മിസൈലുകളും റോക്കറ്റുകളുമേറ്റു തകർന്നു പ്രേതാലയമായ കെട്ടിടങ്ങൾ, ബുള്ളറ്റുകളും ഷെല്ലുകളുമേറ്റു ചിതറിത്തെറിച്ചു കരിഞ്ഞുണങ്ങിയ മരങ്ങൾ, തലയ്ക്കു മീതെ മരണം പതിയിരിക്കുന്ന, ചോരയും മഞ്ഞും വീണു കുഴഞ്ഞു ചെളിപ്പരുവമായ ട്രഞ്ചുകൾ, യുദ്ധഭൂമിയിൽ ചിതറിക്കിടക്കുന്ന മൃതദേഹങ്ങളും ശരീരാവശിഷ്ടങ്ങളും, തകർ‌ന്ന വെടിക്കോപ്പുകളും ടാങ്കുകളും... രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധത്തിന്റെ ഭീതിദമായ രംഗങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുകയാണു യുക്രെയ്നിലെ ഡോണട്സ്ക് മേഖലയിൽ. ‘മീറ്റ് ഗ്രൈൻഡർ‌’ എന്നു വിളിപ്പേരു വീണ ബാഖ്മുതിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിനായി റഷ്യയും യുക്രെയ്നും പോരടിക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയാകുന്ന കാഴ്ചകളാണു മുകളിൽ വിവരിച്ചത്. ഒരു വർഷത്തോളമായി തുടരുന്ന റഷ്യ – യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിലെ ഏറ്റവും രക്തരൂഷിതമായ പോരാട്ടമായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന ‘ബാറ്റിൽ ഓഫ് ബാഖ്മുത്’ യുക്രെയ്നിനും റഷ്യയ്ക്കും സമ്മാനിക്കുന്നതു സമാനതകളില്ലാത്ത നഷ്ടങ്ങൾ. ഇരുപക്ഷത്തും പ്രതിദിനം മരിച്ചുവീഴുന്നതു നൂറുകണക്കിനു പേർ. പരുക്കേൽക്കുന്നവർ ഇതിന്റെ പലയിരട്ടി. യുക്രെയ്ൻ സൈനികർ ഇതുവരെ ബാഖ്മുതിൽനിന്ന് പിന്മാറാൻ തയാറായിട്ടില്ല. നഗരത്തിലെ ഓരോ തെരുവും ഓരോ വീടും പിടിച്ചടക്കും വരെ പോരാട്ടം തുടരുമെന്നാണ് റഷ്യയുടെ സ്വകാര്യ സൈനിക സംഘമായ വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പിന്റെ തലവൻ യെഗുനി പ്രിഗോഷിൻ പറഞ്ഞത്. മരണങ്ങളും നാശനഷ്ടങ്ങളും വകവയ്ക്കാതെ യുക്രെയ്നും റഷ്യയും കൊമ്പുകോർക്കുമ്പോൾ ഉയരുന്ന ചോദ്യം, ഇരുകൂട്ടരും ഇത്ര ‘കനത്ത വില’ കൊടുക്കാൻ മാത്രം എന്തു പ്രത്യേകതയാണ് ബാഖ്മുതിന് എന്നതാണ്. വെറും ഉപ്പുഖനന പ്രദേശം മാത്രമാണ് ബാഖ്മുത് എന്നു പറഞ്ഞു യുക്രെയ്ൻ നിസ്സാരവൽക്കരിക്കുമ്പോൾ ബാഖ്മുതിലെ വിജയം കേക്കിന്റെ മുകളിലെ ചെറി പോലെ ഒഴിവാക്കാനാകാത്തതാണെന്നാണ് യെഗുനി പ്രിഗോഷിന്റെ വാക്കുകൾ. കടുത്ത നാശനഷ്ടം നേരിട്ടിട്ടും ബാഖ്മുതിനു വേണ്ടി ഇരുകൂട്ടരും പോരാട്ടം തുടരുന്നതിനു കാരണം സോവിയറ്റ് റഷ്യയ്ക്കും യുക്രെയ്നും മാത്രം അറിയാവുന്ന ബാഖ്മുതിന്റെ ചില ‘ഇരുണ്ട രഹസ്യങ്ങളാണ്’.

വെറും ഉപ്പുഖനന പ്രദേശമായി ബാഖ്മുതിനെ യുക്രെയ്ൻ അവതരിപ്പിക്കുന്നതെന്തു കൊണ്ടാണ്? അത്ര പ്രാധാന്യമില്ലാത്തൊരു ചെറിയ നഗരത്തിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിനായി എന്തിനാണു കനത്ത നാശം നേരിട്ടിട്ടും യുക്രെയ്ൻ പ്രതിരോധിക്കുന്നത്? ആൾനാശം ഭയന്നു ഹേഴ്സണിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിൽനിന്നു പിൻമാറിയ റഷ്യ, ഏറ്റവും കടുത്ത ആൾനാശത്തെ നേരിട്ടിട്ടും ബാഖ്മുത്തിനു വേണ്ടി പോരാട്ടം തുടരുന്നത് എന്തിനാണ്?. ബാഖ്മുത്തിന്റെ സമീപ കേന്ദ്രമായ സോളേദാറിന്റെ പതനം അംഗീകരിക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടാണു യുക്രെയ്ൻ മടിച്ചത്? സോളേദാറിന്റെ പതനം ബാഖ്മുതിന്റെ പ്രതിരോധത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും? ബാഖ്മുത് വീണാൽ യുദ്ധഭൂമിയിൽ പിന്നീട് എന്തുസംഭവിക്കും? റഷ്യയുമായി സംയുക്ത സൈനികാഭ്യാസം തുടരുന്ന ബെലാറൂസ്, യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കുചേരുമോ? കൂടുതൽ ആയുധങ്ങൾക്കും യുദ്ധടാങ്കുകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള യുക്രെയ്നിന്റെ ആവശ്യം നിറവേറുമോ? പാശ്ചാത്യ ശക്തികൾ യുക്രെയ്നിനെ കൂടുതൽ ആയുധമണിയിക്കുന്നത് നേരിടാൻ റഷ്യയുടെ പദ്ധതികളെന്തെല്ലാമാണ്? അതിലുപരി മഞ്ഞുവീഴ്ച അവസാനിച്ചു, വസന്തകാലം തുടങ്ങുന്നതോടെ സമ്പൂർണ യുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുമോ? വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.

∙ ചോരപ്പുഴ സമ്മാനിച്ച വിജയം

ഒടുവിൽ സോളേദാർ വീണു, ഇനി ബാഖ്മുത്. അതെ, ആറു മാസത്തിനു ശേഷം യുക്രെയ്നിന്റെ മണ്ണിൽ റഷ്യ വീണ്ടും വിജയം രുചിച്ചുതുടങ്ങുന്നു. 2022 ഓഗസ്റ്റിൽ യുക്രെയ്നിന്റെ പ്രത്യാക്രമണത്തെ തുടർന്നു കനത്ത തിരിച്ചടികൾ നേരിട്ട റഷ്യയ്ക്ക് സോളേദാറിലെ വിജയം സമ്മാനിക്കുന്നത് ആശ്വാസവും ആത്മവിശ്വാസവുമാണ്. അപ്രതീക്ഷിത പ്രത്യാക്രമണത്തിൽ, പിടിച്ചെടുത്ത 25 ശതമാനത്തിലധികം യുക്രെയ്നിയൻ പ്രദേശങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം റഷ്യയ്ക്കു നഷ്ടമായിരുന്നു. കൂടാതെ സൈന്യത്തിനു കനത്ത ആൾനാശവും ആയുധ നഷ്ടവും നേരിടുകയും ചെയ്തു. ഇതിനു പിന്നാലെ ക്രൈമിയ ഉപദ്വീപിനെ റഷ്യൻ വൻകരയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കെർച്ച് ബ്രിജിനു നേർക്കും റഷ്യയുടെ അഭിമാന പദ്ധതിയായിരുന്ന നോർഡ് സ്ട്രീം പൈപ്‌ലൈനുകൾക്കും നേർക്കുണ്ടായ ആക്രമണങ്ങളും റഷ്യൻ മണ്ണിലുണ്ടായ ഒട്ടേറെ യുക്രെയ്നിയൻ അട്ടിമറികളും റഷ്യയെ തുടർച്ചയായി പരാജയത്തിന്റെ കയ്പുനീർ കുടിപ്പിച്ചിരുന്നു. പിന്നാലെ ഹേഴ്സണിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള പിൻമാറ്റവും റഷ്യയ്ക്കു നാണക്കേട് സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു.

