർന്നു. ഈ വർധനയുടെ ആനുപാതിക വിലക്കയറ്റം വിണിയിലുണ്ടാകും. ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന പ്ലാറ്റിനം ആഭരണങ്ങൾക്കും വില കൂടും.

∙ വജ്രത്തിന്റെ വില കുറയുമോ, കൂടുമോ?

ലാബ് ഗ്രോൺ ഡയമണ്ട് (എൽജിഡി) എന്ന ലബോറട്ടറിയിൽ നിർമിച്ചെടുക്കുന്ന വജ്രത്തിന്റെ വില വരുംദിവസങ്ങളിൽ കുറയാൻ ബജറ്റിലെ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ കാരണമാകും. എക്സൈസ് ഡ്യൂട്ടി കുറച്ചതാണു കാരണം. 7.5 ശതമാനമായിരുന്നു ലാബ്ഗ്രോൺ ഡയമണ്ടിന്റെ പ്രധാന അസംസ്കൃത വസ്തുവായ റിയൽ സീഡിന്റെ നികുതി. ഇത് 5 ശതമാനമാക്കി കുറച്ചു. ഇതോടെ പ്രകൃതിദത്ത വജ്രത്തിന്റെയും റിയൽ സീഡിന്റെയും നികുതി 5 ശതമാനമായി. പ്രകൃതിദത്ത വജ്രത്തിന്റെ വിലയിൽ ബജറ്റ് നിർദേശങ്ങൾകൊണ്ട് മാറ്റമുണ്ടാകില്ല. കൂടാതെ പ്രകൃതിദത്ത വജ്രത്തോടു കിടപിടിക്കുന്ന തരത്തിൽ എൽജിഡിയെ മാറ്റാനുള്ള നിർദേശങ്ങളും ബജറ്റിലുണ്ട്. ഒപ്ടിക്കൽ, കെമിക്കൽ ഘടനകളിൽ പ്രകൃതിദത്ത വജ്രത്തിന്റെ അതേ നിലവാരത്തിലുള്ള വജ്രക്കല്ല് ലാബിൽ നിർമിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഗവേഷണത്തിനുള്ള നിർദേശവും ബജറ്റിലുണ്ട്.

നിലവിൽ ആഭരണ വിപണിയിൽ കാരറ്റിന് 25,000 മുതൽ 30,000 രൂപ വരെ പ്രകൃതിദത്ത വജ്രത്തേക്കാൾ എൽജിഡിക്കു കുറവുണ്ട്. ഡിമാൻഡും കുറവാണ്. പ്രകൃതിദത്ത ഡയമണ്ടിന് തിരിച്ചുവിൽക്കുമ്പോൾ 100 ശതമാനം വില ജ്വല്ലറികൾ ഉറപ്പുനൽകുമ്പോൾ ലാബ് ഗ്രോൺ ഡയമണ്ടിന് 90–95 ശതമാനം പണമാണ് വിൽക്കുന്ന അവസരത്തിൽ ലഭിക്കുകയെന്നാണ് ഉറപ്പ്. കൂടുതൽ ഗുണമേൻമ ഉറപ്പാക്കാക്കി എൽജിഡി വിപണിയെ പ്രേത്സാഹിപ്പിക്കാനുള്ള നടപടികളാണ് ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. കൂടുതൽ ഗവേഷണവും വിപണിയും ഗുണമേൻമയും വരുമ്പോൾ എൽജിഡിക്ക് ആവശ്യക്കാർ കൂടിയേക്കും.അങ്ങനെ ഡിമാൻഡ് ഉയർന്നാൽ വില വർധിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഭാവിയിലുണ്ട്. എൽജിഡിയുടെ ഗുണമേൻമ ഉറപ്പാക്കാൻ 5 വർഷത്തേക്ക് രാജ്യത്തെ ഒരു ഐഐടിക്ക് ഗവേഷണ സഹായവും ബജറ്റിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതു ഭാവിയിൽ കൂടുതൽ തൊഴിലവസരവും സൃഷ്ടിക്കും. എൽജിഡി മേഖലയിൽ ഗവേഷണവും വികസനവും തൊഴിൽ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള നടപടികളുമെല്ലാം ബജറ്റിൽ ഇടംപിടിക്കുന്നത് ആദ്യമായാണ്. ലാബ്ഗ്രോൺ ഡയമണ്ട് നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമേ നിർമിക്കുന്നുള്ളൂ.

∙ വ്യവസായ ലോകത്തിനു നിരാശ

സ്വർണത്തിന്റെ ഇറക്കുമതി നികുതി കുറയ്ക്കാത്തതു വിപണിയെ നിരാശപ്പെടുത്തി. വാണിജ്യമന്ത്രാലയത്തിന്റെ ശുപാർശ കൂടിയുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ വ്യാപാരമേഖല നികുതിയിളവു പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു. സ്വർണാഭരണ വ്യവസായത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന വികസനത്തിനായി ജ്വല്ലറി പാർക്കുകൾ, ബുള്യൻ ബാങ്ക് തുടങ്ങിയവ സംബന്ധിച്ച് ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായിട്ടില്ലെന്നതും നിരാശപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് ഓൾ കേരള ഗോൾഡ് ആൻഡ് സിൽവർ മർച്ചന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ സംസ്ഥാന ട്രഷററും ഓൾ ഇന്ത്യ ജെം ആൻഡ് ജ്വല്ലറി ഡൊമസ്റ്റിക് കൗൺസിൽ ദേശീയ ഡയറക്ടറുമായ എസ്.അബ്ദുൽ നാസർ പറഞ്ഞു.

English Summary: Gold Rates at Record High after Union Budget 2023 and US Fed Rates Hike - Explained