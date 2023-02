ഡപ്യൂട്ടി കലക്ടറെ അസഭ്യം പറഞ്ഞു; ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ കുടുക്കി വിഡിയോ

പട്ന∙ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരുടെ യോഗത്തിനിടെ ഡപ്യൂട്ടി കലക്ടറെ അസഭ്യം പറഞ്ഞ മുതിർന്ന ഐഎഎസുകാരനെ കുടുക്കി വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ. ബിഹാറിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥനായ കെ.കെ. പഥകാണ് മോശം സംസാരപ്രയോഗത്തെ തുടർന്ന് പുലിവാല് പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. ‘‘ഇവിടെയുള്ളവർക്ക് ഒരു ബോധവും ഇല്ല. ചെന്നൈയിൽ ആളുകൾ നിയമം അനുസരിക്കും. ഇവിടെ ആരെങ്കിലും ട്രാഫിക് നിയമങ്ങൾ പാലിക്കാറുണ്ടോ? ചുവന്ന സിഗ്നലാണെങ്കിൽ പോലും ഹോൺ മുഴക്കുന്നവരാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത്’’ – പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറിയായ പഥക് വിഡിയോയിൽ പറയുന്നു. ഡപ്യൂട്ടി കലക്ടർ മാപ്പ് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ‘‘ഞാൻ ശരിപ്പെടുത്തിത്തരാം’’ എന്നാണ് പഥക് മറുപടി നൽകുന്നത്. ദൃശ്യങ്ങൾ വ്യാപകമായി പ്രചരിച്ചതോടെ പഥകിനെതിരെ വലിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്.

പഥകിനെതിരെ അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ബിഹാർ സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കി. പഥകിന്റെ പെരുമാറ്റത്തെ ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സംഘടനയും അപലപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കീഴുദ്യോഗസ്ഥരെ അപമാനിച്ചതിനിടെ പഥകിനെതിരെ മുൻപും പരാതി ഉയർന്നിട്ടുണ്ടെന്നും ഇയാളെ പിരിച്ചുവിടുന്നതിന് അടിയന്തര നടപടി സർക്കാർ സ്വീകരിക്കണമെന്നും ഓഫിസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

English Summary: Video Of Bihar Bureaucrat Abusing Junior Officer Lands Him In Trouble