ഇതിനെല്ലാം അറുതിവരുത്തിയാണ് റഷ്യൻ സ്വകാര്യ സൈനിക സംഘമായ വാഗ്നറിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ റഷ്യയുടെ സോളേദാറിലെ വിജയം. ഈ വിജയം റഷ്യയുടെ പോരാട്ടത്തിനു പുതിയ ദിശാബോധം നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. കനത്ത വെടിക്കോപ്പുകളുപയോഗിച്ചുള്ള പരമ്പരാഗത യുദ്ധശൈലി പിന്തുടരുമ്പോൾ തന്നെ, ഡ്രോണുകൾ അടക്കമുള്ള ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയും ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള ‘ഹൈബ്രിഡ് യുദ്ധരീതി’യിലേക്ക് റഷ്യൻ സൈന്യം ചുവടുമാറിക്കഴിഞ്ഞു. തുടർച്ചയായ പരാജയങ്ങളെത്തുടർന്ന് മനോവീര്യം തകർന്ന റഷ്യൻ സൈന്യത്തിന് സോളേദാറിലെ വിജയം പുത്തനുണർവു നൽകിയിട്ടുമുണ്ട്. സോളേദാറിലെ വിജയത്തിനു പിന്നാലെ സമീപജനവാസ മേഖലകൾ ഒന്നൊന്നായി കീഴടക്കി മുന്നേറ്റം തുടരുന്ന വാഗ്നർ സംഘവും റഷ്യൻ സൈന്യവും മൂന്നു വശത്തുകൂടിയും ബാഖ്മുത്തിനെ വളഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.

∙ മാംസം നുറുക്കുന്ന ബാഖ്മുത്

ലോകത്തു നടന്നിട്ടുള്ള യുദ്ധങ്ങളിലെ ചില പോരാട്ടങ്ങൾ പല രീതിയിൽ പ്രസിദ്ധമാണ്. രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്തെ ‘ബാറ്റിൽ ഓഫ് സ്റ്റാൻലിൻ‌ഗ്രാഡും’ ഇറാഖ് യുദ്ധത്തിൽ ‘ബാറ്റിൽ ഓഫ് മൊസൂളും’ ‘ബാറ്റിൽ ഓഫ് ഫാലുജ’യുമെല്ലാം കടുത്ത പോരാട്ടങ്ങളാൽ ചരിത്രത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടവയാണ്. ഇവയിൽ പലതും യുദ്ധത്തിന്റെ ഗതി പോലും മാറ്റിമറിച്ചു. യുക്രെയ്ൻ – റഷ്യ യുദ്ധത്തിൽ ഇതുവരെ ഏറ്റവും കടുത്ത പോരാട്ടമെന്നു വിലയിരുത്തപ്പെട്ടത് ‘ബാറ്റിൽ ഓഫ് മരിയുപോൾ’ ആയിരുന്നു. നിയോനാസി സംഘമെന്നു റഷ്യ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച കുപ്രസിദ്ധമായ അസോവ് ബറ്റാലിയന്റെ ആസ്ഥാനമായിരുന്ന മരിയുപോൾ പിടിച്ചെടുക്കാനായി റഷ്യ നടത്തിയ പോരാട്ടമാണ് ഏറ്റവും കടുത്തതായി വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിരുന്നത്. ചുറ്റോടുചുറ്റും വളയപ്പെട്ടിട്ടും അസോവ്സ്റ്റാൽ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റ് കേന്ദ്രീകരിച്ചു അസോവ് ബറ്റാലിയൻ നടത്തിയ തീവ്രപോരാട്ടമാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും പ്രസിദ്ധം. ഭയരഹിതരായ ചെച്ൻ പോരാളികളാണ് റഷ്യയ്ക്കു വേണ്ടി അസോവ്സ്റ്റാൽ സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റിലെ പ്രതിരോധത്തെ തകർത്ത് അസോവ് ബറ്റാലിയനെ കീഴടക്കിയത്.

അസോസ് സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റിൽ കുടുങ്ങിയ യുക്രെയ്ൻ സൈനികരെ രക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് 2022 മേയിൽ ബ്രസ്സൽസിൽ നടന്ന പ്രകടനത്തിൽനിന്ന്. ചിത്രം: Kenzo TRIBOUILLARD / AFP

എന്നാൽ യുദ്ധം പുരോഗമിച്ചതോടെ ആധുനിക ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും രക്തരൂഷിതവും അതിതീവ്രവുമായ പോരാട്ടമാണ് ബാഖ്മുത് എന്ന ചെറുനഗരത്തിന്റെ 15 കിലോമീറ്റർ പരിധി കേന്ദ്രീകരിച്ചു നടക്കുന്നത്. ആറുമാസമായി പോരാട്ടം തുടരുന്ന ബാഖ്മുതിന് ഇന്നു ‘മീറ്റ് ഗ്രൈൻഡർ’ എന്നാണു പേരുവീണിരിക്കുന്നത്. വിളിപ്പേരുപോലെ തന്നെ ബാഖ്മുത്തിൽ മനുഷ്യമാംസം പൊടിഞ്ഞമരുകയാണ്. അത്രയേറെ ആൾനാശമാണ് ഇരുപക്ഷവും നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ബാഖ്മുതിൽ മാത്രം യുക്രെയ്ൻപക്ഷത്തെ പ്രതിദിന മരണസംഖ്യ മൂന്നക്കം കടന്നുവെന്നാണ് ജർമൻ ഫോറിൻ ഇന്റലിജൻസ് സർവീസ് റിപ്പോർട്ട്. റഷ്യൻ പക്ഷത്തും മരണം കൂടുതലാണ്. ആയുധക്കരുത്തിൽ മുന്നിട്ടു നിൽക്കുന്ന റഷ്യയ്ക്ക് താരതമ്യേന ആൾനാശം കുറവാണെന്ന വാദവുമുണ്ട്. യുദ്ധമേഖലയിൽ പ്രതിദിനം പരുക്കേൽക്കുന്നവരുടെ എണ്ണവും കുത്തനെ വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മരിക്കുന്നവരുടെ മൂന്നിരട്ടിയിലധികം പേർക്കു പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബാഖ്മുത് പോരാട്ടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുന്നവരുടെയോ മരിച്ചവരുടെയോ എണ്ണം യുക്രെയ്നും റഷ്യയും പുറത്തുവിടുന്നില്ല. പക്ഷേ യുക്രെയ്ൻ – റഷ്യ യുദ്ധത്തിൽ മറ്റു മുന്നണികളിലെല്ലാം ഇതുവരെ കൊല്ലപ്പെട്ടവരേക്കാൾ കൂടുതൽ സൈനികരാണ് ബാഖ്മുത്തിൽ മാത്രം ഇരുവശത്തും മരിച്ചുവീണതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്.

