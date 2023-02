കൊച്ചിയിൽ ജലഅതോറിറ്റി കുഴിച്ച കുഴിയില്‍ വീണ് പരുക്കേറ്റ യുവാവ് മരിച്ചു

കൊച്ചി ∙ നഗരത്തിൽ ജലഅതോറിറ്റി കുഴിച്ച കുഴിയില്‍ വീണ് പരുക്കേറ്റ യുവാവ് മരിച്ചു. ശ്യാമില്‍ ജേക്കബ് (21) ആണ് ചികിത്സയിലിരിക്കെ മരിച്ചത്. ഫെബ്രുവരി 2ന് രാത്രി 11ഓടെ കങ്ങരപ്പടിയിലെ കുഴിയില്‍ വീണാണ് അപകടമുണ്ടായത്. കുടുംബം പൊലീസിൽ പരാതി നൽകി.

ജനുവരി 21ന് മെയിൻ പൈപ്പ്‌ലൈൻ പൊട്ടിയതിനെത്തുടർന്ന് വാട്ടർ അതോറിറ്റി അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തിയിരുന്നു. വലിയ കുഴി എടുത്തു. പിറ്റേദിവസം മണ്ണിട്ട് കുഴിമൂടി, അപകട സൂചനാ ബോർഡുകളും വച്ചു. പിന്നീട് ഈ ബോർഡുകൾ അവിടെനിന്ന് മാറ്റുകയായിരുന്നു. ശ്യാമിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ടതിനു ശേഷമാണ് റോഡിൽ കട്ടയിട്ട് പണി പൂർത്തീകരിച്ചത്.

English Summary: Young man died after falling into a pit dug by the Water Authority