ബാഖ്മുത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടം റഷ്യയ്ക്കു വേണ്ടി നയിക്കുന്നതു പ്രധാനമായും റഷ്യൻ സ്വകാര്യ സൈനിക സംഘമായ വാഗ്നർ ആണ്. മറുവശത്ത് യുക്രെയ്നിനു വേണ്ടി പ്രതിരോധിക്കുന്നത് യുക്രെയ്ൻ സൈനികരും യുക്രെയ്ൻ ഫോറിൻ ലീജിയൻ എന്ന സൈനിക സംഘവുമാണ്. ഇവരിൽ പ്രധാനമായുമുള്ളത് അനൗദ്യോഗികമായി യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന അമേരിക്കൻ- നാറ്റോ സൈനികരും ജോർജിയൻ– സ്കാൻഡിനേവിയൻ സൈനികരുമാണ്. ബാഖ്മുതിൽ പോരാടുന്ന യുക്രെയ്ൻ സൈന്യത്തിൽ 70% വരെ വിദേശികളാണെന്നാണ് റഷ്യൻ മിലിറ്ററി ഇന്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ട്. (യുക്രെയ്ൻ– റഷ്യ യുദ്ധത്തിൽ ഇതുവരെ നാലായിരത്തിലധികം ജോർജിയൻ സൈനികരും മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറിലേറെ പോളിഷ് സൈനികരും യുക്രെയ്നിന്റെ ഭാഗത്തു കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ചില യുദ്ധനിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നത്).

∙ ട്രഞ്ചുകൾ തീർത്ത നെടുങ്കോട്ട

രണ്ടു ലോകമഹായുദ്ധങ്ങളെയും വെല്ലുന്ന ട്രഞ്ച് യുദ്ധമാണ് ബാഖ്മുതിൽ അരങ്ങേറുന്നത്. ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ആഴത്തിൽ കുഴിക്കണമെന്ന സൈനിക സിദ്ധാന്തം പോലെ ബാഖ്മുത് നഗരത്തിലും പരിസരങ്ങളിലുമെല്ലാം കിലോമീറ്ററുകൾ നീളമുള്ള ട്രഞ്ചുകളാണ് ഇരുകൂട്ടരും കുഴിച്ചിട്ടുള്ളത്. ട്രഞ്ചുകളിൽ നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സൈനികർക്കു പിന്തുണയുമായി പിൻനിരയിൽ പീരങ്കികളും യുദ്ധടാങ്കുകളും നിലയുറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ട്രഞ്ചുകളിൽ ഒളിഞ്ഞിരുന്നു പ്രതിരോധിക്കുന്ന യുക്രെയ്ൻ സൈനികരെ നേരിടാൻ മനുഷ്യത്തിരമാലകളെയാണ് വാഗ്നർ സംഘം അയയ്ക്കുന്നതെന്നാണ് യുക്രെയ്ൻ പറയുന്നത്. ഒന്നിനു പിന്നാലെ ഒന്നായ് വരുന്ന റഷ്യൻ സംഘങ്ങൾ തെല്ലും മരണഭയമില്ലാത്തവരാണെന്നും യുക്രെയ്ൻ സൈനികർ പറയുന്നു. മനുഷ്യത്തിരമാലകളായി അയയ്ക്കുന്ന സൈനികർ, വാഗ്നർ സംഘം റിക്രൂട്ട് ചെയ്ത ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന കുറ്റവാളികളാണെന്നു പാശ്ചാത്യ സൈനിക നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു. കുറഞ്ഞ പരിശീലനം ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ഇവരെ യുദ്ധമുന്നണിയിൽ ആദ്യതിരമാലയായി അയയ്ക്കുന്നതോടെ യുക്രെയ്ൻ ട്രഞ്ചുകളുടെ സ്ഥാനം മനസ്സിലാക്കുന്ന വാഗ്നർ സംഘം പിന്നാലെ പീരങ്കിയാക്രമണവും ട്രഞ്ചുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചു അസോൾട്ട് ഓപ്പറേഷനും (കൊലപ്പെടുത്തൽ) നടത്തുകയാണ്. എന്നാൽ, ഡ്രോണുകളുടെ സഹായത്തോടെ ഇത്തരം നുഴഞ്ഞുകയറ്റങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്ന യുക്രെയ്ൻ, റഷ്യൻ നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ കനത്ത പ്രതിരോധമാണ് ഒരുക്കുന്നത്. മറുവശത്ത് റഷ്യയും ഡ്രോണുകൾ‌ ഉപയോഗിച്ചു ശത്രുക്കളുടെ ട്രഞ്ചുകൾ‌ കണ്ടെത്തുകയും അവയ്ക്കു നേരെ ആർട്ടിലറി, അസോൾട്ട് ഓപ്പറേഷനുകൾ അഴിച്ചുവിടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

കടുത്ത ട്രഞ്ച് പോരാട്ടം ബാഖ്മുത്തിലെ റഷ്യൻ മുന്നേറ്റത്തെ വളരെയധികം തടുത്തുനിർത്തുന്നുണ്ട്. കടുത്ത ആയുധവിന്യാസത്തിന്റെ പിന്തുണയുണ്ടായിട്ടും ഏതാനും മീറ്ററുകളുടെ മാത്രം മുൻതൂക്കമാണ് റഷ്യയ്ക്കു ചില ദിവസങ്ങളിൽ നേടാനാകുന്നുള്ളൂവെന്നതു പോരാട്ടത്തിന്റെ കടുപ്പം വ്യക്തമാക്കുന്നു. നേരിട്ടു കീഴടക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ ഇരുവശത്തുകൂടിയും ബാഖ്മുതിനെ വളയുകയാണ് ഇപ്പോൾ റഷ്യ. ബാഖ്മുതിൽനിന്നു പുറത്തേയ്ക്കുള്ള മുന്നു ഹൈവേകളിൽ രണ്ടിന്റെയും നിയന്ത്രണം ഇപ്പോൾ റഷ്യയ്ക്കാണ്. അവശേഷിക്കുന്ന എം 03 എന്ന ഹൈവേ മാത്രമാണ് യുക്രെയ്ൻ സൈന്യത്തിനുള്ള അവസാന സപ്ലൈ ലൈൻ. ഈ റോഡ് പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള കഠിനശ്രമത്തിലാണ് റഷ്യ. ഈ ഹൈവേയുടെ നിയന്ത്രണം പിടിച്ചെടുത്താൽ ബാഖ്മുതിനു പിന്നീട് അധികം പിടിച്ചുനിൽക്കാനാകില്ല. വളയുക, ഒറ്റപ്പെടുത്തുക, നശിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ബാഖ്മുതിൽ റഷ്യയുടെ തന്ത്രം.

30,000 സൈനികരുൾപ്പെടുന്ന 10 ബ്രിഗ്രേഡുകളെയാണ് ബാഖ്മുതിന്റെ പ്രതിരോധത്തിനായി യുക്രെയ്ൻ നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. റഷ്യൻ പക്ഷത്ത് വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ള സൈനികരുടെ എണ്ണം പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല. പക്ഷേ യുക്രെയ്ൻ വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ള സൈനികരുടെ രണ്ടിരട്ടിയോളം സൈനികരെ റഷ്യയും നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നു യുദ്ധനിരീക്ഷകർ വിലയിരുത്തുന്നു. ഒക്ടോബർ പകുതി മുതൽ ഇതുവരെ ബാഖ്മുതിൽ മാത്രം 450 ക്വാമക്കോസി ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ റഷ്യ നടത്തിയെന്നാണ് യുക്രെയ്നിന്റെ കണക്ക്. ഇറാനിൽനിന്നു സ്വായത്തമാക്കിയ ഈ സൂയിസൈഡ് ഡ്രോണുകളുടെ വലിയൊരു വിഭാഗത്തെ ബാഖ്മുത്തിനു വേണ്ടി റഷ്യ നിയോഗിച്ചെന്നാണു സൈനിക നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ.

∙ ബാഖ്മുത് വീണാൽ ഡോൺബാസ് വീഴും

ബാഖ്മുത്തിന്റെ പതനം ഡോൺബാസിന്റെ പതനമായി വിലയിരുത്തുന്ന സൈനിക നിരീക്ഷകരുണ്ട്. റെയിൽ–റോഡ് സംവിധാനത്തിന്റെയും ദേശീയ പാതകളുടെയും ഒരു പ്രാദേശിക സംഗമസ്ഥാനമാണ് ബാഖ്മുത്. നിർണായകമായ ഈ പാതകളുടെ നിയന്ത്രണം ഡോൺ‌ബാസ് മേഖലയിലെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളുടെ നിലനിൽപ്പിനെ ബാധിക്കും. സ്ലേവിയാൻസ്ക്, ക്രിമറ്റോർ‌സ്ക്സ് തുടങ്ങിയ ഡോൺബാസിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളെ ആക്രമണ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഇതോടെ റഷ്യയ്ക്കു സാധിക്കും. ബാഖ്മുതിന്റെ പിൻനിരയിലൊരുക്കിയിരിക്കുന്ന യുക്രെയ്നിന്റെ രണ്ടും മൂന്നും പ്രതിരോധ നിരകൾ റഷ്യൻ മുന്നേറ്റത്തിൽ തകർന്നാൽ സ്ലേവിയാൻസ്കും ക്രിമറ്റോർസ്ക്സും റഷ്യ നിസ്സാരമായി കയ്യിലൊതുക്കും. ഇതോടെ ഡോൺബാസിന്റെ സകലമേഖലകളിലും റഷ്യ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും.

ബാഖ്മുത് പിടിച്ചെടുത്താൽ പിന്നീടുള്ള റഷ്യൻ സൈനിക നീക്കത്തിന്റെ വേഗത ഡോൺബാസിലെ മറ്റു വിജയങ്ങൾക്കു നിർണായകമാണ്. അതിനാൽ റഷ്യൻ സൈനിക നീക്കം സാവധാനമാക്കുകയാണ് യുക്രെയ്നിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. ബാഖ്മുതിനു വേണ്ടി വൻതോതിൽ മാനവശേഷി നശിപ്പിക്കുന്നതു മറ്റു മുന്നണികളിലെ പ്രതിരോധങ്ങളെ ക്ഷീണിപ്പിക്കുമെന്നും ജർമൻ ഫോറിൻ ഇന്റലിജൻസ് സർവീസ് യുക്രെയ്നിനു മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിദേശ ആയുധ സഹായത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഹെവി ടാങ്കുകൾ അടക്കമുള്ള വലിയ ആയുധങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതുവരെ ബാഖ്മുത് പോലെ കടുത്ത പ്രതിരോധ സൗകര്യമുള്ളിടത്ത് റഷ്യയെ തടുത്തു നിർത്തുകയെന്ന ക്ലേശകരമായ ദൗത്യത്തിലാണ് യുക്രെയ്ൻ.

∙ സോളേദാറിലെ നീണ്ടു പോയ പരാജയം

ഉപ്പുഖനനത്തിനു പേരെടുത്ത സോളേദാർ പിടിച്ചെടുത്തെന്ന് വാഗ്നർ സംഘം അവകാശപ്പെട്ടിട്ടും യുക്രെയ്ൻ പരാജയം അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല. സോളേദാറിന്റെ 95 ശതമാനവും വാഗ്നർ സംഘം പിടിച്ചെടുത്തിട്ടും പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിലെ നഗരപ്രാന്തത്തിൽ യുദ്ധം തുടരുകയായിരുന്നു യുക്രെയ്ൻ സൈനികർ. ഒടുവിൽ സോളേദാറിൽനിന്നു പൂർണമായും പിൻമാറി ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിൻമാറ്റം യുക്രെയ്ൻ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. സോളേദാറിലെ പരാജയ വാർത്ത സൈന്യത്തിന്റെ മനോവീര്യം തകർക്കുമെന്നതിനാലായിരുന്നു യുക്രെയ്നിന്റെ ഈ മെല്ലെപ്പോക്കു നയമെന്നു വിലയിരുത്തലുണ്ട്.

സോളേദാറിലെ യുക്രെയ്നിന്റെ തോൽവിക്കു പിന്നാലെ സമീപത്തെ ചെറുകിട ഗ്രാമീണ കേന്ദ്രങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു വാഗ്നർ സംഘം മുന്നേറ്റം തുടരുകയാണ്. സോളേദാറിൽനിന്നു ബാഖ്മുതിലേക്കു പുതിയ യുദ്ധമുഖം തുറക്കുകയാണ് വാഗ്നർ സംഘത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. ബാഖ്മുതിൽ റഷ്യ രാപകലില്ലാതെ റോക്കറ്റ്, ഷെൽ ആക്രമണങ്ങൾ തുടരുകയാണ്. തുടർച്ചയായ സ്ഫോടനങ്ങൾ ഒട്ടേറെ സൈനികരുടെ മനോനില തകർക്കുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. യുദ്ധമുഖത്ത് തിരിച്ചടികൾ നേരിട്ടുതുടങ്ങിയതു യുക്രെയ്നിന്റെ പ്രതിരോധത്തെ ആകെ ഉലയ്ക്കുന്നുണ്ട്. കടുത്ത യുദ്ധത്തെ തുടർന്നു ഒട്ടേറെ സൈനികർ യുദ്ധമുഖത്തു നിന്നു പിൻമാറാനും ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതോടെ, യുദ്ധത്തിൽനിന്ന് ഉത്തരവ് അനുസരിക്കാതെ പിൻമാറുന്നവർക്ക് 10 മുതൽ 15 വർഷം വരെ തടവുശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്ന പുതിയ നിയമം കഴിഞ്ഞ ദിവസം യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വൊളോഡിമിർ സെലെൻസ്കി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

∙ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി വാഗ്നർ സംഘം

ബാഖ്മുതിലെ പോരാട്ടത്തോടെയും സോളേദാറിന്റെ പതനത്തോടെയും ലോകം മുഴുവൻ വീണ്ടും ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാകുകയാണ് റഷ്യയിലെ സ്വകാര്യ സൈനിക സംഘമായ വാഗ്നർ ഗ്രൂപ്പ്. നൂറ്റാണ്ടിലെ യുദ്ധമെന്നു പോലും കരുതാവുന്ന ബാഖ്മുതിലെ പോരാട്ടം റഷ്യയ്ക്കായി നയിക്കുന്നത് വാഗ്നർ സംഘമാണ്. റഷ്യൻ കോടീശ്വരനും ‘പുടിന്റെ ഷെഫ്’ എന്നും അറിയപ്പെടുന്ന യെഗുനി പ്രിഗോഷിനാണ് വാഗ്നർ സംഘത്തിന്റെ സ്ഥാപകനും തലവനും. റഷ്യൻ രഹസ്യാന്വേഷണ സംഘമായ ജിആർയുവിൽനിന്നു വിരമിച്ച സൈനികരാണ് വാഗ്നർ സംഘത്തിന്റെ നട്ടെല്ല്. മികച്ച ആയുധങ്ങളും പരിശീലവും ലഭിച്ചവരാണു വാഗ്നർ സംഘാംഗങ്ങൾ. സോളേദാറിലെ രക്തരൂഷിതമായ യുദ്ധത്തിനു ശേഷം ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായ സൈന്യമാണ് തന്റേതെന്ന് പ്രിയോഷിൻ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.

സോളേദാറിലെ വിജയത്തിനു പിന്നാലെ വാഗ്നർ സംഘത്തിന്റെ സേവനം ആവശ്യപ്പെടുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെയും വ്യാവസായിക ഗ്രൂപ്പുകളുടെയും എണ്ണം വർധിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. ആഫ്രിക്കയിലെ മാലിയിൽ ഫ്രഞ്ച് സൈന്യം പിൻമാറിയതോടെ സുരക്ഷാ ചുമതല വാഗ്നർ സംഘം ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെ ബുർക്കിനഫാസോയും ഫ്രഞ്ച് സൈന്യത്തോട് പിന്മാറാനും വാഗ്നർ സംഘത്തോട് രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയും ഭീകരവാദ പോരാട്ടവും ഏറ്റെടുക്കാനും ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ, സോളേദാറിലെ വാഗ്നർ സംഘത്തിന്റെ വിജയത്തിനു പിന്നാലെ അമേരിക്ക അവരെ രാജ്യാന്തര ക്രിമിനൽ സംഘമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു കരിമ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി. ഉത്തരകൊറിയയിൽനിന്നു ആയുധങ്ങൾ വാങ്ങിയതും യുദ്ധഭൂമിയിൽ നടത്തിയ കുറ്റകൃത്യങ്ങളുമാണു കാരണമായി അമേരിക്ക പറയുന്നത്.

∙ ബാഖ്മുത് - കേക്കിലെ ചെറി

തന്ത്രപ്രധാനമായ സ്ഥാനത്തിനു പുറമെ, ബാഖ്മുത് കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ഒരു രഹസ്യമാണ് അവിടെ കടുത്ത പോരാട്ടം തുടരാൻ റഷ്യയെയും യുക്രെയ്നിനെയും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. സോവിയറ്റ് കാലം മുതൽ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആ രഹസ്യം ഭാഗികമായി പുറത്തുവിട്ടത് പ്രിഗോഷിനാണ്. ബാഖ്മുതിൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ പണികഴിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ‘അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് നഗര’മുണ്ടെന്നും അതിനാൽ ബാഖ്മുതിന്റെ നിയന്ത്രണം പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് കേക്കിന്റെ മുകളിൽ ചെറി വച്ചതുപോലെ മനോഹരമായ കാര്യമാണെന്നുമാണ് വാഗ്നർ സൈനികരോട് നടത്തിയ പ്രഭാഷണത്തിൽ പ്രിഗോഷിൻ പറഞ്ഞത്. ഭൂമിക്കടിയിൽ 80 മുതൽ 100 മീറ്റർ ആഴത്തിലുള്ള ഈ രഹസ്യനഗരത്തിൽ സൈനിക വാഹനങ്ങളും ആയുധങ്ങളും സംഭരിക്കാമെന്നും ഭാവിയിൽ റഷ്യൻ ആയുധശേഖരത്തിന്റെയും ലോജിസ്റ്റിക് ശേഖരത്തിന്റെയും ഹബാക്കി ഈ നഗരത്തെ മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്നുമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവകാശവാദം. എന്നാൽ യുക്രെയ്ൻ ഈ വാദത്തെ നിരാകരിക്കുകയാണ്. നൂറു മൈൽ നീളമുള്ള തുരങ്ക ശൃംഖല ബാഖ്മുതിലുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ നഗരമില്ലെന്ന് അവർ പറയുന്നു. തുരങ്കങ്ങൾ ഉപ്പുഖനനത്തിനും ജിപ്സം ഖനനത്തിനുമായി നിർമിച്ചതാണെന്നും യുക്രെയ്ൻ പറയുന്നു.

എന്നാൽ സോവിയറ്റ് യൂണിയനെ വ്യക്തമാക്കി മനസ്സിലാക്കിയാൽ പ്രിഗോഷിന്റെ വാദത്തിൽ അൽപം കഴമ്പുണ്ടെന്നു തോന്നാം. ശീതയുദ്ധകാലത്ത് അമേരിക്കൻ ആണവാക്രമണങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിച്ച് ഒട്ടേറെ തുരങ്കനഗരങ്ങൾ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ രാജ്യത്തുടനീളം നിർമിച്ചിരുന്നു. അമേരിക്കൻ ആണവ ആക്രമണങ്ങളെ പോലും ചെറുക്കാൻ ശേഷിയുള്ളവയാണ് അവയിൽ പലതും. ആണവ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കായി സൈബീരിയൻ മേഖലയിലും കിഴക്കൻ മേഖലയിലെ തന്ത്രപ്രധാന പോസ്റ്റായ വ്ലാഡിവോസ്തോക്കിലും, ദ്വീപുകൾക്ക് പ്രതിരോധമൊരുക്കാൻ പസഫിക് സമുദ്രത്തിനടിയിൽ 60 മീറ്റർ താഴ്ചയിൽ പോലും തുരങ്കനഗരം സൃഷ്ടിച്ചവരാണ് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ. അതിനാൽ ഭൂമിക്കടിയിലെ നഗരമെന്നത് തീർത്തും അസംഭവ്യമല്ല. എന്തുതന്നെയായാലും ബാഖ്മുതിലെയും സോളേദാറിലെയും ഖനികൾ അതിവിശാലമാണ്. യുക്രെയ്നിൽനിന്നു പിടിച്ചെടുത്ത പുതിയ പ്രദേശങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണത്തിനും തുടർ ആക്രമണങ്ങൾക്കും ടാങ്കുകളും പീരങ്കികളുമടക്കമുള്ള ആയുധങ്ങൾ സംഭരിക്കാൻ ഈ ഖനിതുരങ്കങ്ങൾ റഷ്യയെ സഹായിക്കും.

∙ ചോരമണക്കുന്ന രഹസ്യവുമായി ബാഖ്മുത്

തുരങ്ക നഗരത്തിന്റെ പേരിൽ അഭിപ്രായ ഐക്യമില്ലെങ്കിലും റഷ്യയ്ക്കും യുക്രെയ്നും അഭിപ്രായ ഐക്യമുള്ള ഒരു കാര്യമുണ്ട് ബാഖ്മുതിലെ തുരങ്കങ്ങളിൽ. എന്നാൽ ഇതേക്കുറിച്ചു ഇരുകൂട്ടരും ഇപ്പോഴും മൗനം പാലിക്കുകയാണു താനും. വെറും ഉപ്പുകുഴിച്ചെടുത്ത ഖനികൾ മാത്രമല്ല സോളേദാറിലെയും ബാഖ്മുതിലെയും തുരങ്കങ്ങൾ. ഒന്നാം ലോകമഹായുദ്ധ കാലം തൊട്ട് സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ നിർമിച്ചതും ജർമനിയിൽ നിന്നടക്കം മറ്റുരാജ്യങ്ങളിൽനിന്നു പിടിച്ചെടുത്തതുമായ ആയുധങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്ന ആയുധപ്പുരകൾ കൂടിയാണ് ഇവിടത്തെ തുരങ്കങ്ങൾ. ലാൻഡ് ലീസ് എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം അമേരിക്കയിൽനിന്നു ലഭിച്ച ആയുധങ്ങളും ഇവിടത്തെ സ്റ്റോറുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. എകെ തോക്കുകളുടെ പലതരം വേരിയന്റുകൾ മുതൽ ചെറുകിട ആയുധങ്ങളുടെയും മെഷീൻ ഗണ്ണുകളുടെയും പീരങ്കികളുടെയും വൻശേഖരമാണ് ഇവിടുള്ളത്.

സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ ഹൃദയഭൂമിയായിരുന്ന യുക്രെയ്നിൽ ഒട്ടേറെ സൈനിക ആയുധനിർ‌മാണ കേന്ദ്രങ്ങൾ സോവിയറ്റ് ഭരണാധികാരികൾ പണികഴിപ്പിച്ചിരുന്നു. 1990ന്റെ അവസാനം വരെ സോവിയറ്റ് യൂണിയൻ ബാഖ്മുതിലെ ഖനികളിൽ ആയുധങ്ങൾ സംഭരിച്ചിരുന്നു. ഏകദേശം 30 ലക്ഷം ആയുധങ്ങൾ ഇവിടെ സംഭരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഏകദേശ കണക്ക്. സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള പതനത്തെ തുടർന്ന് ഒട്ടേറെ സൈനികർ സോവിയറ്റ് യൂണിയനിൽനിന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രഖ്യാപിച്ച തങ്ങളുടെ മാതൃരാജ്യങ്ങളിലേക്കു മടങ്ങിയിരുന്നു. ഇതോടെ ഒട്ടേറെ സൈനിക വാഗണുകൾ യുക്രെയ്നിലെ റെയിൽപാളങ്ങളിലടക്കം അനാഥമായിരുന്നു. മൂവായിരത്തോളം ആയുധ വാഗണുകളാണ് ഇത്തരത്തിൽ യുക്രെയ്നിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. ഇങ്ങനെ കുന്നുകൂടിയ സോവിയറ്റ് ആയുധങ്ങളുടെ ആധിക്യത്തെ തുടർന്ന് 30 ലക്ഷം ടൺ ആയുധം യുക്രെയ്നിൽ മിച്ചം വരികയും ചെയ്തു. ഇതിൽ ഒരു വിഭാഗം ലൈബീരിയയ്ക്കും ബുർക്കിനഫാസോയ്ക്കും യുക്രെയ്ൻ പിന്നീട് വിൽപന നടത്തിയി. ബാക്കി വന്നവ രാജ്യത്തെ 220 സ്റ്റോറേജ് ആയുധ ഡിപ്പോകളാക്കി സൂക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഇതിൽ ഒരുവലിയ വിഭാഗം ബാഖ്മുതിലെ തുരങ്കങ്ങളിലാണ് യുക്രെയ്ൻ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.

എന്തുതന്നെയായാലും ഈ തുരങ്കങ്ങളിലെ ആയുധപ്പുരകളാണ് എത്ര ചോരപൊടിഞ്ഞിട്ടും എത്ര മാംസം നുറുങ്ങി വീണിട്ടും ആയിരങ്ങളും പതിനായിരങ്ങളും മരിച്ചുവീണിട്ടും നിർത്താതെ പോരാടാൻ റഷ്യയെയും യുക്രെയ്നിനെയും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. യുക്രെയ്നിലെ ഏറ്റവും പ്രതിരോധ സജ്ജമായ ബാഖ്മുത് റഷ്യയ്ക്കു മുന്നിൽ വീണാൽ ബാക്കിയുള്ള യുക്രെയ്നിയൻ പ്രതിരോധങ്ങളെ അതു ദുർബലമാക്കും. ബാക്മുത് പിടിച്ചെടുത്താൽ, യുക്രെയ്ൻ ആക്രമണത്തെ ഭയക്കാതെ മുന്നേറ്റ നിരയോടു ചേർന്നുള്ള തുരങ്കങ്ങളിൽ‌ ആയുധങ്ങൾ സംഭരിക്കാമെന്നുള്ളത് റഷ്യയുടെ തുടർ മുന്നേറ്റങ്ങളിൽ നിർണായകവുമാകും.

∙ വസന്തത്തിന്റെ ഇടിമുഴക്കം

മഞ്ഞുകാലത്തിനു പിന്നാലെ വസന്തകാലത്തോ തുടർന്നു വേനൽക്കാലത്തോ സമ്പൂർണ യുദ്ധത്തിനു സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് അമേരിക്കൻ ഇന്റലിജൻസ് മുന്നറിയിപ്പ്. നിലവിൽ റഷ്യയ്ക്കൊപ്പം സൈനികാഭ്യാസം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബെലാറൂസും റഷ്യയോടൊപ്പം യുദ്ധത്തിനിറങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയും അവർ മുന്നിൽ കാണുന്നു. അതോടെ, നിലവിൽ പലയിടത്തും പ്രതിരോധ നിലയിലുള്ള റഷ്യൻ സൈന്യം കൂടുതലിടങ്ങളിൽ യുദ്ധമുഖങ്ങൾ തുറക്കും. ഇതു യുക്രെയ്നിന്റെ പ്രതിരോധത്തെ കൂടുതൽ ദുർബലമാക്കും. ഇതു മറികടക്കാൻ പ്രതിരോധ ആയുധങ്ങൾ കൂടാതെ ആക്രമണ ആയുധങ്ങളും വ്യോമപ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങളും ഹെവി ബാറ്റിൽ ടാങ്കുകളും യുക്രെയ്നിനു നൽകണമെന്നാണ് അവരുടെ നിർദേശം. മഞ്ഞുനീങ്ങി ആകാശം തെളിയുന്നതോടെ റഷ്യൻ പോർവിമാനങ്ങളും അറ്റാക്ക് ഹെലികോപ്ടറുകളും യുക്രെയ്നിന്റെ ആകാശത്ത് അധീശാധികാരം നേടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതിനാൽ പേട്രിയട്ട് അടക്കം കൂടുതൽ വ്യോമപ്രതിരോധ സജീകരണങ്ങളും യുക്രെയ്നിൽ ഒരുക്കണം. ഇതിനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണ് അമേരിക്ക. യുക്രെയ്നിനു പേട്രിയട്ട് മിസൈൽ സംവിധാനവും ബ്രാ‍ഡ്‌ലി സൈനിക വാഹനങ്ങളും നൽകുമെന്നു നേരത്തേ പ്രഖ്യാപിച്ച അമേരിക്ക യുക്രെയ്ൻ സൈനികർക്ക് ഇതിനായി പരിശീലനവും തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു.

∙ ‘ടാങ്കിൽ കുടുങ്ങി’ നാറ്റോ സഖ്യം

റഷ്യയ്ക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ ശക്തിയേറിയ ടാങ്കുകൾക്കു വേണ്ടിയുള്ള യുക്രെയ്നിന്റെ ആവശ്യം, സഖ്യരാജ്യങ്ങളെ കുറച്ചൊന്നുമല്ല ആശയക്കുഴപ്പത്തിലാക്കിയത്. ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശക്തിയേറിയതെന്നു വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന അമേരിക്കൻ‌ ഏബ്രഹാം എംവൺ ടാങ്കുകൾക്കു വേണ്ടിയാണ് യുക്രെയ്ൻ ആദ്യം ആവശ്യമുന്നയിച്ചത്. എന്നാൽ എംവൺ ഏബ്രഹാം ടാങ്കുകളുടെ എൻജിൻ‌ ജെറ്റ് എൻജിനാണെന്നും അതിന് ഇന്ധനമായി ജെറ്റ് ഫ്യുവൽ വേണമെന്നും, സങ്കീർണമായ സംവിധാനങ്ങളുള്ള ടാങ്കിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ യുക്രെയ്നിൽ നടത്താൻ ദുഷ്കരമായിരിക്കുമെന്നുമെല്ലാം പറഞ്ഞ് അമേരിക്ക ഇതിനെ നിരുൽസാഹപ്പെടുത്തി. പകരം ജർമൻ ലെപ്പേർഡ് 2 ടാങ്കുകൾ നിർദേശിച്ചു. എന്നാൽ യുക്രെയ്നിനു ഹെവിയുദ്ധ ടാങ്കുകൾ കൈമാറുന്നതു റഷ്യയുമായുള്ള ബന്ധം കൂടുതൽ വഷളാക്കുമെന്നു അറിയാവുന്ന ജർമനി ഈ ആവശ്യത്തോട് മുഖം തിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്.

ഇതിനിടെ ബ്രിട്ടൻ യുക്രെയ്നിനു തങ്ങളുടെ പ്രധാന യുദ്ധടാങ്കായ ചാലഞ്ചർ 2 വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. സ്വീഡൻ ആർച്ചർ ഹൈമൊബിലിറ്റി പീരങ്കികളും നൽകാമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകി. ഇതോടെ യൂറോപ്പിലെ നാറ്റോ സഖ്യരാജ്യങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികം ഉപയോഗിക്കുന്ന ജനകീയ യുദ്ധ ടാങ്കായ ജർമൻ നിർമിത ലെപ്പേർഡ് 2 വീണ്ടും ചർച്ചകളിൽ നിറഞ്ഞു. പോളണ്ടിന്റെയും സ്പെയിനിന്റെയും കൈവശമുള്ള ലെപ്പേർഡ് ടാങ്കുകൾ യുക്രെയ്നിനു നൽകാൻ ആ രാജ്യങ്ങൾ സന്നദ്ധമായിരുന്നെങ്കിലും നിർമാതാക്കളെന്ന നിലയിലുള്ള വീറ്റോ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ജർമനി ഈ പുനർകയറ്റുമതിയും വിലക്കി. ഒടുവിൽ ജർ‌മനിയുടെ അനുമതിയില്ലാതെ തന്നെ തങ്ങളുടെ കൈവശമുള്ള ലെപ്പേർഡ് ടാങ്കുകൾ യുക്രെയ്നു നൽകുമെന്ന് പോളണ്ട് പറഞ്ഞതോടെ ജർമനിയുടെ മേൽ വീണ്ടും സമ്മർ‌ദമായി. അമേരിക്ക തങ്ങളുടെ ടാങ്കുകൾ യുക്രെയ്നിനു നൽകിയാൽ ലെപ്പേർഡ് ടാങ്കുകൾ നൽകാമെന്നു ജർമനി ഉറപ്പു നൽകിയതോടെ അമേരിക്കയും സമ്മർദത്തിലായി. ഒടുവിൽ 31 ഏബ്രഹാം എംവൺ ടാങ്കുകൾ യുക്രെയ്നിനു നൽകുമെന്ന് അമേരിക്കയ്ക്കു പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടി വന്നു. ഇതോടെ 14 ലെപ്പോർഡ് 2 ടാങ്കുകൾ നൽകാമെന്നു ജർമനിയും പ്രഖ്യാപിച്ചു. പിന്നാലെ പുനർകയറ്റുമതിക്കുള്ള വിലക്കും ജർമനി നീക്കി. ഇതോടെ യൂറോപ്പിലെ മറ്റു നാറ്റോ സഖ്യരാജ്യങ്ങളിലെ ജർമൻ‌ ലെപ്പേർഡ് ടാങ്കുകളും യുക്രെയ്നിലേക്ക് എത്താൻ വഴിയൊരുങ്ങി.

300 ടാങ്കുകളാണ് യുക്രെയ്ൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എത്രയെണ്ണം കിട്ടുമെന്ന് ഇപ്പോഴും ഉറപ്പാക്കാനായിട്ടില്ല. നിലവിൽ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത ടാങ്കുകൾ യുക്രെയ്നിലേക്ക് എത്താൻ മൂന്നു മാസം മുതൽ ഒരു വർഷം വരെ സമയമെടുക്കുമെന്നാണു കരുതപ്പെടുന്നത്. കൂടാതെ ടാങ്കുകൾ ഉപയോഗിക്കാൻ യുക്രെയ്ൻ പട്ടാളക്കാരെ പരിശീലിപ്പിക്കാനും മാസങ്ങളെടുത്തേക്കും. അമേരിക്കൻ നിർമിത ഏബ്രഹാം എംവൺ ടാങ്കുകളിലെ നിർണായകമായ പല സാങ്കേതിക വിദ്യകളും ഉപകരണങ്ങളും നീക്കം ചെയ്തതിനു ശേഷം മാത്രമേ യുക്രെയ്നിലേക്ക് അയയ്ക്കൂ എന്ന നിലപാടിലാണ് പെന്റഗൺ. ഇതിന് ഒരു വർഷം വരെ സമയമെടുക്കുമെന്നാണു കരുതുന്നത്. ടാങ്കിലെ നിർണായകമായ സാങ്കേതിക വിവരങ്ങളും സംവിധാനങ്ങളും റഷ്യയുടെയോ ഇറാന്റെയോ കൈവശം എത്തിച്ചേരാതിരിക്കാനാണ് അമേരിക്കയുടെ ഈ മുൻ‌കരുതൽ.

∙ ശിക്ഷിക്കാനുറച്ച് റഷ്യ

യുക്രെയ്നിനു കൂടുതൽ ശക്തിയേറിയ ആയുധങ്ങളും ടാങ്കുകളും നൽകാനുള്ള മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ തീരുമാനത്തിനെതിരെ ശക്തമായ ഭാഷയിലാണു റഷ്യ പ്രതികരിക്കുന്നത്. യുക്രെയ്നിന് ആയുധങ്ങൾ‌ നൽകുന്ന രാജ്യങ്ങൾ യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിൽ നേരിട്ട് ഇടപെടുന്നതായി പരിഗണിച്ചു നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നാണു റഷ്യയുടെ ഭീഷണി. ആയുധങ്ങൾ നൽകാനുള്ള നീക്കം യുദ്ധം കൂടുതൽ കഠിനമാക്കുമെന്നും യുക്രെയ്നും പിന്നാലെ ലോകവും അതിന്റെ ഭവിഷ്യത്ത് അനുഭവിക്കേണ്ടിവരുമെന്നും റഷ്യ ഓർമിപ്പിക്കുന്നു. യുദ്ധത്തിൽ റഷ്യയ്ക്കു തിരിച്ചടി നേരിടുകയോ പുതിയ ആയുധങ്ങൾ‌ ഉപയോഗിച്ചു റഷ്യയെ ലക്ഷ്യമിടുകയോ ചെയ്താൽ ആണവായുധം പ്രയോഗിക്കാനും മടിക്കില്ലെന്നു റഷ്യൻ‌ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ ഡപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻ ദിമിത്രി മെദ്‌വദേവ് ദാവോസിൽ നടന്ന വേൾഡ് ഇക്കണോമിക് ഫോറത്തിൽ മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിരുന്നു.

മഞ്ഞുകാലം അവസാനിക്കുന്നതോടെ സപൊറീഷ്യ മേഖലയിൽനിന്നു തുടങ്ങി മെലീറ്റോപോളിലൂടെ മരിയുപോൾ വരെ നീളുന്ന പ്രത്യാക്രമണത്തിനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് യുക്രെയ്ൻ. റഷ്യ പിടിച്ചെടുത്ത പ്രദേശങ്ങൾ മോചിപ്പിക്കാനും മേഖലയിലെ റഷ്യൻ സ്പ്ലൈ‌ ലൈനുകൾ മുറിക്കാനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണു കൂടുതൽ ടാങ്കുകൾക്കായി യുക്രെയ്ൻ ആവശ്യമുന്നയിക്കുന്നത്. ഈ മുന്നേറ്റം വിജയിച്ചാൽ അടുത്തതായി ക്രൈമിയ മോചിപ്പിക്കുമെന്നും യുക്രെയ്ൻ പറയുന്നു. എന്നാൽ ക്രൈമിയയ്ക്കു നേർക്കുണ്ടാകുന്ന ആക്രമണം ‘വിധി ദിവസത്തിന്റെ (ജഡ്ജ്മെന്റ് ഡേ) തുടക്കമായിരിക്കുമെന്ന് മെദ്‌വദേവ് 2022 ജൂലൈയിൽ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കൂടുതൽ വിദേശ ടാങ്കുകൾ യുക്രെയ്നിലേക്ക് എത്തുന്നതോടെ തങ്ങളുടെ ആധുനികമായ ടി 90, ടി14 ടാങ്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു തിരിച്ചടിക്കാനാണ് റഷ്യയുടെ നീക്കം. ലോകത്തെ ഏറ്റവും ആധുനികമെന്നു വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന ടി 14 ടാങ്കുകൾ യുദ്ധഭൂമിയിലെ അവസാനവട്ട പരീക്ഷണങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി വൻ‌തോതിൽ നിർമിക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലുമാണ് റഷ്യ.

∙ എഫ് 16 –വരുമോ, ഇല്ലയോ?

ടാങ്കുകൾക്കു പുറമേ എഫ്16 പോലുള്ള യുദ്ധവിമാനങ്ങളും യുക്രെയ്ൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്ക ഇതും അനുഭാവപൂർവം പരിഗണിക്കുകയാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. സോവിയറ്റ് യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ മാത്രം ഉപയോഗിച്ചു പരിചയിച്ച യുക്രെയ്നിയൻ പൈലറ്റുമാരെ സങ്കീർ‌ണമായ എഫ്16 പോലുള്ള യുദ്ധവിമാനം ഉപയോഗിക്കുന്നതും പരിശീലിപ്പിച്ചെടുക്കുക ഏറെ ശ്രമകരമാകും. ഇതിനു പരിഹാരമായി, യുഎസിൽ അഭയം തേടിയിട്ടുള്ള മുൻ അഫ്ഗാൻ ഫൈറ്റർ പൈലറ്റുമാരെ അമേരിക്ക യുക്രെയ്ൻ ആകാശത്ത് നിയോഗിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. യുക്രെയ്നിയൻ ഫോറിൻ ലീജിയനു കീഴിലാകും ഇവരെ അണിനിരത്തുക.

അമേരിക്ക ആവശ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ എഫ്16 യുക്രെയ്നിനു കൈമാറാൻ ചില നാറ്റോ രാജ്യങ്ങൾ തയാറാണ്. സഖ്യരാജ്യങ്ങൾ യുക്രെയ്നിനു എഫ് 16 വിമാനങ്ങൾ നൽകുകയാണെങ്കിൽ അതിനു പകരം അവർക്കു നൽകാനായി പുതിയ വിമാനങ്ങൾ നിർമിക്കാൻ തങ്ങൾ ഒരുക്കമാണെന്നു നിർമാതാക്കളായ ലോക് ഹീഡ്മാർട്ടിൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. എഫ്16 യുദ്ധവിമാനങ്ങൾക്കായുള്ള യുക്രെയ്നിന്റെ ആവശ്യത്തെ, നാളെ ന്യൂക്ലിയർ ആയുധങ്ങളും അവർ‌ ചോദിക്കും എന്നു പറ‍ഞ്ഞാണ് മുൻ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് പരിഹസിച്ചത്. എഫ്16നു പുറമേ ഫ്രഞ്ച് നിർമിത റഫാലും സ്വീഡന്റെ ഗ്രിപ്പനും വേണമെന്ന് യുക്രെയ്ൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 24 വിമാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന രണ്ടു സ്ക്വ്രാഡണുകൾ രൂപീകരിക്കുകയാണ് യുക്രെയ്നിന്റെ ലക്ഷ്യം. യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വേണമെന്ന യുക്രെയ്നിന്റെ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ റഷ്യയുടെ പ്രതികരണം എന്തായിരിക്കുമെന്ന ആശങ്ക അമേരിക്കയ്ക്കും സഖ്യകക്ഷികൾക്കുമുള്ളതിനാൽ തിടുക്കത്തിൽ ഒരു തീരുമാനം ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണ് നയതന്ത്രവിദഗ്ധർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

∙ യുദ്ധം മുറുകുന്നു

യുക്രെയ്നിനു യുദ്ധടാങ്കുകളും പീരങ്കികളും നൽകുമെന്ന നാറ്റോയുടെ പ്രഖ്യാപനത്തിനു പിന്നാലെ യുക്രെയ്നിലെ നഗരങ്ങൾക്കു നേരെ കനത്ത മിസൈൽ ആക്രമണമാണ് റഷ്യ അഴിച്ചുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിലവിലുള്ള യുദ്ധമുന്നണികൾക്കു പിന്നാലെ കൂടുതലിടങ്ങളിൽ റഷ്യ പോർമുഖങ്ങൾ തുറക്കാൻ തുടങ്ങി. ഡോണെട്സ്ക് മേഖലയിലെ തന്ത്രപ്രധാനമായ ചെറുനഗരമായ വുളെദാർ പിടിച്ചെടുക്കാനായി റഷ്യ ശക്തമായ പോരാട്ടം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ബാഖ്മുതിന് ആവശ്യമായ സപ്ലൈ‌ ലൈനുകൾ കടന്നു പോകുന്നത് വുളെദാറിലൂടെയാണ്. കൂടാതെ സെപൊറീഷ്യയിലും ലുഹാൻസ്ക് മേഖലയിലും റഷ്യൻ സൈന്യം പുതിയ യുദ്ധമുഖങ്ങൾ തുറക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. സെപൊറീഷ്യ മേഖലയിൽ യുക്രെയ്നിന്റെ പ്രത്യാക്രമണം മാസങ്ങളായി പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന റഷ്യ കടുത്ത പ്രതിരോധ നിലയിലായിരുന്നു. എന്നാൽ സെപൊറീഷ്യയിൽ പുതിയ ആക്രമണങ്ങൾക്കു തുടക്കമിട്ട റഷ്യ, കൂടുതൽ‌ മുൻതൂക്കം ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തത് യുക്രെയ്ൻ പ്രതിരോധത്തെ ദുർബലമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഫെബ്രുവരി 24ന്, യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം തുടങ്ങിയിട്ട് ഒരു വർഷം തികയുകയാണ്. വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ചു റഷ്യ ആക്രമണം കടുപ്പിച്ചേക്കുമെന്നാണു മിക്ക പാശ്ചാത്യ ചാരസംഘടനകളും മുന്നറിയിപ്പു നൽകുന്നത്. മ‍ഞ്ഞുകാലം കഴിഞ്ഞു മണ്ണുറയ്ക്കുന്നതോടെ യുക്രെയ്നിന്റെ പീഠഭൂമിയിൽ റഷ്യൻ ടാങ്കുകൾ വീണ്ടും ഇടിമുഴക്കം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കൂടാതെ കീവിനു വേണ്ടി ഒരിക്കൽ കൂടി യുദ്ധം ചെയ്യാനും റഷ്യ ഒരുമ്പെടുമെന്ന് അമേരിക്കയടക്കമുള്ള പാശ്ചാത്യ ശക്തികൾ കണക്കുകൂട്ടുന്നു. കീവിനോട് അടുത്തുകിടക്കുന്ന ബെലാറൂസിലൂടെ സൈനിക നീക്കമുണ്ടാകാതിരിക്കാൻ അതിർത്തി മേഖലയിൽ മുഴുവൻ മൈനുകൾ പാകുന്ന തിരക്കിലാണ് യുക്രെയ്ൻ. വസന്തത്തിനു പിന്നാലെ, വേനൽക്കാലത്തോടെ വിദേശ ടാങ്കുകൾ യുക്രെയ്നിൽ എത്തിത്തുടങ്ങുമെന്നാണു പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇതോടെ യുക്രെയ്ൻ– റഷ്യ യുദ്ധം പുതിയ തലത്തിലേക്ക് ഉയരാം. നിലവിൽ ഭാഗിക സൈനിക വിന്യാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി റഷ്യൻ സൈന്യത്തിൽ ചേർ‌ന്നിട്ടുള്ളവർ അപ്പോഴേയ്ക്കും പരിശീലനം പൂർത്തിയാക്കി യുദ്ധമുന്നണിയിലേക്ക് എത്തുന്നതും യുക്രെയ്ൻ – റഷ്യ യുദ്ധത്തിൽ നിർണായകമാകും. വേനൽക്കാലത്തിനു മുൻപ് യുദ്ധഭൂമിയിൽ പരമാവധി നേട്ടം കൊയ്യാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് റഷ്യ. അതിനാൽ ഇനിയുള്ള ദിവസങ്ങൾ കൂടുതൽ രക്തരൂഷിതമാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല.

